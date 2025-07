Concert Anh Trai Say Hi ở Mỹ: Giá vé cao vẫn “tẩu tán” tốt, cú hích mới cho thị trường âm nhạc Việt

2 đêm concert hoành tráng của Anh Trai Say Hi ở Mỹ

Hai đêm concert Anh Trai Say Hi tại nhà hát Hollywood Planet, Las Vegas (Mỹ) đã khép lại vào 2 ngày 27-28/7 (giờ Việt Nam). Lần đầu tiên đổ bộ thị trường quốc tế, các Anh Trai khiến người hâm mộ nức lòng khi mang cả "vũ trụ" âm nhạc từng cháy vé tại Việt Nam sang kinh đô ánh sáng. Ở thời điểm công bố tổ chức tại Las Vegas, Anh Trai Say Hi khiến nhiều người hoài nghi liệu 1 concert Việt có đủ sức lấp đầy sân khấu Mỹ. Và câu trả lời đã có, nhà hát có sức chứa gần 7000 người, ghế ngồi được lấp kín trong cả hai đêm, minh chứng rõ ràng cho độ thu hút của dàn sao trẻ dù tổ chức ở nơi xa nửa vòng trái đất.

Trong đêm 1, RHYDER chia sẻ đầy tự hào rằng concert lần này có quy mô gấp 20 lần show nhỏ trước đây anh từng diễn ở Las Vegas. Đây không chỉ là bước tiến của cá nhân nghệ sĩ mà còn là một cột mốc đáng nhớ của nghệ sĩ Việt khi mang show diễn bản địa ra quốc tế, cạnh tranh giữa một thị trường giải trí đắt đỏ và khắt khe như Mỹ.



Các Anh Trai tự mình dẫn dắt show

Sự thiếu vắng MC Trấn Thành, người đã đồng hành cùng Anh Trai Say Hi trong suốt 6 đêm concert tại Việt Nam là điều khiến khán giả không khỏi hụt hẫng. Để lấp đầy khoảng trống này, các nghệ sĩ lần này không chỉ trình diễn mà còn tự mình dẫn dắt câu chuyện. Trong số đó, Isaac nhận được nhiều lời khen khi giao lưu với khán giả bằng tiếng Anh, thể hiện khả năng hoạt ngôn và ứng biến nhanh nhạy. Dù còn đôi chút va vấp, nhưng anh vẫn giữ được phong độ đúng chuẩn "anh cả" với bề dày kinh nghiệm. Các Anh Trai cũng mang đến bữa tiệc thị giác mãn nhãn với visual bùng nổ, trang phục thay đổi liên tục, phong độ trình diễn ổn định. Nhiều khoảnh khắc viral xuất hiện trên MXH.

Những màn trình diễn mãn nhãn:

Dù thiếu vắng một vài thành viên như Gin Tuấn Kiệt, Anh Tú Atus, Quang Trung và Tage do lịch trình cá nhân, concert vẫn giữ trọn vẹn tinh thần quen thuộc với hơn 20 tiết mục xuyên suốt từ ICON, WALK, Kim Phút Kim Giờ cho đến Sao Hạng A, Ngáo Ngơ,... Mỗi tiết mục đều được chăm chút kỹ lưỡng để phù hợp với sân khấu lớn, không gian biểu diễn rộng và thị hiếu khán giả nước ngoài. Dàn nghệ sĩ nỗ lực góp mặt đầy đủ dù điều kiện di chuyển không dễ dàng, đặc biệt trong mùa hè cao điểm của các hoạt động âm nhạc. Tất cả đã cùng nhau khép lại một mùa hè rực rỡ, tự hào mang tinh thần Việt vươn ra thế giới.

Điều khiến fan tự hào

Trước concert vài ngày, 26 Anh Trai đã di chuyển đến Las Vegas. Điều khiến fan tự hào hơn cả chính là sự chỉn chu trong từng khâu hậu cần. Gần 30 nghệ sĩ cùng ekip hậu trường được chăm chút từ những điều nhỏ nhất, chia nhóm bay riêng để hạn chế rủi ro, di chuyển bằng vé thương gia để giữ sức khoẻ, và lưu trú tại những khách sạn cao cấp với phòng riêng biệt cho từng nghệ sĩ.

Cả đoàn có mặt tại Mỹ từ khá sớm, gần một tuần trước show, để vừa tập dượt, vừa có thời gian nghỉ ngơi và khám phá Las Vegas. Đây là điều không phải concert nào cũng làm được, đặc biệt với lực lượng nghệ sĩ đông đảo như Anh Trai Say Hi. Với mật độ lịch trình dày đặc trong nước, việc “gom đủ” gần như toàn bộ dàn nghệ sĩ để cùng xuất ngoại là điều không dễ. Vậy mà lần này, chỉ vắng mặt ba cái tên: Gin Tuấn Kiệt, Quang Trung, Anh Tú Atus và Tage vì lý do cá nhân, còn lại đều hiện diện đông đủ.



Đoàn Anh Trai Say Hi được Chủ tịch công ty sản xuất đích thân ra sân bay đón, đến việc con gái Chủ tịch cũng tháp tùng xuyên suốt chuyến đi, tất cả khiến fan không khỏi cảm thấy xúc động. Cách ekip dành sự trân trọng cho nghệ sĩ được thể hiện ở từng chi tiết nhưng không phô trương, nhưng đủ để khán giả cảm thấy đây là một chuyến đi thực sự có tâm. Nhiều người còn gọi vui đây là “kỳ nghỉ hè có thưởng” cho các Anh Trai, những người đã cống hiến không ngơi nghỉ suốt mùa Say Hi vừa qua.

