Nhà không yên, người không thuận: 3 "vật cản" nếu không dọn đi, may mắn khó lòng chạm ngõ

Bạn có đang giữ món đồ nào trong 3 thứ trên không? Hãy dành chút thời gian cuối tuần này để "f5" lại ngôi nhà và cảm nhận sự thay đổi tích cực trong tâm trí nhé!

Chuyện chiếc bát mẻ và cái gương vỡ: Đừng để "chén cơm" của mình bị lung lay

Trong quan niệm dân gian lẫn góc nhìn tâm lý học về không gian sống, những đồ vật sứt mẻ luôn là "kẻ thù" số một của sự hanh thông. Hãy nhìn vào kệ bát đĩa trong bếp: Nếu bạn vẫn đang tiếc rẻ dùng một chiếc bát mẻ miệng hay những bộ đĩa nứt nẻ, đó chính là dấu hiệu của sự "tạm bợ". Chiếc bát tượng trưng cho công việc, cho thu nhập, người xưa gọi là "bát ăn bát để". Một chiếc bát không lành lặn ám chỉ sự bấp bênh, tài lộc dễ thất thoát như nước chảy qua kẽ nứt.

Đặc biệt nghiêm trọng hơn là những chiếc gương đã ố mờ hoặc nứt vỡ. Gương trong nhà không chỉ để soi, nó còn là vật phản chiếu và điều hòa dòng khí. Một tấm gương vỡ tạo ra hình ảnh méo mó, vụn vặt, tượng trưng cho những rạn nứt trong các mối quan hệ tình cảm. Nhìn vào một tấm gương hỏng, tâm trí con người dễ trở nên bất an, hay cáu gắt vô cớ. Vì vậy, thay vì chép miệng "vẫn dùng được mà", hãy dứt khoát thay mới. Với những món đồ vỡ, cách tốt nhất là dùng vải đỏ gói lại rồi mang bỏ đi, như một cách để gói lại vận xui và mở ra một khởi đầu mới lành lặn hơn.

Cây héo, hoa tàn: Khi "sức sống" bị đánh cắp bởi sự lười biếng

Nhiều người có thói quen mua cây về bày cho đẹp nhưng lại quên mất việc chăm sóc, để cây khô héo, lá úa vàng đầy chậu. Trong phong thủy, cây xanh đại diện cho sinh khí (Mộc). Một cái cây đang chết dần chết mòn trong nhà sẽ tỏa ra "tử khí", năng lượng của sự suy tàn. Khi sống trong một không gian đầy những cành khô lá rụng, tâm trạng con người khó lòng phấn chấn, năng lượng làm việc cũng theo đó mà tụt dốc.

Ngôi nhà là một thực thể sống, và cây xanh chính là hơi thở của nó. Nếu bạn quá bận rộn, hãy chọn những loại cây dễ sống như trầu bà, lưỡi hổ với những tán lá tròn trịa, xanh mướt. Sự hiện diện của mầm xanh không chỉ lọc không khí mà còn giúp xoa dịu thần kinh sau những giờ làm việc căng thẳng. Đừng để góc ban công hay bệ cửa sổ trở thành "nghĩa địa" của những chậu cây khô. Hãy cắt tỉa thường xuyên, bởi cây có xanh thì vận may mới nở hoa.

Đồ cũ không rõ nguồn gốc: Đừng rước "năng lượng lạ" vào tổ ấm

Sở thích sưu tầm đồ cũ, đồ cổ hay mua hàng second-hand đang là xu hướng. Tuy nhiên, dưới góc độ năng lượng, mỗi món đồ cũ đều mang theo "ký ức" và từ trường của chủ nhân cũ. Nếu món đồ đó từng thuộc về một người có vận trình suy sụp, hoặc mang những ám ảnh tiêu cực, việc đặt nó trong nhà không khác gì việc bạn đang mời một "vị khách không mời" đến làm xáo trộn tổ ấm của mình.

Những món đồ như quần áo cũ không rõ lai lịch, trang sức cổ hay các món đồ trang trí lạ mắt nếu chưa được thanh tẩy kỹ càng thường dễ khiến gia chủ cảm thấy nặng nề, ngủ không sâu giấc hoặc hay mơ những giấc mơ lạ. Nếu bạn thực sự yêu thích một món đồ cũ, hãy đảm bảo rằng bạn đã làm sạch nó bằng nước muối loãng hoặc phơi dưới ánh nắng mặt trời để loại bỏ những từ trường cũ. Còn nếu cảm thấy từ khi món đồ đó xuất hiện mà chuyện trong nhà trở nên lục đục, tốt nhất là nên tìm cho nó một "vị chủ nhân" khác hoặc dọn dẹp nó đi để trả lại sự thuần khiết cho không gian sống.

Một ngôi nhà thuận phong thuận thủy không nhất thiết phải xa hoa, nhưng nhất định phải sạch sẽ và tràn đầy ánh sáng. Ngoài việc dọn dẹp 3 món đồ trên, bạn hãy nhớ mở cửa sổ mỗi sáng để nắng gió tự nhiên len lỏi vào từng góc khuất. Một ngôi nhà ngăn nắp, vạn vật lành lặn chính là thỏi nam châm mạnh mẽ nhất để thu hút tài lộc và sự bình an cho cả gia đình.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)