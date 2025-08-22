Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vợ Duy Mạnh, Văn Quyết khoe góc đu concert quốc gia tuyệt đối điện ảnh từ biệt thự 6 tầng mặt phố Hà Nội

22-08-2025 - 11:15 AM | Lifestyle

Gia đình cầu thủ Duy Mạnh, Văn Quyết hân hoan đón khách, cùng nhau xem Tổng hợp luyện lần đầu tiên cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Tối 21/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã diễn ra Tổng hợp luyện lần đầu tiên cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ngay từ sáng sớm khu phố Nguyễn Thái Học đã tưng bừng cờ hoa cùng người dân đổ về chờ xem tổng hợp luyện. Căn biệt thự 6 tầng nhà Duy Mạnh cũng trở thành địa điểm thu hút người dân tới chơi, chụp ảnh và còn được gia đình hai cầu thủ Văn Quyết, Duy Mạnh tặng kem lạnh miễn phí. 

Tối cùng ngày, hoà cùng người dân đổ về cả gia đình Văn Quyết, Duy Mạnh cùng các con háo hức xem các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Hai nàng WAGs Huyền Mi (vợ Văn Quyết) và Quỳnh Anh (vợ Duy Mạnh) từ tầng cao của toà nhà ngắm trọn từng khoảnh khắc các đoàn đi qua trong vòng tay của nhân dân. Từ những khoảnh khắc Huyền Mi và Quỳnh Anh chia sẻ có thể thấy đây đúng là địa điểm lý tưởng, "tuyệt đối điện ảnh" để đu concert quốc gia. 

Vợ Duy Mạnh, Văn Quyết khoe góc đu concert quốc gia tuyệt đối điện ảnh từ biệt thự 6 tầng mặt phố Hà Nội- Ảnh 1.

Quỳnh Anh và Huyền Mi khoe vóc xem tổng hợp luyện cực đẹp ngay tại nhà

Vợ Duy Mạnh, Văn Quyết khoe góc đu concert quốc gia tuyệt đối điện ảnh từ biệt thự 6 tầng mặt phố Hà Nội- Ảnh 2.

Ngắm trọn các chiến sĩ đi trong vòng tay nhân dân từ nhà của Duy Mạnh qua camera của Huyền Mi

Vợ Duy Mạnh, Văn Quyết khoe góc đu concert quốc gia tuyệt đối điện ảnh từ biệt thự 6 tầng mặt phố Hà Nội- Ảnh 3.

Nhân dân ngồi hai bên đường xem các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua

Trước đó, trong buổi sáng sớm ngày 21/8, Quỳnh Anh, Huyền Mi ăn mặc đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng hào hứng chào đón đông đảo người dân, thoải mái chụp ảnh cùng, trò chuyện rôm rả, tay thì vẫn liên tục chuẩn bị phát kem, thạch miễn phí cho các em nhỏ đi xem diễu binh, diễu hành.

Trước đó, trên trang cá nhân, nàng WAG Quỳnh Anh chia sẻ: "Mọi người đi xem tổng hợp luyện A80 qua chơi với gia đình em nhé. Chẳng mấy khi nhà có khách. Gia đình đã chuẩn bị 500 chiếc kem mời mọi người vào ngày 21/8 ạ". Nhiều bạn bè, người dùng mạng xã hội dành lời khen về hành động đẹp của cặp đôi. 

Vợ Duy Mạnh, Văn Quyết khoe góc đu concert quốc gia tuyệt đối điện ảnh từ biệt thự 6 tầng mặt phố Hà Nội- Ảnh 4.

Trước ngôi nhà 6 tầng nhà Duy Mạnh, người dân đổ về check in

Vợ Duy Mạnh, Văn Quyết khoe góc đu concert quốc gia tuyệt đối điện ảnh từ biệt thự 6 tầng mặt phố Hà Nội- Ảnh 5.

Quỳnh Anh mặc áo đỏ sao vàng cùng con trai chụp ảnh

Vợ Duy Mạnh, Văn Quyết khoe góc đu concert quốc gia tuyệt đối điện ảnh từ biệt thự 6 tầng mặt phố Hà Nội- Ảnh 6.

Quỳnh Anh thoải mái tương tác với mọi người đến chơi

Vợ Duy Mạnh, Văn Quyết khoe góc đu concert quốc gia tuyệt đối điện ảnh từ biệt thự 6 tầng mặt phố Hà Nội- Ảnh 7.

Huyền Mi mặc đồ đơn giản ra tặng đồ ăn cho mọi người

Tiểu thư nhà giàu vẫn giản dị, tảo tần, vợ Duy Mạnh gây sốt MXH, chồng tiết lộ 1 điều cực ý nghĩa!


Theo Hải My

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giám đốc 9x được hãng hàng không vốn điều lệ 2.600 tỷ đồng “chọn mặt gửi vàng”: Sở hữu loạt thành tích chắc tay và phong cách sống kỷ luật

Giám đốc 9x được hãng hàng không vốn điều lệ 2.600 tỷ đồng “chọn mặt gửi vàng”: Sở hữu loạt thành tích chắc tay và phong cách sống kỷ luật Nổi bật

Nữ diễn viên chụp ảnh cùng Cục trưởng Xuân Bắc ở Tổng hợp luyện A80 là ai mà viral khắp MXH?

Nữ diễn viên chụp ảnh cùng Cục trưởng Xuân Bắc ở Tổng hợp luyện A80 là ai mà viral khắp MXH? Nổi bật

Mỹ nhân Việt duy nhất đổi đời nhờ liên tục làm rơi đồ, đẹp như hoa như ngọc cứ xuất hiện là bùng nổ visual

Mỹ nhân Việt duy nhất đổi đời nhờ liên tục làm rơi đồ, đẹp như hoa như ngọc cứ xuất hiện là bùng nổ visual

11:10 , 22/08/2025
Đỗ Mỹ Linh khoe visual sáng bừng trong khung hình quyền lực nhà bầu Hiển, chuẩn khí chất dâu hào môn

Đỗ Mỹ Linh khoe visual sáng bừng trong khung hình quyền lực nhà bầu Hiển, chuẩn khí chất dâu hào môn

11:06 , 22/08/2025
Siêu nhạc hội đặc biệt tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia 7.000 tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Quy tụ toàn sao "khủng"

Siêu nhạc hội đặc biệt tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia 7.000 tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Quy tụ toàn sao "khủng"

10:40 , 22/08/2025
Lọ Lem - Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh nhận bình luận cực vô duyên dù khoe ảnh siêu xinh: Đọc mà tức giùm!

Lọ Lem - Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh nhận bình luận cực vô duyên dù khoe ảnh siêu xinh: Đọc mà tức giùm!

10:34 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên