Cụ bà 70 tuổi thầm lặng sống trong căn nhà nhỏ: Tự chăm sóc bản thân, không làm gánh nặng cho con cháu

Ở tuổi 70, khi nhiều người bắt đầu quen với sự chăm sóc từ con cháu, cụ bà này lại chọn một nhịp sống khác. Bà sống một mình trong căn nhà nhỏ hơn 30m² tại Quảng Tây (Trung Quốc), tự lo liệu sinh hoạt hằng ngày, lặng lẽ chăm sóc không gian sống của mình. Không phô trương, không ồn ào, cuộc sống của bà trôi qua chậm rãi và đều đặn. Những hình ảnh về căn nhà ấy khi được chia sẻ đã khiến nhiều người chú ý, không phải vì sự đặc biệt, mà bởi cảm giác bình yên và tĩnh tại toát ra từ từng góc nhỏ.

Căn nhà không rộng, nhưng mọi thứ đều gọn gàng và ấm áp. Ở góc phòng là chiếc giường đơn trải ga trắng hoa nhí, bên trên đặt chiếc gối màu tím nhạt, đơn giản mà dịu mắt. Ánh nắng buổi sáng hắt qua ô cửa sổ ngay cạnh giường, nơi chú mèo nhỏ quen thuộc thường nhảy lên nằm sưởi nắng, tạo nên một khung cảnh khiến người ta chỉ muốn dừng lại thật lâu.

Bên cạnh giường là chiếc bàn gỗ sẫm màu, đi cùng chiếc ghế đã kỹ nhưng vững chãi. Trên bàn là sách, giỏ đan, vài món đồ nhỏ bà yêu thích, thêm chiếc quạt bàn và đèn ngủ - những vật dụng rất đời thường, nhưng đủ để thấy bà tự lo liệu cuộc sống của mình một cách chỉn chu. Bức tường phía sau dán giấy hoa nhẹ nhàng, treo thêm chiếc đèn tay dài màu xanh và vài kệ nhỏ để đặt lịch, đồ lưu niệm, khiến căn phòng tuy nhỏ nhưng không hề đơn điệu.

Nhiều người xem những hình ảnh này đều thừa nhận, căn nhà không lớn nhưng có cảm giác “được sống”. Không gian không bị lấp đầy bởi đồ đạc dư thừa, mà vừa đủ để mỗi vật đều có chỗ đứng, mỗi góc đều có ánh sáng và hơi thở riêng.

Điều khiến nhiều người xúc động hơn cả là lựa chọn sống của cụ bà. Ở tuổi 70, khi con cái đã có gia đình và cuộc sống riêng, bà quyết định tự chăm sóc bản thân, không phụ thuộc, không làm gánh nặng cho con cháu. Bà giữ thói quen sinh hoạt đều đặn, dậy sớm, chăm cây, ra ngoài vận động khi có thời gian, rồi trở về căn nhà nhỏ để nấu nướng, dọn dẹp và nghỉ ngơi.

Ngoài khung cửa sổ là khoảng sân nhỏ trồng đủ loại hoa: từ hồng, cẩm tú cầu đến dây leo xanh mát. Một chiếc ghế đặt giữa sân, nơi bà thường ngồi phơi nắng, hít hà mùi hoa và để thời gian trôi chậm lại. Không cần đi đâu xa, không cần những thú vui cầu kỳ, chỉ cần hoa nở đúng mùa, nắng lên đúng lúc, bà đã thấy ngày của mình đủ đầy.

Nhiều người trẻ nhìn vào cuộc sống ấy mới chợt nhận ra, sự an yên không nằm ở diện tích nhà lớn hay vật chất dư dả. Đôi khi, đó chỉ là một không gian vừa đủ, một nhịp sống chậm và một tinh thần tự chủ, không làm phiền ai, cũng không để bản thân trở thành gánh nặng.

Giữa nhịp sống hiện đại luôn hối hả, căn nhà nhỏ của cụ bà như một khoảng dừng. Nơi đó, tuổi già không gắn với cô đơn hay buồn tủi, mà là sự điềm tĩnh, chủ động và tự do theo cách rất lặng lẽ.

Có lẽ, điều khiến người ta nể phục nhất không phải là việc bà sống một mình, mà là cách bà sống: giản dị, gọn gàng, biết đủ và đủ mạnh mẽ để tự chăm sóc chính mình. Một kiểu già đi không ồn ào, nhưng khiến người khác phải suy nghĩ rất lâu.

Nguồn và ảnh: post.smzdm