Mỹ nhân Việt duy nhất đổi đời nhờ liên tục làm rơi đồ, đẹp như hoa như ngọc cứ xuất hiện là bùng nổ visual

Lamoon là nữ diễn viên, ca sĩ trẻ liên tục gặt hái được thành công trong năm 2025. Hoạt động nghệ thuật đã khá lâu nhưng phải tới khi tham gia bộ phim Địa Đạo hồi tháng 4, Lamoon mới bắt đầu được chú ý. Sau đó, cô tiếp tục trở thành cái tên viral khi góp mặt với tư cách thí sinh trong chương trình Em Xinh Say Hi.

Lamoon ở Em Xinh Say Hi

Dù là một diễn viên chưa có kinh nghiệm nhưng ở Địa Đạo, Lamoon lại thể hiện cực tốt vai diễn của mình, trở thành một trong số những mảnh ghép quan trọng và nổi bật nhất của tác phẩm. Trong phim, cô vào vai Út khờ, một cô gái trẻ xinh xắn, ngô nghê nhưng cũng vô cùng yêu nước, sẵn sàng hi sinh cho lý tưởng dân tộc. Giữa địa đạo khói lửa, Út khờ vẫn trong sáng, thích hát, mang đến niềm vui cho mọi người, cho tới khi cô bị cưỡng bức, có bầu và chịu chung số phận với những người đồng đội khác của mình.

Lamoon ở Địa Đạo

Cơ duyên đến với vai diễn Út khờ của Lamoon cũng rất thú vị. Cô từng chia sẻ bản thân được phía sản xuất gọi đi casting, trải qua nhiều vòng cho tới khi ký hợp đồng thì mới biết mình được nhận. Đáng nói hơn khi một trong số những lý do khiến Lamoon đậu casting là bởi đoạn clip cực viral của cô trong chương trình Vietnam Idol. Cụ thể nữ diễn viên, ca sĩ từng chia sẻ: "Bác Chuyên (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên) kể thấy tôi ở chương trình Vietnam Idol với clip rớt đồ liên tục, liên tục. Bác Chuyên thấy 'con nhỏ này cũng khờ khờ, dễ thương'. Đó là lý do bác chọn mình vào vai." Dĩ nhiên, Lamoon vẫn phải trải qua nhiều vòng thử vai, diễn xuất nhưng chẳng ai ngờ một trong số những yếu tố quan trọng giúp cô nhận được vai diễn đổi đời lại chỉ vì một khoảnh khắc đáng yêu, khi liên tục làm rơi đồ ở một cuộc thi âm nhạc.

Khoảnh khắc Lamoon liên tục làm rơi đồ ở Vietnam Idol

Dù xuất phát điểm trong showbiz với vai trò ca sĩ từ một cuộc thi âm nhạc nhưng thực tế, Lamoon lại từng trúng tuyển vào Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM và đậu á khoa chuyên ngành Diễn viên. Địa Đạo là bộ phim đầu tiên của Lamoon cũng là cơ hội giúp cô đổi đời sau một thời gian không thể bứt phá trong showbiz dù có cả nhan sắc lẫn năng lực. Tới thời điểm hiện tại, chưa tới nửa năm sau Địa Đạo, cuộc sống của Lamoon đã thay đổi hoàn toàn. Cô ngày càng xinh đẹp, được khen ngợi hết lời vì visual bùng nổ mỗi khi xuất hiện của mình. Tại chương trình Em Xinh, nữ diễn viên - ca sĩ liên tục ghi điểm bởi cả ngoại hình lẫn giọng hát truyền cảm, rất đặc trưng.