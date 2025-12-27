Quyết định quan trọng của Đỗ Hà sau 2 tháng kết hôn với thiếu gia tập đoàn Sơn Hải

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Viết Vương là đôi vợ chồng được cư dân mạng dành sự yêu thích đặc biệt. Không giấu kín bưng dung mạo, gia thế chồng như nhiều mỹ nhân khác, Hoa hậu Đỗ Thị Hà thoải mái cho Viết Vương lên sóng. Mới đây nhất, Hoa hậu Đỗ Thị Hà còn đăng vlog cập nhật về cuộc sống hiện tại, trong đó cô còn thông báo quan trọng về công việc. Cụ thể, Hoa hậu Đỗ Hà đã rời chức CEO của một thẩm mỹ viện lớn tại Hà Nội.

Trong vlog, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ: "Có những giai đoạn trong cuộc đời mình bước đi nhanh, có giai đoạn mình chậm lại, không phải kết thúc mà để chuyển sang một hành trình khác. Sau khi kết hôn, mình nhận ra điều quan trọng không phải là tiếp tục làm tốt những điều đã quen mà là ưu tiên cho những điều mới, trách nhiệm mới và tương lai chung. Mình biết ơn chặng đường qua như một hành trình rất đẹp trong sự nghiệp nhưng ở thời điểm này mình khép lại vai trò cũ một cách nhẹ nhàng, văn minh và tôn trọng để toàn tâm vung vén cho hành trình mới, đồng hành, xây dựng và phát triển chung. Hành trình phía trước có lẽ không ồn ào nhưng là hành trình mình muốn đi".

Qua chia sẻ của Hoa hậu Đỗ Hà, lý do lớn nhất khiến cô tạm gác công việc kinh doanh cá nhân là để xây dựng gia đình và trở thành "hậu phương" cho chồng doanh nhân. Sau đám cưới, Đỗ Hà cũng hạn chế tham gia các hoạt động showbiz mà thay vào đó đồng hành cùng chồng trong những chuyến thiện nguyện, công tác. Quyết định mới này của Hoa hậu Đỗ Thị Hà được công chúng ủng hộ, phần nào thể hiện sự khéo léo, tâm lý của cô khi về làm dâu nhà giàu có.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà thông báo không còn làm CEO để lui về hậu trường chăm sóc gia đình (Nguồn: TikTok nhân vật)

Sau 5 năm đăng quang, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn giữ được sức hút với công chúng. Trong 1-2 năm gần đây cô chuyển sang định hướng kinh doanh, xây dựng hình ảnh phú bà của chính mình. Nàng hậu đảm nhận vị trí CEO viện thẩm mỹ ở tuổi 23, sau đó thường xuyên cập nhật hình ảnh đi làm xịn sò và sang chảnh như "nữ tổng tài".

Lướt nhanh trang cá nhân của Đỗ Thị Hà có thể thấy bộ sưu tập túi xách hiệu có giá hàng chục triệu đến trăm triệu. Không chỉ phong cách mà thần thái của Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng trở nên mặn mà, chững chạc hơn. Cô cũng thường xuyên du lịch và check-in các địa điểm du lịch trong nước đến ngoài nước. Nói về chuyện đổi đời sau đăng quang, người đẹp từng cho biết: "Khi có danh hiệu, nó giúp tôi có cuộc sống khác, thu nhập cũng tốt hơn. Nhưng đương nhiên ai làm việc cũng phấn đấu để có tài sản riêng và tôi cũng thế".

Đỗ Hà cho biết quyết định này dựa trên sự mong muốn xây dựng hành trình mới sau kết hôn (ảnh: FBNV)

Đến tháng 10/2025, Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hôn với thiếu gia Viết Vương, trở thành con dâu tập đoàn Sơn Hải. Chồng của nàng hậu tên Nguyễn Viết Vương, quê Quảng Trị, năm nay anh 31 tuổi. Viết Vương sinh ra trong một gia đình giàu có, có nền tảng kinh tế vững chắc. Anh đang đảm nhận vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải chuyên về xây dựng, làm đường cao tốc. Đám cưới của Đỗ Hà được tổ chức rất hoành tráng, linh đình.

Đỗ Thị Hà cho hay cô không giấu chồng mà chỉ chia sẻ vào những dịp thích hợp: "Dạ mình có giấu đâu ạ, mình mà giấu thì sao đám cưới cả 2 xuất hiện công khai vậy được ạ. Chỉ là công việc của anh không liên quan đến mạng xã hội, anh cũng không dùng mạng xã hội nhiều nên đôi khi xuất hiện cũng không nhiều thôi ạ, mình xuất hiện là đủ rồi ạ".

Trong vlog mới, Đỗ Hà cũng hé lộ nhiều khoảnh khắc trong hành trình từ yêu đến cưới với Viết Vương (ảnh: FBNV)