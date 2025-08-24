"Còn tổng hợp luyện A80 em còn mở quầy",vợ Duy Mạnh phát 700 cây kem, bánh mì tại nhà mặt phố 6 tầng hôm nay!

Nhà Duy Mạnh lại mở quầy phát kem, bánh mì, nước uống miễn phí cho bà con đi xem A80

Chiều 24/8, tại quảng trường Ba Đình sẽ diễn ra hoạt động tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Hòa chung không khí rộn ràng và đầy tự hào dân tộc, gia đình trung vệ Duy Mạnh tiếp tục ghi điểm khi chuẩn bị 700 phần quà gồm kem, bánh mì và nước uống phát miễn phí cho bà con đến xem.

Căn nhà 6 tầng bề thế của gia đình bộ đôi tuyển thủ Đỗ Duy Mạnh - Nguyễn Văn Quyết nằm trên mặt phố Nguyễn Thái Học - nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua - từ nhiều ngày nay đã được trang hoàng rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, nón lá đỏ gắn sao vàng cùng gian "sạp báo Độc Lập" đặc trưng. Đây vừa là điểm phát quà, vừa là góc check-in hấp dẫn đối với người dân và giới trẻ khi ghé qua.

Vợ Duy Mạnh mời mọi người ghé qua tư gia nhận kem, bánh mì, nước uống khi đi xem tổng hợp luyện A80 hôm nay 24/8

Xuất hiện nổi bật bên gian phát quà, Quỳnh Anh - vợ cầu thủ Duy Mạnh - khiến nhiều người không khỏi chú ý bởi diện mạo tươi tắn và khí chất dịu dàng. Diện áo thun trắng kết hợp cùng chân váy xanh nhạt, nhấn nhá bằng chiếc khăn quàng đỏ mang tinh thần yê nước, nàng WAG gợi lên hình ảnh trong sáng và đầy tự hào trong những ngày lễ trọng đại. Nụ cười rạng rỡ, gương mặt tràn đầy năng lượng và cách trò chuyện gần gũi đã khiến Quỳnh Anh chiếm trọn thiện cảm của mọi người.

Bà xã Duy Mạnh tỉ mỉ chuẩn bị từng hộp kem, ổ bánh mì, chai nước để trao tận tay cho bà con. Dù trời chiều 23/8 mưa rơi tầm tã, cô vẫn nhiệt tình đứng trước quầy phát kem, quay video mời bà con đến nhận đồ miễn phí khi đi xem tổng hợp luyện A80 diễn ra vào 24/8. Không ngừng mỉm cười, giọng nói chân thành, Quỳnh Anh khiến dân mạng ngưỡng mộ trước tấm lòng hiếu khách và chu đáo của gia đình.

Đặc biệt, số lượng phần quà lần này đã tăng lên đến 700, nhiều hơn so với những lần trước, thể hiện sự hào phóng và mong muốn chia sẻ niềm vui với cộng đồng. Không chỉ là món ăn, thức uống giải khát trong lúc chờ đoàn diễu binh, những phần quà ấy còn mang ý nghĩa tinh thần, tiếp thêm năng lượng và sự hứng khởi cho mọi người.

Theo Quỳnh Anh và chị gái Huyền Mi - vợ Văn Quyết, hoạt động phát kem, nước uống, bánh mì này nhằm "tiếp sức mọi người để cùng nhau cổ vũ cho lực lượng diễu binh diễu hành". Trong khi Quỳnh Anh bận rộn phát quà, Duy Mạnh cũng giản dị và gần gũi khi xuất hiện cùng gia đình trong trang phục áo đỏ sao vàng. Nam trung vệ đội tuyển Việt Nam liên tục nở nụ cười thân thiện, chụp hình và giao lưu cùng bà con. Hình ảnh gia đình nhỏ đồng hành bên nhau trong những ngày lịch sử ý nghĩa đã trở thành điểm sáng đẹp đẽ, gây xúc động cho người hâm mộ. Đặc biệt, Duy Mạnh với vai trò đội trưởng ĐT Việt Nam cũng sẽ góp mặt tromng một tiết mục biểu diễn tại quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9 tới.

Có thể nói, hình ảnh Quỳnh Anh giản dị nhưng rạng ngời, hết lòng vì cộng đồng trong buổi phát 700 phần quà hôm nay đã để lại dấu ấn khó quên. Cô không chỉ là vợ của một cầu thủ nổi tiếng, mà còn là một người phụ nữ biết sẻ chia, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong những ngày lễ trọng đại.