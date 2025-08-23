Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỹ nhân là ngoại lệ của cả thế giới: Ai cũng ghét nhưng vẫn ngắm mê mệt, visual đúng chuẩn “sách giáo khoa thời trang”

23-08-2025 - 09:34 AM | Lifestyle

Nhan sắc và thời trang của mỹ nhân này thực sự là quá đẳng cấp.

Mới đây, những hình ảnh đầu tiên của bộ phim Emily In Paris mùa 5 đã được hé lộ. Ở mùa mới nhất, vai nữ chính Emily vẫn do Lily Collins thủ vai. Kể từ khi bắt đầu ra mắt khán giả vào năm 2020, nhân vật Emily qua màn thể hiện của mỹ nhân 36 tuổi đã được xem là một biểu tượng toàn cầu về sắc đẹp và thời trang. Và bây giờ, mọi thứ vẫn không thay đổi.

Mỹ nhân là ngoại lệ của cả thế giới: Ai cũng ghét nhưng vẫn ngắm mê mệt, visual đúng chuẩn “sách giáo khoa thời trang”- Ảnh 1.

Mỹ nhân là ngoại lệ của cả thế giới: Ai cũng ghét nhưng vẫn ngắm mê mệt, visual đúng chuẩn “sách giáo khoa thời trang”- Ảnh 2.

Lily Collins ở bộ phim Emily In Paris mùa 5.

Lily Collins một lần nữa mang tới một Emily sở hữu vẻ đẹp thời thượng đầy cuốn hút. Không chỉ vậy, tất cả những bộ cánh mà cô mặc đều cực kỳ tuyệt vời, không chỉ phù hợp với bối cảnh và thiết lập nhân vật, đồng thời còn cho thấy gu thẩm mỹ độc đáo. 

Nói thêm về Emily In Paris, cho ai chưa biết thì đây là tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn, kể về câu chuyện tình yêu và cuộc sống của cô nàng Emily Cooper. Hành trình đáng nhớ của cô nàng bắt đầu khi Emily đến Paris để đảm nhận công việc về truyền thông. Tại một thành phố mới, Emily đối mặt với những thách thức trong cuộc sống, gặp gỡ những người bạn và tất nhiên không thể thiếu các mối quan hệ yêu đương.

Mỹ nhân là ngoại lệ của cả thế giới: Ai cũng ghét nhưng vẫn ngắm mê mệt, visual đúng chuẩn “sách giáo khoa thời trang”- Ảnh 3.

Mỹ nhân là ngoại lệ của cả thế giới: Ai cũng ghét nhưng vẫn ngắm mê mệt, visual đúng chuẩn “sách giáo khoa thời trang”- Ảnh 4.

Mỹ nhân là ngoại lệ của cả thế giới: Ai cũng ghét nhưng vẫn ngắm mê mệt, visual đúng chuẩn “sách giáo khoa thời trang”- Ảnh 5.

Dù thích hay ghét nhân vật Emily, không ai có thể phủ nhận đẳng cấp nhan sắc và thời trang của cô nàng.

Dù sở hữu ý tưởng thú vị, thế nhưng Emily In Paris mùa nào ra mắt cũng nhận vô số "gạch đá". Đáng nói hơn, cách xây dựng nhân vật Emily của biên kịch lại khiến cô nàng này vấp phải rất nhiều tranh cãi khi bị cho là một hình mẫu xấu trong tình yêu. Thậm chí, có những người còn nói rằng trong cả series này, có lẽ cô chính là kẻ phản diện duy nhất. Dù vậy như đã nói, riêng về sắc đẹp hay thời trang của cô nàng thì ai cũng phải mê, kể cả là những "anti-fan" lớn nhất.

Mỹ nhân là ngoại lệ của cả thế giới: Ai cũng ghét nhưng vẫn ngắm mê mệt, visual đúng chuẩn “sách giáo khoa thời trang”- Ảnh 6.

Mỹ nhân là ngoại lệ của cả thế giới: Ai cũng ghét nhưng vẫn ngắm mê mệt, visual đúng chuẩn “sách giáo khoa thời trang”- Ảnh 7.

Mỹ nhân là ngoại lệ của cả thế giới: Ai cũng ghét nhưng vẫn ngắm mê mệt, visual đúng chuẩn “sách giáo khoa thời trang”- Ảnh 8.

Ở mùa 5, Emily đảm nhận vai trò giám đốc tại Agence Grateau Rome. Một lần nữa, cô gặp phải những khó khăn trong cả công việc lẫn chuyện tình cảm. Khi lên sóng, tác phẩm này hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên cơn sốt toàn cầu giống.

Emily in Paris sẽ lên sóng Netflix từ 18/12/2025.

Mỹ nhân Việt duy nhất đổi đời nhờ liên tục làm rơi đồ, đẹp như hoa như ngọc cứ xuất hiện là bùng nổ visual

Theo Thu Phong

Đời sống & pháp luật

