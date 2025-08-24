Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày tổng hợp luyện lần 2: Máy bay tập luyện trên bầu trời, Quảng trường Ba Đình đông nghẹt người đổ về từ 4 giờ sáng

24-08-2025 - 08:52 AM | Sống

Sáng ngày 24/8, tại Quảng Trường Ba Đình (Hà Nội), hàng nghìn người dân đã có mặt từ rất sớm, nhiều người thậm chí đã đến từ 4- 5h sáng để tham quan, chụp ảnh và thể hiện tinh thần hướng về lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Theo ghi nhận, nhiều người mặc áo dài truyền thống, áo cờ đỏ sao vàng hoặc trang phục lịch sự và đem theo rất nhiều cờ hoa cùng những phụ kiện thể hiện tình yêu nước để chụp ảnh. 

Một số nhóm đến từ các tỉnh thành cho biết đã lên kế hoạch từ trước nhiều ngày để ra Hà Nội vào dịp này. Nhiều gia đình 3 thế hệ cùng đi, trong đó có cả người cao tuổi và trẻ em. Theo chia sẻ, họ muốn tận mắt chứng kiến không khí kỷ niệm tại Quảng Trường Ba Đình vào những ngày tháng lịch sử này.

Ngày tổng hợp luyện lần 2: Máy bay tập luyện trên bầu trời, Quảng trường Ba Đình đông nghẹt người đổ về từ 4 giờ sáng- Ảnh 1.

Ngày tổng hợp luyện lần 2: Máy bay tập luyện trên bầu trời, Quảng trường Ba Đình đông nghẹt người đổ về từ 4 giờ sáng- Ảnh 2.

Ngày tổng hợp luyện lần 2: Máy bay tập luyện trên bầu trời, Quảng trường Ba Đình đông nghẹt người đổ về từ 4 giờ sáng- Ảnh 3.

Ngày tổng hợp luyện lần 2: Máy bay tập luyện trên bầu trời, Quảng trường Ba Đình đông nghẹt người đổ về từ 4 giờ sáng- Ảnh 4.

Quảng trường Ba Đình những ngày này luôn tràn ngập sắc đỏ của niềm tự hào và lòng yêu nước.

Ngày tổng hợp luyện lần 2: Máy bay tập luyện trên bầu trời, Quảng trường Ba Đình đông nghẹt người đổ về từ 4 giờ sáng- Ảnh 5.

Ngày tổng hợp luyện lần 2: Máy bay tập luyện trên bầu trời, Quảng trường Ba Đình đông nghẹt người đổ về từ 4 giờ sáng- Ảnh 6.

Nhiều đoàn xếp hàng vào viếng Lăng Bác

Ngày tổng hợp luyện lần 2: Máy bay tập luyện trên bầu trời, Quảng trường Ba Đình đông nghẹt người đổ về từ 4 giờ sáng- Ảnh 7.

Ngày tổng hợp luyện lần 2: Máy bay tập luyện trên bầu trời, Quảng trường Ba Đình đông nghẹt người đổ về từ 4 giờ sáng- Ảnh 8.

Dàn trực thăng tập luyện bay qua tòa Nhà Quốc hội Việt Nam

 

Theo T.Đ, Ảnh, clip: Trung Lê, NXH

