Những người 70 tuổi hạnh phúc nhất là người sở hữu "5 điều tốt", đáng tiếc hơn 90% không đạt được tiêu chí thứ 3

Khi về già, một cuộc sống hưu trí hạnh phúc có nghĩa là có sức khỏe tốt, ăn ngon miệng, có thể đi bất cứ nơi nào bạn muốn, có những đứa con độc lập về tài chính và không phụ thuộc vào bạn, có lương hưu đủ trang trải chi phí hàng ngày, có đủ tiền tiết kiệm cho tuổi già, có người bạn đời yêu thương và chăm sóc, và có thể lặng lẽ làm những gì bạn yêu thích.

Những người cao tuổi hạnh phúc nhất là những người sở hữu cả 5 điều tốt, nhưng không phải ai cũng đạt được. Thậm chí, hơn 90% người cao tuổi không đạt được điều thứ 3.

Đầu tiên, sức khỏe tốt

Người ta dựa vào điều gì để nghỉ hưu khi về già? Nếu bạn có sức khỏe tốt, những năm tháng cuối đời của bạn sẽ rất hạnh phúc. Vậy, điều gì tạo nên sức khỏe tốt cho người trên 70 tuổi?

Nếu một người cao tuổi không mắc bệnh nặng, các bệnh lý nền được kiểm soát tốt, khả năng vận động tốt và chức năng tim phổi tốt, thì họ được coi là có sức khỏe tốt. Ở tuổi già, điều quan trọng không phải là con cái, mà là một cơ thể khỏe mạnh. Đây là nền tảng và nền tảng cho một tuổi già hạnh phúc, những thứ khác như danh tiếng, địa vị, sự giàu có và hạnh phúc gia đình chỉ là những thứ thêm thắt.

Sức khỏe kém và nhiều bệnh tật khác nhau có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và làm suy yếu tinh thần. Nó cũng có thể dẫn đến căng thẳng tài chính và cạn kiệt tiền tiết kiệm. Phẩm giá và sự tự lập thực sự đến từ việc khỏe mạnh, có thể sống tự lập, đi lại được ở tuổi 70 và đi lại được ở tuổi 80. Tuổi thọ đạt được nhờ được người khác phục vụ tận tình thì thiếu phẩm giá và chất lượng.

Thứ hai, một người bạn đời tốt

Hơn 70 tuổi mà có một người bạn đời biết quan tâm chăm sóc quả là một điều may mắn. Một cặp vợ chồng trẻ trở thành bạn đồng hành khi về già, chỉ khi về già, chúng ta mới hiểu rằng vợ/chồng là tài sản lớn nhất của chúng ta trong những năm tháng cuối đời, không ai có thể thay thế được. Dù con cái có hiếu thảo hay có nhiều thời gian bên cạnh chúng ta đến đâu, chúng cũng không thể ở bên cạnh chúng ta mỗi ngày.

Chỉ có người bạn đời mới có thể thực sự quan tâm đến bạn, mang nước và thuốc cho bạn khi bạn ốm, an ủi bạn khi bạn buồn và đắp chăn cho bạn vào giữa đêm, sưởi ấm bạn từ trong ra ngoài.

Thứ ba, có một chút tài sản

Một người 70 tuổi có lương hưu, một căn nhà thoải mái và một chút tiền tiết kiệm sẽ là một người cao tuổi hạnh phúc.

Với lương hưu, bạn không phải lo lắng về việc kiếm sống mỗi ngày. Bạn có thể nhận lương hưu khi còn thở. Với tiền tiết kiệm, bạn có được sự an tâm và ổn định. Khi cần tiền gấp, bạn sẽ không phải lo lắng. Bạn không cần phải xin tiền con cái hay vay mượn người thân, nó mang lại cho bạn cảm giác an toàn tuyệt đối.

Khi con cái cần tiền, bạn có thể cho chúng một ít. Điều này sẽ giúp mối quan hệ cha mẹ - con cái thêm hòa thuận. Vào dịp Tết Nguyên đán và sinh nhật cháu, bạn có thể tặng chúng bao lì xì và chúng sẽ cảm ơn bạn một cách trìu mến, khiến bạn vô cùng hạnh phúc.

Thứ tư, tư duy tích cực

Sống tốt ở tuổi 70 chính là sống lạc quan mỗi ngày, sống trọn vẹn ở hiện tại, không lo lắng về tương lai, không sợ hãi hay tuyệt vọng. Người cao tuổi có tư duy tích cực thường sống lâu hơn, ít lo lắng hơn, không bận tâm đến người khác. Họ tìm thấy niềm vui và sự viên mãn trong những ngày bình thường.

Duy trì tư duy tốt, tích cực và lạc quan, suy nghĩ về mọi thứ theo hướng tích cực, tránh bi quan, lo lắng và tức giận, vì tức giận có hại cho sức khỏe.

Đừng so sánh mình với người khác về nhà cửa, xe cộ, tiền bạc hay cháu chắt. Hãy so sánh với quá khứ của mình. Nếu bạn khá giả hơn trước, bạn nên hài lòng. Lương hưu là đủ, bao nhiêu là quá nhiều? Hãy sống trong khả năng lương hưu của mình và cuộc sống của bạn sẽ không quá tệ.

Thứ năm, con cái ngoan

Khi về già, thành công và niềm tự hào lớn nhất của người cao tuổi là có những đứa con không phụ thuộc vào mình về mặt tài chính và tự lập về kinh tế. Nếu con cái bạn có thu nhập cao, biết việc nhà, có mối quan hệ tốt với vợ/chồng và cháu chắt bạn thông minh, hiểu biết thì xin chúc mừng! Bạn thật tuyệt vời. Bạn chắc chắn đã thành công và có điều gì đó đáng tự hào.

Nếu con cái bạn độc lập về tài chính và không cần trợ cấp của bạn, bạn có thể tiết kiệm lương hưu để đảm bảo có đủ tiền cho tuổi già. Nếu con cái bạn phụ thuộc vào bạn về mặt tài chính, bạn sẽ phải trợ cấp cho chúng, và ngay cả với mức lương hưu cao, bạn cũng sẽ không thể tiết kiệm được bất kỳ khoản tiền nào. Không có tiền, bạn sẽ cảm thấy bất an và hoảng loạn trong trường hợp khẩn cấp.