Loạt ảnh dìm gây bão

Không khí đoàn tụ, vui vẻ nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội khi các nghệ sĩ thi nhau cập nhật story, ảnh selfie, clip check-in thả ga từ phòng khách sạn cho đến đường phố Las Vegas. Dù đã từng cùng nhau diễn hàng chục đêm, các Anh Trai vẫn không ngừng “dìm hàng” nhau qua những bức ảnh hài hước, những lời trêu chọc quen thuộc khiến fan theo dõi từ xa cũng không nhịn được cười. Chính sự gần gũi này đã làm nên “đặc sản” chỉ có thể tìm thấy ở các Anh Trai.

Anh Trai Say Hi cực kỳ tận hưởng chuyến đi

Nỗ lực đưa gần 30 nghệ sĩ Việt sang Mỹ biểu diễn không phải chuyện đơn giản. Việc xử lý lịch cá nhân, visa, chi phí di chuyển và ăn ở cho một lực lượng nghệ sĩ lớn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nguồn lực vững vàng. Trong bối cảnh đó, Anh Trai Say Hi đã làm được điều mà không phải ekip nào cũng dám nghĩ, dám làm.



Cú hích mới cho thị trường âm nhạc Việt

Fan Say Hi còn có phen nức nở khi Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper đến hậu trường tổng duyệt concert đêm diễn đầu tiên ở Las Vegas. Đại sứ Marc Knapper động viên tinh thần các nghệ sĩ. Concert Anh Trai Say Hi không chỉ đánh dấu cột mốc về doanh thu và độ phủ sóng, mà còn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía đại sứ quán Mỹ. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy tiềm năng to lớn của các show diễn và nghệ sĩ Việt khi đủ nội lực, đủ bản lĩnh có thể vươn ra thị trường quốc tế - nơi đòi hỏi sự chuyên nghiệp và chất lượng ở mức cao nhất.

Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó, giống như Hàn Quốc đi từng bước chinh phục quốc tế bằng bước đi đầu tiên là show diễn của BoA vào năm 2001 tại Nhà hát The Roxy ở Los Angeles. Thì nay, Anh Trai Say Hi thử nghiệm, đặt nền móng cho concert Việt hướng tới thế giới bằng concert Las Vegas. Năng lực tổ chức, sự phối hợp nhịp nhàng của ekip trong và ngoài nước được ghi nhận, chứng minh rằng nghệ sĩ Việt hoàn toàn có thể tự tin chinh phục những sân khấu lớn tầm cỡ toàn cầu.



Vé Anh Trai Say Hi ở Mỹ không hề thấp hơn sao quốc tế

Đáng nói, concert Anh Trai Say Hi tại Las Vegas giá vé không hề rẻ, dao động từ 3.9 triệu đến 65 triệu đồng. Hạng vé cao nhất kèm ưu đãi được chụp ảnh, gặp riêng nghệ sĩ. Mức giá này còn cao hơn cả giá vé niêm yết của các nhóm Kpop như BLACKPINK hay BTS ở Mỹ. Nhóm nhạc toàn cầu từng tổ chức đêm diễn Permission to Dance On Stage tại SoFi Stadium (Los Angeles, Mỹ) năm 2021 với mức giá từ 60-450 USD, tính cả thuế phí sẽ dao động 2-13,6 triệu đồng.

Trong khi đó giá vé trung bình cho một đêm diễn của Taylor Swift trong chuyến lưu diễn The Eras Tour năm 2023 tại Mỹ là 254 USD (6,6 triệu đồng), giá vé VIP trung bình là 550 USD (14,3 triệu đồng), hay concert Coldplay giá cao nhất chưa quá 500 đô trong concert ở Boston. Giá vé “chợ đen” sẽ có chênh lệch, nhưng có thể thấy vé Anh Trai Say Hi ở Mỹ không hề thấp hơn sao quốc tế.

Khán giả Việt chứng minh sức mua, không chỉ cháy vé 6 concert trong nước mà còn lấp đầy nhà hát hàng đầu nước Mỹ

Thế nhưng, concert vẫn bán tốt và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng người Việt tại Mỹ cũng như người hâm mộ quốc tế. Khán giả Việt chứng minh sức mua, không chỉ cháy vé 6 concert trong nước mà còn lấp đầy nhà hát hàng đầu nước Mỹ.

Văn hoá thần tượng nghệ sĩ Việt nở rộ, đặt ra tương lai rộng mở cho ngành giải trí nước nhà

Văn hoá thần tượng nghệ sĩ Việt nở rộ, đặt ra tương lai rộng mở cho ngành giải trí nước nhà. Với những gì đã thể hiện, Anh Trai Say Hi không chỉ là thành công của riêng các nghệ sĩ mà còn là niềm tự hào chung. Những dấu ấn tích cực này chính là bàn đạp vững chắc để các ekip và nghệ sĩ tiếp tục phát triển, chinh phục những đỉnh cao mới trên bản đồ âm nhạc thế giới.