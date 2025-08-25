Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bức hình 1 sao Việt ở buổi Tổng hợp luyện A80 lần 2 khiến cả MXH nghẹn ngào, hòa bình đẹp quá Tổ Quốc ơi!

25-08-2025 - 08:50 AM | Lifestyle

Tại sao sự xuất hiện của một diễn viên ở buổi Tổng hợp luyện A80 lần 2 lại khiến nhiều người xúc động?

Chiều tối ngày 24/8, buổi Tổng hợp luyện A80 lần 2 đã diễn ra và tiếp tục trở thành chủ để được người dân cả nước quan tâm. Vô số hình ảnh đẹp tiếp tục lan tỏa khắp các nền tảng mạng xã hội, khiến ai xem đều cảm thấy vô cùng tự hào. 

Bức hình 1 sao Việt ở buổi Tổng hợp luyện A80 lần 2 khiến cả MXH nghẹn ngào, hòa bình đẹp quá Tổ Quốc ơi!- Ảnh 1.

Buổi Tổng hợp luyện A80 lần 2 diễn ra trong bầu không khí trang trọng, tự hào

Một trong số những hình ảnh đang được cư dân mạng truyền tay nhau tích cực tại buổi Tổng hợp luyện A80 ngày hôm nay gọi tên sự xuất hiện của nam diễn viên trẻ Lâm Thanh Nhã thuộc Khối Văn Hóa - Thể Thao. Lý do khán giả đặc biệt quan tâm tới sự xuất hiện này là bởi Lâm Thanh Nhã vốn là nam diễn viên đảm nhận vai diễn thuộc tuyến chính trong phim Mưa Đỏ - bộ phim đang hot được sản xuất nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Trong phim, Thanh Nhã vào vai một chiến sĩ quả cảm, ban đầu vô cùng sợ hãi trước chiến tranh, thời cuộc, tới cầm súng cũng không chắc nhưng sau đó đã vượt qua tất cả, chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Như bao chiến sĩ trẻ đã chôn mình nơi thành cổ, nhân vật của Thanh Nhã cũng có cái kết tương tự khiến người xem của Mưa Đỏ nghẹn ngào.

Bức hình 1 sao Việt ở buổi Tổng hợp luyện A80 lần 2 khiến cả MXH nghẹn ngào, hòa bình đẹp quá Tổ Quốc ơi!- Ảnh 2.

Bức hình 1 sao Việt ở buổi Tổng hợp luyện A80 lần 2 khiến cả MXH nghẹn ngào, hòa bình đẹp quá Tổ Quốc ơi!- Ảnh 3.

Bức hình 1 sao Việt ở buổi Tổng hợp luyện A80 lần 2 khiến cả MXH nghẹn ngào, hòa bình đẹp quá Tổ Quốc ơi!- Ảnh 4.

Tạo hình của Lâm Thanh Nhã trên phim

Nhìn hình ảnh Lâm Thanh Nhã tại buổi Tổng hợp luyện A80, vô số khán giả không khỏi xúc động vì như thế được thấy những người lính trẻ năm xưa đứng dưới bầu trời Việt Nam hòa bình. Sự tự hào, biết ơn vì vậy lại càng được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 

Bức hình 1 sao Việt ở buổi Tổng hợp luyện A80 lần 2 khiến cả MXH nghẹn ngào, hòa bình đẹp quá Tổ Quốc ơi!- Ảnh 5.

Lâm Thanh Nhã đã ra Hà Nội tham gia buổi Tổng hợp luyện A80 lần 2

Lâm Thanh Nhã sinh năm 1995, đã vào nghề khá lâu nhưng chưa thực sự có cho mình dấu ấn nổi bật. Anh bắt đầu sự nghiệp với vai trò mẫu ảnh cùng việc đóng một số vai diễn nhỏ. Từ năm 2019, Lâm Thanh Nhã bắt đầu được chú ý khi góp mặt trong bộ phim Vệ Thần Tình Yêu. Những năm sau đó, anh xuất hiện trong khá nhiều tựa phim như Bác Sĩ Hạnh Phúc, Kẻ Ẩn Danh, Cái Giá Của Hạnh Phúc,... Tuy không bùng nổ nhưng những vai diễn này cũng giúp Lâm Thanh Nhã nhận về nhiều ý kiến tích cực xoay quanh diễn xuất, ngoại hình của mình. Sau cơn sốt Mưa Đỏ, hi vọng Lâm Thanh Nhã sẽ tiếp tục thừa thắng xông lai, khẳng định bản thân ở vai trò diễn viên. 

Bức hình 1 sao Việt ở buổi Tổng hợp luyện A80 lần 2 khiến cả MXH nghẹn ngào, hòa bình đẹp quá Tổ Quốc ơi!- Ảnh 6.

Lâm Thanh Nhã tại sự kiện ra mắt phim Mưa Đỏ

Theo Lệ An

