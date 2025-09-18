BTV điển trai VTV nói một điều quan trọng khi dẫn Thời sự

Vừa qua, tại chương trình Khách sạn 5 sao, BTV Hữu Bằng – gương mặt quen thuộc dẫn chương trình Thời sự VTV đã có cơ hội gặp lại người tiền bối, người thầy của mình là nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến.

BTV Hữu Bằng

Anh mang tặng nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến món trứng rán lá ngải, một món ăn quen thuộc của bà trong những năm tháng dẫn Thời sự.

Tiếp nó, BTV Hữu Bằng chia sẻ về việc dẫn Thời sự. Anh nói: "Hôm nay, tôi rất ngạc nhiên khi được mời đến một chương trình như thế này.

Trước khi bước ra đây tôi đã ngồi bên trong trường quay và xem mọi người trò chuyện trong một không khí rất vui vẻ, đầm ấm, hiếm có giữa thế hệ đi trước và thế hệ hiện tại.

Tôi sợ khi mình bước ra sẽ đem lại không khí không hợp. Tôi là MC Thời sự, đã hơn 10 năm qua dẫn bản tin nên cái chất thời sự và chất nghiêm túc ngấm vào trong người.

Tôi băn khoăn, không biết mình tới đây có làm không khí trùng xuống không. Tuy nhiên, tôi lại được cô Kim Tiến dạy một điều rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, hãy giữ đúng giá trị của mình và giữ vững tôn chỉ từ đầu tới cuối. Đó là lời dạy của cô Kim Tiến khiến tôi nhớ mãi.

Nhiều người hỏi dẫn bản tin Thời sự thì như thế nào. Điều quan trọng nhất khi dẫn Thời sự là phải giữ đúng giá trị của mình trong mọi hoàn cảnh, như lời cô Kim Tiến dạy là sự khiêm nhường và trách nhiệm với công việc. Đó là điều đã xây dựng nên hình ảnh của một BTV.

Tôi vẫn nói với các bạn trợ lý ở đây rằng tôi không thể hài hước, pha trò và vui như các bạn MC khác, không thể làm như thế được thì có sao không. Các bạn bảo không sao vì tôi là BTV Thời sự. Báo cáo cô Kim Tiến là tôi vẫn giữ được cái chất đó.

Mỗi người có một lĩnh vực riêng, tôi cũng không thể làm được như các MC giải trí khác".

Hữu Bằng là biên tập viên và MC nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam, sinh năm 1979, được biết đến rộng rãi qua các chương trình thời sự của VTV1, đặc biệt là Bản tin Thời sự 19h và Vấn đề hôm nay. Anh gia nhập VTV năm 2006, bắt đầu tại Ban Thanh thiếu niên (VTV6) rồi chuyển sang công tác tại Ban Thời sự và trở thành một trong những gương mặt quen thuộc trên sóng VTV. Hữu Bằng được khán giả yêu mến bởi lối dẫn chuyên nghiệp, chững chạc và thông minh, từng lọt Top 5 hạng mục "Dẫn chương trình ấn tượng" tại VTV Awards 2018.