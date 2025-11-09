Bão Phượng Hoàng sẽ mạnh lên thành siêu bão, dự báo đổ bộ vào đâu?

Ngày 8/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã phát tin bão gần Biển Đông về cơn bão Fung-Wong (Phượng Hoàng).

Theo dự báo, khoảng sáng 10/11, bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 14 năm 2025. Thời điểm này, bão giảm cường độ còn cấp 13, giật cấp 16 và sau đó sẽ dịch chuyển lên phía bắc.

Dự báo trong các ngày 10-12/11, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông tiếp tục có gió bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16. Sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dội.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc mạnh, gió mạnh và sóng lớn.

ự báo quỹ đạo và cường độ bão Fung-Wong từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia. Ảnh: NCHMF.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện tại đã là cuối mùa bão và theo quy luật thông thường, các cơn bão di chuyển theo hướng tây, thậm chí là tây tây nam và đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ. Tuy nhiên bão Fung-Wong lại di chuyển lên phía Bắc và đi ra ngoài. Đây chính là điểm bất thường của cơn bão này.

Lý giải nguyên nhân, cơ quan KTTV cho biết: Hiện nay, bão Fung-Wong đang hoạt động trong một môi trường rất thuận lợi với nhiệt độ mặt nước biển cao (29-30 độ C), độ đứt gió thẳng đứng thấp… nên cường độ bão sẽ tiếp tục mạnh lên và có khả năng đạt đến cấp siêu bão vào ngày 9/11.

Khi đi vào gần vùng biển phía đông nam đảo Luzon (Philippines), môi trường không thuận lợi nữa nên bão nhiều khả năng suy giảm đi về cường độ.

Thời điểm bão vào Biển Đông sáng 10/11, nhánh áp cận nhiệt đới ở phía bắc (vốn là dòng dẫn đường cho bão di chuyển) vừa suy yếu, vừa mở rộng hơn về phía nam của cơn bão. Do đó, bão có xu hướng di chuyển lệch về phía bắc nhiều hơn.

Khi đi lên vĩ độ cao hơn, bão sẽ đi vào dòng dẫn đường của đới gió tây trên cao nên nhiều khả năng đổi hướng theo hướng đông bắc và đi ra khỏi Biển Đông.

Dự báo mới nhất cho thấy, nhiều khả năng bão sẽ đổ bộ vào đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng ngày 13/11.