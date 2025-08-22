Siêu nhạc hội đặc biệt tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia 7.000 tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Quy tụ toàn sao "khủng"

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám quốc tế và Việt Nam như DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI, DPR IAN, Soobin và Hòa Minzy. Đây là sự kiện đặc biệt nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đồng thời khẳng định vị thế Việt Nam là điểm đến lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực.

Với tên gọi Moments of Wonder, sự kiện năm nay không chỉ là bữa tiệc âm nhạc hoành tráng mà còn là dịp để tôn vinh tinh thần Việt Nam hùng cường và khát vọng vươn xa. Hòa chung không khí cả nước hướng tới Quốc khánh 2/9, đại nhạc hội được lấy cảm hứng từ hành trình lịch sử đầy tự hào của dân tộc, mang đến không gian sôi động nơi mọi người cùng nhau kết nối qua giai điệu cuốn hút, những màn trình diễn mãn nhãn và cảm xúc thăng hoa.

Moments of Wonder quy tụ dàn nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng từ nhiều châu lục: DJ Snake (châu Âu), J Balvin (châu Mỹ), The Kid LAROI (Úc) và DPR IAN (châu Á) - hứa hẹn mang đến hành trình âm nhạc đỉnh cao vượt mọi biên giới.

DJ Snake – "ông hoàng tạo hit"- nổi tiếng với phong cách biểu diễn cuốn hút và những set nhạc bùng nổ. Ảnh: NSCC.

DJ Snake – "ông hoàng tạo hit" người Pháp gốc Algeria - sẽ đảm nhận vai trò nghệ sĩ chính của đại nhạc hội. Anh nổi tiếng với phong cách biểu diễn cuốn hút và những set nhạc bùng nổ, kết hợp trap, dubstep và electronic đương đại. DJ Snake đã khẳng định vị thế toàn cầu qua loạt hit đình đám như "Turn Down for What", "Lean On" và "Taki Taki", cùng những màn hợp tác cùng các tên tuổi hàng đầu như Justin Bieber, Selena Gomez, Cardi B và Lil Jon.

"Ông hoàng Reggaeton" J Balvin – được đề cử 6 giải GRAMMY® và 5 lần chiến thắng Latin GRAMMY® - top 10 nghệ sĩ được stream nhiều nhất thế giới. Ảnh: NVCC.

Trong khi đó, J Balvin – nghệ sĩ được đề cử 6 giải GRAMMY® và 5 lần chiến thắng Latin GRAMMY® – sẽ lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam. Được mệnh danh là biểu tượng âm nhạc xóa nhòa mọi ranh giới văn hóa, J Balvin nằm trong top 10 nghệ sĩ được stream nhiều nhất thế giới. "Ông hoàng Reggaeton" cũng là một trong những nghệ sĩ Latin có doanh số bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 35 triệu bản thu âm toàn cầu. Tháng 7/2025, anh phá kỷ lục của chính mình khi trở thành nghệ sĩ có nhiều ca khúc No.1 nhất trên bảng xếp hạng Latin Airplay của Billboard, với single "Rio" đánh dấu lần thứ 38 đứng đầu.

The Kid LAROI sở hữu loạt thành tích đáng nể, đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng. Ảnh: NSCC.

Hứa hẹn đốt cháy sân khấu siêu nhạc hội còn có The Kid LAROI – chỉ mới ở tuổi 21, nam ca sỹ người Úc đã sở hữu loạt thành tích đáng nể, đặc biệt là bản hit "Stay" kết hợp cùng Justin Bieber, giữ vị trí No.1 trên Billboard Hot 100 suốt 6 tuần liên tiếp và nằm trong Top 10 tổng cộng 17 tuần. EP FCK LOVE 3 (OVER YOU) của anh cũng từng thống trị Billboard 200 ở vị trí No.1. Với chất giọng đặc trưng, giai điệu bắt tai, và tinh thần không ngừng bứt phá giới hạn, The Kid LAROI đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng và đầy hoài bão.

DPR IAN với màu sắc âm nhạc độc đáo, ngoại hình cuốn hút và phong cách trình diễn mê hoặc. Ảnh: NSCC.

Đại diện cho nghệ sĩ Châu Á sẽ là DPR IAN. Sự hiện diện của anh mang tới một màu sắc âm nhạc độc đáo, pha trộn rock, jazz, techno và alternative. Những bản hit của anh như Don't Go Insane, So Beautiful, Ballroom Extravaganza, Scaredy Cat... liên tục "làm mưa làm gió" trên các nền tảng âm nhạc. Cùng ngoại hình cuốn hút và phong cách trình diễn mê hoặc, DPR IAN hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc thăng hoa không giới hạn.

Soobin và Hòa Minzy đại diện cho những nghệ sĩ Việt Nam bứt phá. Ảnh: NSCC.

Sát cánh cùng dàn sao quốc tế là các tên tuổi hàng đầu Vpop. Dẫn đầu là SOOBIN - nghệ sĩ đa tài đang ở đỉnh cao sự nghiệp, sở hữu kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, khả năng trình diễn cuốn hút, tư duy âm nhạc đỉnh cao và tài năng chơi nhiều nhạc cụ. Trong khi đó, Hòa Minzy là minh chứng cho hành trình tự làm mới mình, chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực, giàu cảm xúc và niềm đam mê tôn vinh văn hóa dân tộc qua âm nhạc.

Không đơn thuần là sự kiện nghệ thuật đẳng cấp quốc tế, Moments of Wonder còn mở ra hành trình kết nối cộng đồng qua âm nhạc và cảm hứng sáng tạo. Đặc biệt, chương trình còn tổ chức cuộc thi Your Moment of Wonder nhằm tìm kiếm những khoảnh khắc đời thực giàu cảm xúc và truyền cảm hứng để vinh danh ngay trên sân khấu đại nhạc hội. Bên cạnh đó, Wonder Sound Lab sẽ là "phòng thu mở" cho khán giả tự do biến âm thanh đời thường thành bản nhạc mang dấu ấn cá nhân, như những nhà sản xuất thực thụ.

Vượt ra khỏi khuôn khổ đại nhạc hội chào mừng Quốc khánh, Moments of Wonder trở thành biểu tượng cho khát vọng văn hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đây là chương tiếp theo trong hành trình xây dựng thương hiệu lễ hội giải trí hàng đầu khu vực do Việt Nam kiến tạo, sự kiện góp phần định hình bản sắc đương đại và khẳng định vị thế đất nước trên bản đồ âm nhạc thế giới.