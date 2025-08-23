So kè điểm chuẩn ngành hot của 4 “ông lớn kinh tế” ở Hà Nội năm 2025: FTU mất vị trí dẫn đầu, một cái tên mới xuất hiện lấy 9,6 điểm/môn

Kể từ chiều ngày 22/8, các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đồng loạt công bố điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Trong đó, điểm chuẩn của “4 ông lớn kinh tế” ở Hà Nội, gồm trường ĐH Ngoại thương (FTU), ĐH Kinh tế quốc dân (NEU), HV Tài chính (AOF), HV Ngân hàng (BAV) luôn nhận được sự quan tâm của phụ huynh và học sinh cả nước.

Nếu như năm ngoái, ngành hot nhất trong nhóm 4 cơ sở giáo dục đại học này là ngôn ngữ Trung của trường ĐH Ngoại thương, với mức điểm 28,5.

Năm nay, “ngôi vương” này lại thuộc về ngành Thương mại điện tử của ĐH Kinh tế quốc dân với số điểm 28,83. Với mức điểm này, thí sinh cần đạt ít nhất 9,61 điểm/môn mới đủ điều kiện theo học.

Xếp thứ 2 là ngành Kinh tế đối ngoại chương trình tiên tiến của trường ĐH ngoại thương với mức điểm 28,5, trung bình 9,5 điểm/môn mới đỗ.

Ngành Luật kinh tế của HV Ngân hàng xếp thứ 3 với mức điểm 26,97. Tương ứng, thí sinh cần khoảng 8,99 điểm/môn. Đây là năm thứ 3 liên tiếp ngành học này có điểm chuẩn dẫn đầu học viện

Vị trí thứ 4 trong các ngành hot nhất của "BIG4 Kinh tế" thuộc về ngành kiểm toán của HV Tài chính với mức điểm chuẩn là 26,6. Thí sinh cần đạt trung bình 8,86 điểm/môn mới đỗ.

Điểm chuẩn cụ thể của 4 “ông lớn kinh tế” ở Hà Nội

Đại học Kinh tế quốc dân

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân năm nay dao động 23-28,83. So với năm ngoái, điểm chuẩn ngành cao nhất của NEU tăng (28,83>28,18).

Tuy nhiên, nếu năm 2024, ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Định phí bảo hiểm & Quản trị rủi ro với số điểm 26,57. Năm nay, ngành Quản lý công và chính sách có điểm chuẩn thấp nhất với số điểm 23.

Năm nay, Đại học Kinh tế Quốc dân ghi nhận nhiều ngành có điểm chuẩn trên 28 điểm như: Kiểm toán, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Kinh tế quốc tế, Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng, Marketing, Quan hệ công chúng

Trường Đại học ngoại thương

Năm nay điểm chuẩn của FTU Hà Nội dao động 25-28,5 điểm. Riêng ngành Khoa học máy tính có điểm trúng tuyển là 36,4 với hệ số nhân đôi môn toán.

So với điểm chuẩn các năm trước, ngành cao nhất của FTU vẫn duy trì ở mức 28,5 điểm. Song năm nay, ngành có điểm chuẩn thấp nhất đã xuống mức 25 điểm.

Năm 2025, một số ngành của trường có điểm chuẩn trên 27 điểm, gồm: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chương trình định hướng nghề nghiệp), Kinh tế đối ngoại (chuẩn và chất lượng cao), Kinh doanh quốc tế (chất lượng cao), Marketing số, Tài chính - Ngân hàng (chương trình tiên tiến).

Học viện ngân hàng

Dựa theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay, mức điểm trúng tuyển các ngành của Học viện Ngân hàng dao động 21-26,97. So với năm 2024, mức điểm chuẩn này thấp hơn nhiều.

Nếu như năm 2024, ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Quản trị du lịch ở mức 25,6. Năm nay, những ngành nằm ở cuối bảng chỉ lấy 21 điểm gồm, Kiểm toán, Tài chính ngân hàng, Ngân hàng và tài chính quốc tế, Kinh doanh quốc tế.

Một số ngành khác có mức điểm trúng tuyển ở mức khá cao như: Tài chính (25,16), Kinh doanh quốc tế (25,25).

Năm nay, học viện tuyển khoảng 3.600 sinh viên theo các phương thức: xét tuyển thẳng, dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, dựa vào năng lực học tập THPT, kết hợp học bạ với chứng chỉ quốc tế, dựa vào kết quả kỳ thi V-SAT và thi đánh giá năng lực HSA.

Học phí Học viện Ngân hàng dự kiến khoảng 26,5-28 triệu đồng một năm với chương trình chuẩn, 40 triệu đồng ở chương trình chất lượng cao, tăng 1,5-3 triệu đồng so với năm ngoái.

Học viện Tài chính

Theo thông báo tối 22/8, Học viện Tài chính lấy điểm chuẩn dao động 21-26,6, theo thang điểm 30 dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Năm nay, trường ghi nhận nhiều ngành có mức điểm chuẩn chạm 21 điểm, như Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản, Thuế và Quản trị thuế, Phân tích tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, Đầu tư tài chính, Kế toán quản trị và kiểm soát quản lý.

Một số ngành ghi nhận ở mức điểm trên 26, gồm Tài chính - ngân hàng 2 và Marketing.

Năm 2025, Học viện Tài chính có khoảng 6.320 chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy, trong đó tuyển sinh 3.300 chỉ tiêu chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế; 2.700 chỉ tiêu chương trình chuẩn; 320 chỉ tiêu chương trình liên kết quốc tế với nhiều ngành/chương trình đào tạo mở mới từ năm nay.

Về học phí, Học viện Tài chính dự kiến có mức học phí chương trình chuẩn dao động 20 – 28 triệu đồng/năm. Còn chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế có học phí 50 – 55 triệu đồng/năm và diện đặt hàng là 42 – 45 triệu đồng/năm. Các chương trình liên kết đào tạo với đại học nước ngoài có mức thu cao hơn, tùy theo chương trình. Học phí của trường có thể điều chỉnh hằng năm, song mức tăng không vượt quá 10% so với năm trước.