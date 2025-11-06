Bão số 13 giật cấp 17 chuẩn bị đổ bộ vào đất liền, nhiều nơi bắt đầu mưa to đến rất to

Vào 17 ngày 6/11, bão số 13 nằm trên vùng biển Đắk Lắk – Gia Lai. Sức gió mạnh nhất cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 17.

Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

Đến 22h hôm nay, bão trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk, suy yếu dần (Cấp 10, giật cấp 12).

Do ảnh hưởng của bão, ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hòa Nhơn Đông (Gia Lai) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; ở khu vực từ TP. Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to có nơi trên 100mm.

Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Từ tối nay đến 7/11, khu vực từ TP. Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7-8/11 khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượngmưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Từ khoảng 18-22h đêm nay thì sóng biển có thể cao tới 6m

Ông Nguyễn Xuân Hiển, phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, ở ven biển Quy Nhơn (Gia Lai) đã có sóng biển cao hơn 3m. Dự báo khi bão đổ bộ vào Quảng Ngãi - Gia Lai từ khoảng 18-22h đêm nay thì sóng biển có thể cao tới 6m.

"Ngoài gió rất mạnh thì bão cũng gây ra sóng lớn, nước biển dâng cao ở ven biển các tỉnh Đà Nẵng - Khánh Hòa do trùng với thời điểm thủy triều lên cao, nguy cơ rất cao gây lật đổ tàu thuyền, lồng bè ở ven biển các tỉnh này.

Chính quyền địa phương và người dân cần hết sức lưu ý vì cơn bão Damrey đổ bộ vào Phú Yên cũ và Khánh Hoà năm 2017 dù cường độ không bằng bão Kalmaegi song sóng biển đã gây ra thiệt hại rất lớn về người, tàu thuyền, lồng bè", báo Tuổi trẻ thuật lời ông Hiển.

Ông Nguyễn Xuân Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cung cấp thông tin về cơn bão số 13 (Cục khí tượng thuỷ văn).



