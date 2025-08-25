Chân dung thành viên tổ thuyết minh sự kiện A80: BTV Hoài Anh, Hữu Bằng và những cái tên lẫy lừng khác

Mới đây, trong buổi tổng hợp luyện thứ 2 diễn ra vào ngày 24/8, BTV Nguyễn Hoài Anh đã chia sẻ những hình ảnh ở Quảng trường Ba Đình gây chú ý. Cô tiết lộ đội hình tổ thuyết minh có nhiệm vụ thuyết minh khi các khối tiến vào lễ đài tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).

“Quảng trường Ba Đình lúc này. Chúc bà con xem Tổng hợp luyện lần 2 thật vui. Và cổ vũ cho tổ thuyết minh tụi mình nhé!” - BTV Hoài Anh chia sẻ.

Theo hình ảnh được nữ BTV tiết lộ, tổ thuyết minh trong dịp này có nhiều gương mặt và giọng đọc quen thuộc với công chúng. Ngoài MC Hoài Anh còn có BTV Hữu Bằng, Trung tá Nguyễn Hữu Lập, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân và các thành viên khác.

BTV Hoài Anh

Từ phải qua: BTV Hữu Bằng, BTV Hoài Anh, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân

Trung tá Nguyễn Hữu Lập (ngoài cùng bên trái) và tổ thuyết minh

Ở phần bình luận, khi trả lời bạn bè và người thân MC Hoài Anh cho biết nhiệm vụ này là một vinh dự của cô.

“Em có giọng đọc ấm áp mà không thể quên được. Chúc mừng em trong tổ MC ngày đại lễ”, “Tự hào lắm chị ơi. Chúc chị và ekip hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhé”, “Nghe thấy chị mình đọc về Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam ở Quảng trường Ba Đình nè", “Sĩ đến hết đời luôn, ”Cô MC quốc dân xinh đẹp! Dấu ấn cuộc đời đấy em nhỉ!”,... - là một số bình luận từ cư dân mạng nhắn gửi đến Hoài Anh và tổ thuyết minh.

BTV Hoài Anh có tên đầy đủ là Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1980, là gương mặt quen thuộc và được yêu mến trên sóng VTV. Gia nhập Đài Truyền hình Việt Nam từ năm 2008, cô trở thành nữ biên tập viên người miền Nam đầu tiên đảm nhiệm vị trí dẫn bản tin Thời sự 19h. Với giọng nói truyền cảm, phong thái điềm tĩnh và sự chuẩn mực trong từng lời dẫn, Hoài Anh nhanh chóng chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả, được gọi trìu mến là "BTV quốc dân". Cuối năm 2021, cô chính thức chia tay bản tin Thời sự 19h và được điều chuyển công tác sang Ban Văn nghệ - VTV.

BTV Hữu Bằng sinh năm 1979 cũng là gương mặt được biết đến rộng rãi qua các chương trình như Thời Sự 19h, Vấn Đề Hôm Nay,... Anh có nhiều năm gắn bó với Đài Truyền hình Việt Nam và được đánh giá cao nhờ phong thái điềm đạm, giọng đọc rõ ràng, chuẩn mực và cách dẫn tự tin, nghiêm túc. Năm 2018, anh từng lọt Top 5 đề cử hạng mục "Dẫn chương trình ấn tượng" của VTV Awards.

BTV Hoài Anh và BTV Hữu Bằng là đồng nghiệp lâu năm ở VTV

Nếu như BTV Hoài Anh và BTV Hữu Bằng đã quá quen thuộc với công chúng xem truyền hình thì Trung tá Nguyễn Hữu Lập và Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân lại được nhớ đến khi tham gia thuyết minh tại các dịp đại lễ.

Trung tá Nguyễn Hữu Lập là giảng viên của Trường Sĩ quan Lục quân 1. Anh từng thuyết minh tại A50 - Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thượng uý Ngọc Hân công tác tại Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP.HCM. Cô là thành viên tổ thuyết minh tại A70 - Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 2024.

Thượng uý Ngọc Hân và Trung tá Hữu Lập

Tất cả các thành viên tổ thuyết minh tại A80 đều có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác phát thanh truyền hình. Trước khi được giao nhiệm vụ, mọi người đều nỗ lực không ngừng nghỉ, trải qua quá trình tuyển chọn gắt gao.

"Cục Tuyên huấn của Bộ Quốc phòng có đợt sơ tuyển tìm phát thanh viên để đọc trong lễ diễu binh, mình đã tham gia. Vòng sơ tuyển có 36 người, chọn ra 9 người và tiếp tục chọn lọc còn 6 người. Mình đậu vào vòng trong cùng 5 người nữa” - Thượng uý Ngọc Hân chia sẻ.