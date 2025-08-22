Vợ Duy Mạnh, Văn Quyết khoe góc đu concert quốc gia tuyệt đối điện ảnh từ biệt thự 6 tầng mặt phố Hà Nội

Tối 21/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã diễn ra Tổng hợp luyện lần đầu tiên cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ngay từ sáng sớm khu phố Nguyễn Thái Học đã tưng bừng cờ hoa cùng người dân đổ về chờ xem tổng hợp luyện. Căn biệt thự 6 tầng nhà Duy Mạnh cũng trở thành địa điểm thu hút người dân tới chơi, chụp ảnh và còn được gia đình hai cầu thủ Văn Quyết, Duy Mạnh tặng kem lạnh miễn phí.

Tối cùng ngày, hoà cùng người dân đổ về cả gia đình Văn Quyết, Duy Mạnh cùng các con háo hức xem các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Hai nàng WAGs Huyền Mi (vợ Văn Quyết) và Quỳnh Anh (vợ Duy Mạnh) từ tầng cao của toà nhà ngắm trọn từng khoảnh khắc các đoàn đi qua trong vòng tay của nhân dân. Từ những khoảnh khắc Huyền Mi và Quỳnh Anh chia sẻ có thể thấy đây đúng là địa điểm lý tưởng, "tuyệt đối điện ảnh" để đu concert quốc gia.

Quỳnh Anh và Huyền Mi khoe vóc xem tổng hợp luyện cực đẹp ngay tại nhà

Ngắm trọn các chiến sĩ đi trong vòng tay nhân dân từ nhà của Duy Mạnh qua camera của Huyền Mi

Nhân dân ngồi hai bên đường xem các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua

Trước đó, trong buổi sáng sớm ngày 21/8, Quỳnh Anh, Huyền Mi ăn mặc đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng hào hứng chào đón đông đảo người dân, thoải mái chụp ảnh cùng, trò chuyện rôm rả, tay thì vẫn liên tục chuẩn bị phát kem, thạch miễn phí cho các em nhỏ đi xem diễu binh, diễu hành.

Trước đó, trên trang cá nhân, nàng WAG Quỳnh Anh chia sẻ: "Mọi người đi xem tổng hợp luyện A80 qua chơi với gia đình em nhé. Chẳng mấy khi nhà có khách. Gia đình đã chuẩn bị 500 chiếc kem mời mọi người vào ngày 21/8 ạ". Nhiều bạn bè, người dùng mạng xã hội dành lời khen về hành động đẹp của cặp đôi.

Trước ngôi nhà 6 tầng nhà Duy Mạnh, người dân đổ về check in

Quỳnh Anh mặc áo đỏ sao vàng cùng con trai chụp ảnh

Quỳnh Anh thoải mái tương tác với mọi người đến chơi

Huyền Mi mặc đồ đơn giản ra tặng đồ ăn cho mọi người



