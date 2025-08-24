Mỹ nhân bí ẩn nhất Mưa Đỏ: Hoa hậu kín tiếng bậc nhất Vbiz, lên hình 3 phút mà khiến MXH ráo riết truy lùng

Mưa Đỏ là bộ phim xoay quanh cuộc chiến Thành cổ Quảng Trị năm 1972 bi tráng, hào hùng. Đây là trận chiến lịch sử kéo dài 81 ngày đêm, khi ấy thành cổ trở thành “chảo lửa” mưa bom bão đạn, nơi hàng nghìn chiến sĩ trẻ, phần lớn mới 18, đôi mươi đã hy sinh để giữ từng tấc đất.

Vì lấy bối cảnh chính là cuộc chiến ở thành cổ, phim không có sự xuất hiện của nhiều nhân vật nữ. Châu Hà Yến Nhi là một trong số những mỹ nhân hiếm hoi của bộ phim, cô xuất hiện trong vai thành viên trong đoàn hòa đàm của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tại Hiệp định Paris năm 1972. Nhân vật không có tên cụ thể, nhưng nhiều người cho rằng vai diễn này dựa theo hình ảnh của nữ tướng ngoại giao Nguyễn Thị Bình hay còn được biết với cái tên Madame Bình. Chính vì lý do này mà đã có vô số tranh cãi xoay quanh ngoại hình, phong thái của Yến Nhi trên phim.

Nữ diễn viên Yến Nhi và tấm poster nhân vật trong phim của mình

Ngay từ khi phim tung ra những hình ảnh đầu tiên về nhân vật của Yến Nhi, đây đã là gương mặt khiến khán giả tò mò nhất. Nhiều lời đồn đoán nhưng chính đạo diễn cũng khẳng định nhân vật này chỉ là hư cấu: "Tôi khẳng định không có nhân vật nào là bà Nguyễn Thị Bình. Bà là độc bản, duy nhất, các nhân vật thể hiện được một phần khí chất hay tinh thần đó đã là thành công rồi." Danh tính bí ẩn, không có tên gọi cụ thể, phong thái phần nào lại phảng phất nét của Madame Bình càng khiến khán giả tò mò nhiều hơn về nhân vật này.

Không chỉ Yến Nhi mà cả nhân vật của NS Thúy Hà (phải) cũng được đồn đoán là lấy cảm hứng từ bà Nguyễn Thị Bình

Trên phim danh tính bí ẩn, ngoài đời Châu Hà Yến Nhi cũng khiến khán giả tò mò, không ít khán giả trẻ thậm chí còn tưởng cô là một diễn viên mới. Thực chất, Yến Nhi đã vào showbiz hơn 20 năm, từng là người mẫu sáng giá của Hoa Học Đường từ những năm 2000. Thời điểm đó, nhờ nhan sắc xinh đẹp, cô rất đắt show quảng cáo, thường xuyên xuất hiện trên các bìa tạp chí, ảnh lịch, quảng cáo lớn.Năm 2000, cô giành giải Hoa hậu ảnh, sau này chuyển hướng làm diễn viên. Cô từng góp mặt trong nhiều tựa phim truyền hình như Vực Thẳm Vô Hình, Đam Mê Nghiệt Ngã, Người Đàn Bà Quyến Rũ, Nếu Còn Có Ngày Mai… và rất nhiều bộ phim điện ảnh ăn khách: Siêu Trộm, Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa,...

Hoạt động nghệ thuật chăm chỉ nhưng Yến Nhi lại ít xuất hiện trước truyền thông, không chia sẻ về đời tư hay tham gia gameshow,... Chính vì điều này nên nhiều khán giả trẻ không thực sự biết Yến Nhi là ai cho đến khi cô xuất hiện trong Mưa Đỏ. Có thể nói so với nhân vật trong phim thì ngoài đời nàng hậu một thời cũng kín tiếng và bí ẩn không kém. Thứ duy nhất không hề bí ẩn chính là nét đẹp sang chảnh, quý phái, bao năm không đổi của Hoa hậu một thời.