Quý tử nhà Duy Mạnh hot nhất phố Nguyễn Thái Học, được người dân đi xem tổng hợp luyện A80 thi nhau xin chụp ảnh

Như đã đưa tin, nhân buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành hướng tới đại lễ kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng tám thành công và Quốc khánh 2/9, gia đình trung vệ Đỗ Duy Mạnh tiếp tục mở quầy phát kem, nước uống, bánh mì miễn phí cho người dân ghé thăm. Sáng 24/8, trước cửa nhà Duy Mạnh chật kín người check-in với những biểu tượng lá cờ, nón lá tràn đầy tình yêu nước. Và khi cậu nhóc Duy Minh - quý tử đầu lòng nhà Duy Mạnh - Quỳnh Anh xuất hiện, lập tức trở thành nhân vật chiếm spotlight.

Người dân xếp hàng chờ xem diễu binh diễu hành qua phố Nguyễn Thái Học thi nhau xin chụp ảnh cùng nhóc tỳ nhà Duy Mạnh. Duy Minh cũng tỏ ra rất vui vẻ khi được chụp ảnh cùng mọi người. Cậu nhóc cười tươi rói, được người dân bế truyền tay nhau để chụp hình, chẳng khác gì người nổi tiếng. Nói quý tử nhà Duy Mạnh hot nhất phố Nguyễn Thái Học sáng nay không phải quá lời!

Con trai Duy Mạnh tươi rói khi chụp ảnh cùng người hâm mộ

Cậu nhóc liên tục được người hâm mộ xin chụp hình, bế truyền tay nhau

Ngay cả những cậu nhóc chỉ lớn hơn Duy Minh 1,2 tuổi cũng nô núc chụp ảnh cùng nhóc tỳ

Căn nhà 6 tầng khang trang của gia đình hai tuyển thủ Đỗ Duy Mạnh - Nguyễn Văn Quyết tọa lạc ngay mặt phố Nguyễn Thái Học - tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Nhiều ngày qua, ngôi nhà đã được khoác lên diện mạo rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, nón lá đỏ gắn ngôi sao vàng cùng gian "sạp báo Độc Lập" đặc trưng. Không chỉ là điểm phát quà, nơi đây còn trở thành góc check-in đầy thu hút với người dân và các bạn trẻ mỗi khi dừng chân.

Khung cảnh đông đúc trước cửa nhà Duy Mạnh sáng 24/8

Con trai Duy Mạnh được fan săn đón chụp ảnh



