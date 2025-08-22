Hiện tượng "Mưa đỏ" là gì mà khiến hàng triệu người háo hức chờ xem?

Hiện tượng đình đám trên mạng xã hội

Ngay từ những ngày đầu tháng 8, trailer, nhạc phim và loạt hình ảnh được tung ra đã lập tức đưa bộ phim vào nhóm từ khóa thịnh hành, tạo nên cơn sốt chưa từng thấy. Trong bối cảnh câu chuyện về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc đang được quan tâm đặc biệt, sự xuất hiện của Mưa đỏ càng khiến khán giả mong chờ hơn bao giờ hết.

“Mưa đỏ” đã có những suất chiếu sớm từ ngày 21/08/2025, và bắt đầu khởi chiếu rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 22/08/2025. Trước đó, bộ phim vốn được lên kế hoạch ra mắt vào dịp Quốc khánh 2/9. Tuy nhiên, lịch phát hành đã được điều chỉnh sớm hơn để khán giả có thể thưởng thức ngay từ cuối tháng 8, tạo nên bầu không khí đặc biệt trước thềm lễ lớn của cả nước.

Vì sao “Mưa đỏ” trở thành hiện tượng?

Trên khắp diễn đàn, khán giả để lại những bình luận đầy cảm xúc: có người thốt lên “Đã quá Tổ quốc ơi, chiếu phim luôn đi Tổ quốc ơi!”; người khác chia sẻ “Mới xem trailer đã khóc, nghe nhạc phim còn khóc nữa, không biết ra rạp có trụ nổi không”; có khán giả bày tỏ “Hóng cả tháng nay rồi, từ khi nghe bài Còn gì đẹp hơn là biết phải xem bằng được”; cũng có người khẳng định “Mỗi năm làm 10 phim yêu nước như thế này giúp tui, tự hào quá!”; thậm chí nhiều người còn thú nhận “Xem trailer đã rơi nước mắt, xem review cũng khóc, nôn nao chờ ra rạp.”

Sức hút của Mưa đỏ không chỉ dừng lại ở cảm xúc mà còn thể hiện rõ qua những con số. Trong tuần 5/8 – 11/8, bộ phim ghi nhận hơn 86.000 lượt thảo luận, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng social trend ở hạng mục phim ảnh. Nhưng chỉ một tuần sau, từ 12/8 – 18/8, con số ấy đã tăng vọt lên hơn 168.000, tương đương mức tăng trưởng 194%. Nhờ cú bứt phá này, Mưa đỏ vượt lên vị trí số 1, bỏ xa các đối thủ còn lại.

Tới chiều 20/8, dù chưa chính thức khởi chiếu, Mưa Đỏ đã thu về 8,7 tỷ đồng từ lượng vé bán trước (số liệu từ đơn vị quan sát doanh thu phòng vé độc lập Box Office Việt Nam). Con số ấn tượng này càng củng cố dự đoán phim sẽ “làm nên chuyện” khi ra rạp, nhất là khi sau các buổi chiếu ra mắt, tác phẩm nhận về nhiều lời khen ngợi.

Chất lượng phim cũng giúp Mưa đỏ đã nhận về cơn mưa lời khen. Những khán giả đầu tiên đánh giá phim là sự kết hợp hài hòa giữa bi tráng và hào hùng, đủ sức chạm đến cảm xúc sâu nhất và lấy đi nhiều nước mắt. Chính hiệu ứng lan tỏa này đã khiến netizen, dù chưa được xem phim, vẫn đứng ngồi không yên, liên tục bàn luận và mong chờ ngày ra rạp.

Từ hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, con số tăng trưởng thảo luận kỷ lục đến những lời khen trực tiếp sau suất chiếu đầu tiên, Mưa đỏ đang hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành một “hiện tượng phòng vé” mới của điện ảnh Việt.