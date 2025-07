Lâu lắm mới thấy 1 mỹ nhân Việt đóng cổ trang đẹp cỡ này, đến cảnh tơi tả nhất vẫn hoàn mỹ mới tài

Bộ phim điện ảnh Khế Ước Bán Dâu vừa chính thức tung ra teaser trailer cùng loạt teaser poster đầy ám ảnh, khơi mở không gian kỳ bí xoay quanh những hủ tục hôn nhân, mê tín và những thế lực vô hình. Dự án quy tụ dàn diễn viên thực lực như NSND Trung Anh, NSND Minh Châu, Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi, Lãnh Thanh...

Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thục Linh nhưng được chuyển thể với bối cảnh cổ trang, Khế Ước Bán Dâu do đạo diễn Lê Văn Kiệt chỉ đạo, theo chân nhân vật Nhài (Lâm Thanh Mỹ) - một cô gái trẻ được gả vào gia tộc họ Vũ và vô tình bị cuốn vào một giao ước tăm tối liên quan đến thế giới quỷ thần. Từ poster đến teaser, khán giả đều ấn tượng cực mạnh với diện mạo của Lâm Thanh Mỹ trong lần trở lại này.

Teaser trailer bắt đầu bằng khung cảnh núi rừng hùng vĩ, đậm chất miền cao phía Bắc, nơi hôn lễ của chú rể Vũ Thế Định (Hữu Vi) và cô dâu Nhài diễn ra trong tiếng nhạc rền rĩ, trầm buồn. Đôi tân lang - tân nương xuất hiện với ánh nhìn trống rỗng, u buồn, khiến khán giả cảm thấy bất an ngay trong những giây đầu tiên.

Teaser trailer Khế Ước Bán Dâu

Một trong những điểm nhấn then chốt của trailer là đoạn thoại nhấn mạnh trọng trách khắc nghiệt dành cho Nhài: “Nhà họ Vũ có ba nàng dâu, nhưng chỉ có em mới thay đổi được vận mệnh. Em phải sinh được con trai để tiếp nối đại nghiệp.” Hàng loạt phân cảnh cho thấy cô chìm sâu trong nỗi kinh hoàng, đau đớn, từ cảnh ân ái với chồng, hình ảnh tấm lưng trần bị giòi bọ bò lúc nhúc, đến những cơn co giật khi mang thai,... đã đánh dấu cú chuyển mình gai góc, thách thức của Lâm Thanh Mỹ trong vai diễn lần này. Thêm vào đó, nét đẹp trưởng thành hơn hẳn so với hình ảnh trước đây, kể cả so với dự án gần nhất là Cám (cũng là phim cổ trang) cũng khiến khán giả rất mong chờ vào màn tái xuất của Lâm Thanh Mỹ.

Khán giả được thấy một Lâm Thanh Mỹ xinh đẹp, trưởng thành trong lần tái xuất này

Với khán giả yêu thích dòng phim kinh dị - tâm linh, cái tên Lâm Thanh Mỹ không còn xa lạ. Bắt đầu nổi tiếng từ Đoạt Hồn (2014), sao nhí một thời liên tục góp mặt trong các tác phẩm như Bóng Đè (2021), Cám (2024) và giờ đây là Khế Ước Bán Dâu. Với biểu cảm giàu chiều sâu và năng lực hóa thân nội tâm phức tạp, Lâm Thanh Mỹ dần trở thành gương mặt tiêu biểu của dòng phim kinh dị Việt. Chưa kể càng lớn, nữ diễn viên còn càng xinh đẹp, nét đẹp thuần Việt thực sự rất phù hợp để đóng phim cổ trang. Nếu ở Cám, Lâm Thanh Mỹ chỉ có vài cảnh "bình thường", không kịp khoe nhan sắc thì tới bộ phim Khế Ước Bán Dâu, khán giả hứa hẹn sẽ được ngắm rõ visual của cô hơn.

Lần tái xuất này, nhân vật Nhài đánh dấu một thử thách mới, mang tới một Lâm Thanh Mỹ trưởng thành chưa từng thấy với những phân cảnh đủ người lớn hơn cả so với dự án Cám trước đó. Hóa thân thành người vợ trẻ có cả những phân cảnh ân ái, cảnh sinh con,... Lâm Thanh Mỹ chắc chắn sẽ thoát hoàn toàn khỏi danh xưng sao nhí để trở thành một mỹ nhân cổ trang thế hệ mới của màn ảnh Việt.