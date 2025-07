“Ông lớn giải trí” DatVietVAC “chơi lớn” tổ chức concert mang tầm quốc tế tại Mỹ, HIEUTHUHAI: “Tự hào được hát các ca khúc Việt”

Ra mắt từ giữa năm 2024, chương trình Anh Trai “Say Hi” 2024 do DatVietVAC sáng tạo và sản xuất đã mở ra hướng đi mới cho ngành công nghiệp giải trí Việt Nam. Chương trình nhanh chóng trở thành hiện tượng văn hóa âm nhạc với hơn 18 tỷ lượt xem trên các nền tảng, liên tục dẫn đầu YouTube Trending, Spotify, iTunes, và lọt top từ khóa được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội suốt nhiều tháng liên tiếp.

Mới đây, DatVietVAC đã tổ chức 2 đêm concert Anh Trai “Say Hi” tại Planet Hollywood, sân khấu nổi tiếng nằm ngay trung tâm Las Vegas Strip (Mỹ), từng là nơi tổ chức các concert định kỳ của những ngôi sao quốc tế như Jennifer Lopez, Gwen Stefani và Christina Aguilera. Đây được xem là sân khấu trong mơ của giới nghệ sĩ, biểu tượng cho đẳng cấp và sức hút của nền công nghiệp biểu diễn quốc tế.

Việc đưa Anh Trai “Say Hi” đến sân khấu PH Live at Planet Hollywood được xem là bước đi chiến lược nhằm khẳng định năng lực tổ chức, chất lượng sản phẩm và tư duy toàn cầu của ê-kíp sáng tạo Việt Nam. Sự xuất hiện đồng loạt của các nghệ sĩ với màu sắc âm nhạc đa dạng được xem là điểm nhấn lớn nhất của Anh Trai "Say Hi" Concert tại Mỹ.

Đây không chỉ là cơ hội để nghệ sĩ trẻ khẳng định khả năng trình diễn ở sân khấu quốc tế, mà còn là dịp để khán giả kiều bào và người yêu nhạc thế giới tiếp cận một phần năng động của thị trường giải trí Việt. Sân khấu tại concert được đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn quốc tế.

Loạt bản hit tạo nên tên tuổi của chương trình như Ngáo ngơ, Catch me if you can, Sao hạng A, Hào quang… lần đầu tiên được trình diễn tại Mỹ trong sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả. Những giai điệu từng khắc sâu trong ký ức khán giả vang lên giữa trung tâm biểu diễn hàng đầu thế giới đã mang đến trải nghiệm nghệ thuật trọn vẹn và tự hào.

Kết thúc 2 đêm concert, các “Anh trai” đã có những chia sẻ đầy cảm xúc. Quán quân Anh Trai “Say Hi” HIEUTHUHAI bộc bạch: “Mình là một người mang dòng máu Việt trong người. Mỗi lần ra nước ngoài, mình ăn đồ Việt Nam, nói chuyện với mọi người xung quanh bằng tiếng Việt Nam luôn có cảm xúc thân mật đặc biệt.

Đặc biệt, hôm nay được hát bài hát mới nhất, những bài hát do tự tay anh em sáng tác, các ca khúc Việt Nam tại quốc gia ngoài lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt ngay ở đây - Las Vegas, Mỹ. Hai đêm vừa rồi, tất cả anh em ở đây, khán giả ở đây hát cùng nhau những ca khúc đó, thật sự là 1 khoảnh khắc đặc biệt đối với mình trong năm 2025. Một khoảnh khắc mình tự hào, một khoảnh khắc rất thân thương, vì tiếng Việt, vì người Việt Nam”.

Rapper HIEUTHUHAI có những chia sẻ gây chú ý sau 2 đêm diễn tại Las Vegas

Nam ca sĩ Dương Domic chia sẻ: “Dương rất tự hào vì mình là 1 phần của Anh Trai “Say Hi”, tự hào vì bản thân Dương được là 1 người Việt được kết nối với đồng bào tại Mỹ, tại Las Vegas. Với mình, âm nhạc rất đặc biệt, có thể phá vỡ khoảng cách địa lý và thời gian và mình luôn yêu âm nhạc, cống hiến hết mình với âm nhạc”.

Thành công của loạt concert Anh Trai “Say Hi” còn là minh chứng cho sức mạnh cộng đồng người hâm mộ, những khán giả không ngại vượt hàng ngàn cây số, thậm chí bay xuyên quốc gia để đồng hành cùng chương trình. Concert quốc tế tại Las Vegas là cột mốc mới không chỉ với “ông lớn giải trí” DatVietVAC mà còn cho thấy tham vọng đưa sản phẩm âm nhạc Việt ra thế giới của các nghệ sĩ trẻ tài năng.