Đúng thứ Bảy, cụ bà 71 tuổi đến ngân hàng để giao dịch 1 tỷ đồng: Nhân viên LPBank nhìn tài khoản chuyển tiền, báo ngay công an phường

Vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy (23/8), Công an phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai tiếp nhận thông tin từ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) có chi nhánh trên địa bàn phường. Phía ngân hàng cho biết một công dân có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến chuyển tiền vào số tài khoản lạ.

Sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt để xác minh. Theo đó, người đến ngân hàng chuyển tiền là bà Nguyễn Thị Th, 71 tuổi, trú tại khu phố Long Thủy 5, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai.

Công an phường Phước Bình giải thích rõ về thủ đoạn lừa đảo đang phổ biến. Ảnh: Công an phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai

Bà cho biết bị đối tượng không rõ nhân thân lai lịch giả danh Công an Phước Long, Công an Hà Nội và Viện kiểm sát tối cao đe dọa. Đối tượng cho biết, bà có liên quan đến vụ việc chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo nên yêu cầu bà chuyển 1 tỷ đồng vào số tài khoản được cung cấp để đối chiếu và phục vụ điều tra. Do lo sợ và tin là thật nên bà Th. đã đến ngân hàng để giao dịch chuyển khoản.

Nghe tường thuật sự việc, cán bộ Công an phường Phước Bình khẳng định suýt chút nữa bà Th. dính bẫy của nhóm đối tượng lừa đảo. Sau khi được giải thích kỹ càng từ lực lượng chức năng, cụ bà 71 tuổi mới hiểu ra sự việc, quyết không chuyển khoản vào số tài khoản lạ và yên tâm về nhà.

Qua đây Công an phường Phước Bình khuyến cáo người dân không nên tin vào lời đe dọa và dụ dỗ của các đối tượng lừa đảo qua điện thoại và các nền tảng xã hội. Các cơ quan pháp luật không thực hiện làm việc qua điện thoại và mạng xã hội.

Theo Trang TT phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai