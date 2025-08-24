Màn trả lời phỏng vấn VTV bằng tiếng Anh của chiến sĩ tham gia diễu binh A80 gây sốt

Càng gần đến ngày chính thức diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80), không khí chuẩn bị càng náo nhiệt. Chia sẻ của các chiến sĩ trong quá trình tập luyện diễu binh, diễu hành cũng nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

Mới đây, chia sẻ của 2 chiến sĩ Khối nam Sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc với phóng viên Mạnh Hùng (VTV24) đã viral trên MXH. Điểm đặc biệt nhất của chia sẻ chính là việc 2 chiến sĩ bắn tiếng Anh cực mượt khi được đề nghị.

Các chiến sĩ nói tiếng anh và được Vietsub (Nguồn: @vtv24news)

Nhân vật chính trong cuộc trò chuyện là chiến sĩ Lý Việt Hùng và chiến sĩ Vũ Trường Vĩ. Cả hai đang là sinh viên tại Đại học kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân. Việt Hùng đạt IELTS 7.0 còn Trường Vĩ đạt IELTS 7.5.

Chiến sĩ Lý Việt Hùng (trái) và chiến sĩ Vũ Trường Vĩ (phải) cùng phóng viên Mạnh Hùng (Ảnh chụp màn hình/@vtv24news)

Chia sẻ bí quyết học tiếng Anh, Trường Vĩ cho biết mình tiếp cận với ngôn ngữ này từ bé, tích cực xem tiếng Anh giao tiếp và học thật nhiều từ vựng. “Phải tự tin vào bản thân, rằng mình sẽ đạt kết quả tốt nhất” - Trường Vĩ trả lời bằng tiếng Anh. Còn Việt Hùng bổ sung nên tự trau dồi ở nhà, học qua internet và bạn bè.

“Trong thời gian Việt Nam đang ngày càng hội nhập quốc tế, tiếng Anh trở thành một phần rất quan trọng, không chỉ cho lực lượng Công an mà cả xã hội. Em khuyến khích các bạn khi định thi vào ngành Công an nên có nền tảng tiếng Anh tốt để tốt cho quá trình học tập và công tác của chúng ta sau này” - Trường Vĩ nói thêm với phóng viên.

Cả 2 chiến sĩ đều có phong thái tự tin, chững chạc dù trả lời bằng tiếng Anh hay tiếng Việt (Nguồn: @vtv24news)

Cuối cùng, cả 2 chiến sĩ gửi gắm thông điệp đến mọi người về dịp A80 bằng tiếng Anh. Tạm dịch chia sẻ của Việt Hùng: “Là một chiến sĩ của Khối nam Sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc, thực sự tôi cảm thấy rất tự hào khi có cơ hội đứng ở đây. Tuy nhiên tôi cũng cảm thấy có chút lo lắng và áp lực bởi vì tôi phải thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ và trách nhiệm khi đứng trong đội hình”.

Trường Vĩ bày tỏ: “Chúng tôi đã tập luyện rất chăm chỉ, vượt qua nắng nóng mùa hè trong 4 tháng qua. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ chờ đợi và tham gia cùng chúng tôi trong lễ kỷ niệm sắp tới”.

Khối nam Sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc trong quá trình tập luyện (Ảnh chụp màn hình/@vtv24news)

Ngay lập tức, màn bắn tiếng Anh của 2 chiến sĩ được chia sẻ rầm rộ trên MXH. Trên tài khoản Facebook của VTV24, đoạn clip đạt hàng chục nghìn lượt yêu thích và gần 1 triệu lượt xem chỉ sau 2 tiếng đăng tải.

Cư dân mạng cũng để lại nhiều bình luận xuýt xoa ngưỡng mộ. Có người khẳng định bố mẹ các chiến sĩ sẽ thấy hãnh diện và tự hào, có người lại nói đùa rằng không thể để bố mẹ mình xem được,... Đồng thời mọi người không quên gửi lời chúc các chiến sĩ khỏe mạnh và hoàn thành nhiệm vụ.

“Có con như này sĩ hết cuộc đời luôn”, “Bạn Hùng nói hơi ngập ngừng nhưng mà phát âm hay quá”, “Các bạn xứng đáng với tên gọi Cảnh sát gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc. Rất tuyệt vời!”, “Thông minh, tài giỏi, vững vàng. Chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe”, “Các cháu giỏi quá thật đáng tự hào là chiến sĩ Việt Nam”, “Giỏi quá các em. Chúc toàn đội luôn mạnh khoẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

