Hơn 100.000 cư dân tại các vùng miền đông và bắc Philippines đã được sơ tán khi siêu bão Fung-Wong, tên địa phương là Uwan, mạnh lên dữ dội vào ngày 9/11 (giờ địa phương).

Cơn bão Fung-wong (có nghĩa là Phượng hoàng) được dự báo sẽ trực tiếp đổ bộ vào đảo Luzon, mang theo gió giật mạnh, mưa to và sóng lớn, đồng thời có quỹ đạo dị thường, chuyển hướng lớn lên phía bắc và có khả năng ảnh hưởng đến Đài Loan và một phần Trung Quốc giữa tuần sau.

Theo Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA), Fung-Wong dự kiến đi theo quỹ đạo parabol, nghĩa là sau khi đổ bộ Luzon, bão sẽ chuyển hướng mạnh về phía bắc, gây mưa lớn và gió giật tại các khu vực phía bắc Philippines, trước khi tiếp cận Đài Loan (Trung Quốc). Các chuyên gia khí tượng cảnh báo rằng ngay cả những thay đổi nhỏ trong hướng đi cũng có thể tạo ra khác biệt lớn về mức độ tác động.

Đường đi dị thường của cơn bão quái vật “Phượng Hoàng”- Ảnh 1.

Đường di chuyển của cơn bão (Ảnh: Reuters)

Bản đồ dự báo của PAGASA cho thấy mắt bão có thể quét qua Bắc và Trung Luzon, đe dọa các tỉnh Cagayan, Isabela, Aurora, Nueva Ecija và Pangasinan, trong khi thủ đô Metro Manila có thể chịu mưa to, ngập lụt và gió giật mạnh tùy theo hướng đi cuối cùng của bão.

Fung-Wong được xếp vào siêu bão cấp 4, với sức gió duy trì 185–220 km/h và giật lên tới 230 km/h. Theo PAGASA và Trung tâm Cảnh báo Bão Liên quân Mỹ (JTWC), đây là một trong những cơn bão mạnh và phát triển nhanh nhất năm 2025, có khả năng gây thiệt hại cấu trúc nghiêm trọng, mất điện diện rộng và lũ lụt nghiêm trọng nếu đổ bộ với cường độ hiện tại.

Ảnh vệ tinh cho thấy Fung-Wong là một xoáy bão rộng và chặt chẽ, tăng nhanh về cả kích thước lẫn cường độ khi tiếp cận Philippines. Các mô hình dự báo của PAGASA, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) và JTWC đều đồng thuận bão có thể đạt cường độ cực đại trước khi đổ bộ Luzon vào thứ Hai, 10/11.

Đường đi dị thường của cơn bão quái vật “Phượng Hoàng”- Ảnh 2.

Fung-Wong tiến gần Philippines chỉ vài ngày sau khi bão Kalmaegi (Tino) cướp đi sinh mạng của 204 người tại nước này và 5 người tại Việt Nam.

Trước nguy cơ thảm họa, hơn 100.000 cư dân ở đông nam Luzon, bao gồm Catanduanes và Camarines Norte, Camarines Sur, đã được sơ tán đến các trung tâm an toàn. Trong khi đó, các cơ quan chức năng triển khai đội phản ứng khẩn cấp và phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Giảm thiểu Rủi ro và Quản lý Thiên tai Quốc gia (NDRRMC). 

Giao thông bị đình trệ nghiêm trọng, với hơn 300 chuyến bay nội địa và quốc tế phải hủy, và một số khu vực tại Eastern Visayas bắt đầu mất điện. Một phát ngôn viên của PAGASA nhấn mạnh rằng đây không phải là cơn bão có thể xem nhẹ, kêu gọi người dân chuẩn bị ngay lập tức và theo dõi chặt chẽ các dự báo.

Với nhiệt độ mặt biển cao tại Tây Thái Bình Dương và quỹ đạo dị thường, Fung-Wong được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh và nguy hiểm nhất năm, có khả năng gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng, khiến người dân trong vùng ảnh hưởng cần chuẩn bị đầy đủ, cố định vật dụng và tuân thủ lệnh sơ tán.

