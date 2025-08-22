Ngành học 9,5 điểm/môn chưa thể đỗ ở NEU năm 2025: Hơn 90% sinh viên ra trường có việc làm, thu nhập có thể chạm đến 600 triệu đồng/tháng

Mới đây, ĐH Kinh tế Quốc dân đã công bố điểm chuẩn năm 2025. Theo đó, ở phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, mức điểm dao động từ 23-28,83 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Thương mại điện tử (TMĐT). Để theo học ngành học, thí sinh cần đạt trung bình 9,61 điểm/môn.

Cũng trong báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2023 của ĐH Kinh tế quốc dân, TMĐT là ngành đạt tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm cao, 93%. Đa phần sinh viên tốt nghiệp làm việc cho tư nhân, số ít làm việc tại các cơ quan nhà nước hoặc làm cho doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

Vậy tình hình thực tế của ngành này đang như thế nào?

Thiếu nhân sự được đào tạo bài bản

Theo Viện thương mại kinh tế quốc tế của ĐH Kinh tế quốc dân, thương mại là ngành học thuộc khối ngành kinh tế, dựa trên nền tảng công nghệ thông tin để thực hiện các giao dịch thương mại, thanh toán điện tử, marketing điện tử.

Tại hội thảo “Quản trị công nghệ trong kỷ nguyên số: Những chính sách nổi bật tại Việt Nam” ngày 27/5/2025, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số (eComDX) thuộc Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), cho rằng thương mại điện tử tại Việt Nam đang có sự phát triển mạnh mẽ.

Theo đó, quy mô thị trường thương mại điện tử đã vượt qua mức 25 tỷ USD, tăng trưởng 22% so với năm 2023 và chiếm khoảng 9% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng của cả nước.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc gia tăng nhu cầu về nguồn nhân lực có kỹ năng cao. Trong khi đó, nguồn nhân lực thương mại điện tử hiện vừa thiếu, vừa yếu.

Mức lương hấp dẫn

Với nhu cầu tuyển dụng lớn, hiện nay nhiều công ty sẵn sàng chiêu mộ nhân sự học chuyên ngành TMĐT với mức lương hấp dẫn.

Theo Báo cáo lương và thị trường lao động năm 2024 do Navigos công bố, mức lương cho một nhân sự vừa mới ra trường của ngành TMĐT dao động 300-500 USD/tháng (khoảng 7-12 triệu đồng). Các vị trí trưởng phòng sẽ có mức lương khoảng 1.500-10.000 USD/tháng (khoảng 38-250 triệu đồng). Với Giám đốc điều hành, mức lương có thể đạt đến 25.000 USD/tháng (khoảng 634 triệu đồng).

Chia sẻ trên truyền thông, Tiến sĩ Nguyễn Trần Hưng - Trưởng khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử, Trường Đại học Thương mại cho biết sinh viên mới ra trường có thể đạt mức lương 10-15 triệu đồng/tháng.

Đối với trường hợp sinh viên tự thành lập doanh nghiệp, mở gian hàng kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Tiki, hay thậm chí TikTok Shop hoặc tham gia dự án khởi nghiệp sáng tạo, thu nhập có thể cao hơn mức trung bình từ 5 - 10 lần.

Chương trình TMĐT đào tạo gì?

Sinh viên theo học ngành này sẽ được cung cấp những kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, thành thạo trong việc phân tích, tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá các kết quả, hiệu quả hoạt động thương mại điện tử của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

Từ đây, sau khi ra trường, cử nhân ngành TMĐT có thể làm việc tại các tập đoàn kinh tế, các tập đoàn, công ty đa quốc gia, xuyên quốc gia, các cơ quan, tổ chức đại diện thương mại điện tử của Việt Nam và Quốc tế, các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu thương mại điện tử, giảng viên các trường đại học, cao đẳng về kinh tế và quản trị kinh doanh,.. Thậm chí, cơ hội thành lập doanh nghiệp, tự tổ chức kinh doanh qua mạng, kinh doanh dựa trên nền tảng mạng và công nghệ số là vô cùng rộng mở.