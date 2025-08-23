Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đúng thứ Bảy, cụ bà 71 tuổi đến ngân hàng để giao dịch 1 tỷ đồng: Nhân viên LPBank nhìn tài khoản chuyển tiền, báo ngay công an phường

23-08-2025 - 20:48 PM | Sống

Cụ bà này cho biết muốn giao dịch 1 tỷ đồng theo đúng hướng dẫn từ 1 cuộc điện thoại.

Vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy (23/8), Công an phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai tiếp nhận thông tin từ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) có chi nhánh trên địa bàn phường. Phía ngân hàng cho biết một công dân có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến chuyển tiền vào số tài khoản lạ.

Sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt để xác minh. Theo đó, người đến ngân hàng chuyển tiền là bà Nguyễn Thị Th, 71 tuổi, trú tại khu phố Long Thủy 5, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai.

Đúng thứ Bảy, cụ bà 71 tuổi đến ngân hàng để giao dịch 1 tỷ đồng: Nhân viên LPBank nhìn tài khoản chuyển tiền, báo ngay công an phường- Ảnh 1.

Công an phường Phước Bình giải thích rõ về thủ đoạn lừa đảo đang phổ biến. Ảnh: Công an phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai

Bà cho biết bị đối tượng không rõ nhân thân lai lịch giả danh Công an Phước Long, Công an Hà Nội và Viện kiểm sát tối cao đe dọa. Đối tượng cho biết, bà có liên quan đến vụ việc chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo nên yêu cầu bà chuyển 1 tỷ đồng vào số tài khoản được cung cấp để đối chiếu và phục vụ điều tra. Do lo sợ và tin là thật nên bà Th. đã đến ngân hàng để giao dịch chuyển khoản.

Nghe tường thuật sự việc, cán bộ Công an phường Phước Bình khẳng định suýt chút nữa bà Th. dính bẫy của nhóm đối tượng lừa đảo. Sau khi được giải thích kỹ càng từ lực lượng chức năng, cụ bà 71 tuổi mới hiểu ra sự việc, quyết không chuyển khoản vào số tài khoản lạ và yên tâm về nhà.

Qua đây Công an phường Phước Bình khuyến cáo người dân không nên tin vào lời đe dọa và dụ dỗ của các đối tượng lừa đảo qua điện thoại và các nền tảng xã hội. Các cơ quan pháp luật không thực hiện làm việc qua điện thoại và mạng xã hội.

Theo Trang TT phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai

Phát sinh giao dịch 200 triệu đồng với người phụ nữ sinh năm 1990, người đàn ông ở Hải Phòng phải lên công an phường xác minh

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhà nhà dùng ChatGPT, Grok, thí sinh “toát mồ hôi” vì 29,5 điểm vẫn trượt ĐH ngành AI: Nhìn mức lương hiểu ngay vì sao hot?

Nhà nhà dùng ChatGPT, Grok, thí sinh “toát mồ hôi” vì 29,5 điểm vẫn trượt ĐH ngành AI: Nhìn mức lương hiểu ngay vì sao hot? Nổi bật

Bão số 5 giật cấp 11 khả năng thành cuồng phong, hướng thẳng vào miền Trung: Các tỉnh thành sau hết sức lưu ý!

Bão số 5 giật cấp 11 khả năng thành cuồng phong, hướng thẳng vào miền Trung: Các tỉnh thành sau hết sức lưu ý! Nổi bật

Đến nhà ai đó và nghe thấy 3 điều này, người EQ cao liền rời đi ngay lập tức mà không cần do dự

Đến nhà ai đó và nghe thấy 3 điều này, người EQ cao liền rời đi ngay lập tức mà không cần do dự

20:42 , 23/08/2025
Dàn YouTuber, TikToker tràn xuống nhà chú Ba Minh (Đồng Tháp) sau câu chuyện tình lấy nước mắt

Dàn YouTuber, TikToker tràn xuống nhà chú Ba Minh (Đồng Tháp) sau câu chuyện tình lấy nước mắt

20:27 , 23/08/2025
Mang hơn 4 tỷ đồng tiền đền bù đất đi gửi tiết kiệm với lãi suất hơn 8%, 1 năm sau đến rút thì được thông báo: "Chúng tôi chưa từng triển khai gói tiền gửi trên"

Mang hơn 4 tỷ đồng tiền đền bù đất đi gửi tiết kiệm với lãi suất hơn 8%, 1 năm sau đến rút thì được thông báo: "Chúng tôi chưa từng triển khai gói tiền gửi trên"

20:10 , 23/08/2025
Ông chủ Thế giới Di động "phân trần" về việc gần 20.000 nhân sự "bay màu"

Ông chủ Thế giới Di động "phân trần" về việc gần 20.000 nhân sự "bay màu"

19:55 , 23/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên