Concert Anh trai tại Mỹ bán vé đắt hơn BLACKPINK vẫn kín chỗ cả 2 đêm: Hàng vạn khán giả đổ xô “săn” vé, có người bay từ Việt Nam sang

Concert Anh Trai Say Hi Day 7, Day 8 tại Las Vegas (Mỹ) diễn ra trong 2 ngày 27,28/7 đang là tâm điểm chú ý truyền thông và người hâm mộ. Nhà hát Planet Hollywood với sức chức 7.000 khán giả được lấp đầy trong cả 2 đêm diễn.

Concert Anh Trai Say Hi Day 7 tại Las Vegas kín chỗ

Concert đầu tiên của Anh Trai Say Hi tại Mỹ quy tụ 26 nghệ sĩ trẻ bước ra từ chương trình như HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, JSOL, ISAAC… Nam ca sĩ RHYDER chia sẻ concert lần này có quy mô gấp 20 lần buổi diễn trước đây của anh tại Las Vegas.

Đáng chú ý, giá vé của sự kiện này từng gây tranh cãi ở thời điểm mở bán, dao động từ 150 USD - 2.500 USD (3,9 - 65 triệu đồng). Hạng vé cao nhất sẽ có ưu đãi được chụp ảnh, gặp riêng nghệ sĩ. Mức giá này còn cao hơn cả giá vé concert của BLACKPINK vừa diễn ra tại sân Citi Field (New York, Mỹ) được bán từ 161 USD - 2.356 USD (4,2 - 61 triệu đồng).

Nhóm nhạc nam BTS từng tổ chức đêm diễn Permission to Dance On Stage – LA tại SoFi Stadium (Los Angeles, Mỹ) năm 2021 với mức giá từ 60-450 USD, tính cả thuế phí sẽ dao động 2-13,6 triệu đồng. Trong khi đó giá vé trung bình cho một đêm diễn của Taylor Swift trong chuyến lưu diễn The Eras Tour năm 2023 tại Mỹ là 254 USD (6,6 triệu đồng), giá vé VIP trung bình là 550 USD (14,3 triệu đồng).

Các nghệ sĩ trẻ Việt chứng tỏ sức hút tại Mỹ (Ảnh: Ilovemycrewname, NSX)

Dù vậy, với số lượng nghệ sĩ lớn và có lượng fan hùng hậu, concert này vẫn nhanh chóng hút hàng vạn khán giả tại Mỹ săn vé. Trên mạng xã hội Threads, nhiều khán giả Việt chia sẻ hành trình bay đến Mỹ, sẵn sàng chi trả số tiền lớn để xem màn trình diễn của các “Anh trai”.

Điều này cho thấy sức hút của các nghệ sĩ trẻ không hề suy giảm dù chương trình đã kết thúc gần 1 năm và tổ chức thành công 6 concert, bán ra hàng trăm nghìn vé trong nước. Las Vegas (Mỹ) được chọn làm điểm dừng chân cho concert quốc tế đầu tiên của Anh Trai Say Hi, thể hiện tham vọng đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.