Mỹ nam bị ghét nhất Mưa Đỏ: Nói 6 thứ tiếng cực đỉnh, nét đẹp lai Tây hiếm có khó tìm

24-08-2025 - 21:35 PM | Lifestyle

Nam diễn viên cứ xuất hiện ở Mưa Đỏ là khán giả lại phẫn uất.

Ngoài dàn diễn viên trẻ đảm nhận vai những người lính quả cảm thì Mưa Đỏ còn sở hữu dàn cast cực kỳ hùng hậu với những gương mặt đã chinh chiến nhiều năm trên màn ảnh. Một trong số đó là Lâm Vissay - người đảm nhận nhân vật phản diện khiến khán giả ghét cay ghét đắng trong phim.

Cụ thể trong Mưa Đỏ, Lâm Vissay vào vai Cao Văn, người được giao nhiệm vụ “Bằng mọi giá phải tái chiếm lại Quảng Trị… để Hà Nội không có cửa mặc cả trong cái gọi là Hòa đàm Paris”. Thuộc tuyến nhân vật phản diện, Cao Văn tuy không xuất hiện nhiều nhưng mỗi lần lên hình lại khiến người xem phẫn nộ bởi những mưu kế và sự tàn độc của hắn ta. 

Mỹ nam bị ghét nhất Mưa Đỏ: Nói 6 thứ tiếng cực đỉnh, nét đẹp lai Tây hiếm có khó tìm- Ảnh 1.

Tạo hình của Lâm Vissay trên phim

Việc Lâm Vissay thể hiện quá xuất sắc vai diễn của mình khiến trên mạng xã hội, những trích đoạn về nhân vật này nhận về vô số bình luận chỉ trích từ khán giả. Trên trang cá nhân của mình, nam diễn viên của bày tỏ sự tự hào khi dù hóa thân vào vai phản diện nhưng đây là niềm vinh dự lớn, là may mắn lớn lao trong sự nghiệp của anh.

Lâm Vissay là nam diễn viên mang trong mình ba dòng máu: Đức - Việt - Lào với mẹ là người Việt Nam, chính bởi điều này nên anh sở hữu nét đẹp rất đặc biệt, vừa nam tính phong độ vừa có nét lai Tây. Ngoài đời, nam diễn viên từng nổi tiếng bởi câu chuyện có thể nói thành thạo tới 6 ngôn ngữ bao gồm: Đức, Anh, Pháp, Việt Nam, Thái Lan, Lào. Điều thú vị là ban đầu dù đóng phim Việt Nam nhưng tiếng Việt của anh khá hạn chế, phải tới mấy năm gần đây mới thực sự thông thảo ngôn ngữ của mẹ đẻ. 

Mỹ nam bị ghét nhất Mưa Đỏ: Nói 6 thứ tiếng cực đỉnh, nét đẹp lai Tây hiếm có khó tìm- Ảnh 2.

Mỹ nam bị ghét nhất Mưa Đỏ: Nói 6 thứ tiếng cực đỉnh, nét đẹp lai Tây hiếm có khó tìm- Ảnh 3.

Sinh ra và lớn lên ở Đức, Lâm Vissay từng được khán giả châu Âu biết đến qua các bộ phim truyền hình như Soko Leipzig (Điệp Vụ Leipzig) hay Unter Dir Die Stadt (Dưới Bạn Là Thành Phố). Khi về Việt Nam, anh nhanh chóng ghi dấu với hàng loạt phim truyền hình: Hai Phía Chân Trời, Khi Đàn Chim Trở Về, Bến Tình và hot nhất phải kể đến Thương Nhớ Ở Ai. Với điện ảnh, nam diễn viên cũng từng xuất hiện trong một số dự án như Cuộc Đời Của Yến, Truy Sát, Lời Nguyền Gia Tộc,... Lợi thế ngoại hình với nam tính, góc cạnh giúp anh hóa thân xuất sắc vào những vai phản diện có cá tính mạnh và lần tái xuất này là một vai diễn tương tự như thế, giúp anh dễ dàng phát huy sở trường của mình. 

Mỹ nam bị ghét nhất Mưa Đỏ: Nói 6 thứ tiếng cực đỉnh, nét đẹp lai Tây hiếm có khó tìm- Ảnh 4.

Thương Nhớ Ở Ai là bộ phim từng giúp Lâm Vissay khẳng định tên tuổi trên sóng truyền hình Việt.

Mỹ nam gần 1m9 gây sốt ở tổng hợp luyện A80, ngoài đời cực mê pickleball, cầm vợt lên sân là khí chất cỡ này!

Theo Lệ An

