Căn bếp 1 tỷ của cô nàng 30 tuổi ở TP HCM: Bên trong có những món khiến dân mê bếp “đứng hình”, riêng thùng rác cũng 8 triệu đồng

Theo dõi kênh TikTok Ulee Hihi của Uyên (sống tại TP.HCM), nhiều người xem không khỏi choáng ngợp trước mức độ đầu tư "khủng" của cô nàng. Được biết, Uyên cùng lúc đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau: làm việc tại một agency tổ chức sự kiện, xây dựng thương hiệu cá nhân trên MXH và kinh doanh tự do.

Chỉ cần một đoạn clip ngắn hé lộ căn bếp trị giá lên đến 1 tỷ đồng, Uyên đã nhanh chóng khiến cộng đồng mạng "chóng hết cả mặt" vì độ chịu chi và phong cách sống hiện đại, đẳng cấp của mình. Vậy thì căn bếp của cô nàng U30 tuổi có gì mà trị giá đến cả tỷ đồng như vậy!

Căn bếp trị giá 1 tỷ đồng của cô nàng Ulee Hihi.

Nhà 3 người đầu tư luôn 5 cái tủ lạnh hết 140 triệu

Ulee chia sẻ, mỗi chiếc tủ sẽ hoạt động với công năng khác nhau, nên cô đầu tư luôn 5 chiếc cho gia đình. Theo Ulee chia sẻ, nhà cô đi chợ 1lần/tuần nên cần phải bảo quản đồ ăn thật sự cẩn thận để không mất chất dinh dưỡng. Việc phân chia rõ ràng cũng giúp kiểm soát hạn sử dụng của sản phẩm, giữ được đúng mùi vị của từng loại.

Ví dụ như chiếc tủ lạnh Samsung Bespoke trị giá 30 triệu, cô đầu tư luôn 2 chiếc để chuyên bảo quản đồ ăn. Thực phẩm cất trữ cũng được để trong hộp hoặc túi hút chân không để tránh việc đồ ăn bị ám mùi. Ngoài ra còn có chiếc tủ đông Smeg trị giá 70 triệu để bảo quản trái cây và các loại nước uống yêu thích.

Riêng các loại thực phẩm chế biến từ sữa thì cô cất vào một tủ riêng, đó là chiếc tủ lạnh Shapp trị giá 5 triệu. Chiếc tủ này được để trên tầng 2, thuận tiện cho việc Ulee chăm sóc con nhỏ.

Một chiếc tủ lạnh nhỏ xinh mà đảm bảo chị em nào cũng mê, đó là chiếc tủ HCK trị giá 5 triệu, được Ulee đầu tư để bảo quản đồ mỹ phẩm làm đẹp cho bản thân.

Tổng 5 chiếc tủ nhà Ulee chạy 24/24 mỗi tháng hết khoảng 4 triệu, số tiền này thậm chí còn gấp mấy lần tiền điện sinh hoạt trong 1 tháng của một hộ gia đình 3-4 người.

Đồ dùng trong bếp nhiều không đến hết, riêng thùng rác mà giá tới hơn 8 triệu

Trong căn bếp của mỗi gia đình, các vật dụng quen thuộc như bếp từ, bếp ga, máy hút mùi hay vòi nước vốn là những thứ không thể thiếu. Thế nhưng, khi nghe Ulee chia sẻ chi tiết về từng món đồ xuất hiện trong căn bếp của cô, nhiều người mới thực sự hiểu vì sao không gian bếp nhỏ xinh ấy lại trị giá đến 1 tỷ đồng như vậy.

Ngoài những món đồ cơ bản, căn bếp của Ulee còn có đèn hút mùi trị giá tới 169 triệu với thiết kế hiện đại bậc nhất, nhìn qua tựa như đen chùm pha lê trang trí trong nhà vậy. Ngoài ra còn có máy nước nóng bơm nhiệt trị giá tới gần 100 triệu, cùng hệ thống lọc nước đảm bảo nước sạch cho cả gia đình trị giá 175 triệu.

Sốc nhất có lẽ là chiếc thùng rác - vật dụng cực kỳ đơn giản để đựng rác khi nấu ăn, dọn dẹp trong bếp mà Ulee cũng đầu tư đến hơn 8 triệu.

Chi 290 triệu cho 3 máy hút mùi vì dùng bếp ga nấu ăn trong nhà

Dùng bếp ga để nấu nướng và rất ghét nhà bị ám mùi nên Ulee đã chi tới 290 triệu cho hệ thống 3 máy hút mùi trong bếp. Đầu tiên là chiếc máy gắn liền với bộ bếp nhưng sau đó được cô chi thêm 50 triệu để làm hệ thống hút mùi có đường ống thông ra bên ngoài.

Chưa hết, ngay chính giữa bàn ăn, cô có để thêm một máy hút mùi Estella trị giá 169 triệu. Thiết kế máy hút mùi được dùng khi có tiệc, nấu ăn tại bàn để hút mùi trực tiếp. Máy đắt vì công nghệ lọc mùi và hơn 1 nghìn mảnh pha lê lấp lánh tựa đèn chùm trang trí.

Chỉ cần kể sơ qua vài chi tiết như bếp từ cao cấp, máy hút mùi nhập khẩu, hệ vòi nước thông minh hay hệ tủ bếp được thiết kế riêng đã phần nào cho thấy mức độ đầu tư mạnh tay của cô nàng, chưa kể phía sau đó còn là hàng loạt thiết bị đắt đỏ khác góp phần tạo nên không gian bếp nhỏ xinh nhưng có mức giá lên tới cả tỷ đồng.