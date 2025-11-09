Nhận cuộc gọi tư vấn cập nhật VNeID, tài khoản của cặp vợ chồng Huế "bay" luôn 524 triệu đồng
Cặp vợ chồng Huế bị mất hơn nửa tỷ đồng vì tin nhầm "công an mạo danh".
Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế cho biết, đơn vị đang phối hợp các lực lượng điều tra xác minh vụ cặp vợ chồng trú tại phường Dương Nỗ bị đối tượng mạo danh công an phường lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h22 ngày 1/11, chị N.T.N tiếp nhận cuộc gọi lạ xưng là cán bộ Công an phường Dương Nỗ. Người này thông báo chị N mang theo căn cước công dân của 2 vợ chồng và giấy khai sinh của con đến trụ sở Công an phường Dương Nỗ để làm thủ tục đăng ký thông tin và lấy mã số hồ sơ điện tử.
Ngoài ra, đối tượng còn gọi điện video yêu cầu cung cấp hình ảnh các loại giấy tờ để tích hợp bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe thông qua cuộc gọi. Vì vậy, chị N tin tưởng đối tượng là công an thật.
Đến 12h33 cùng ngày, chị N phát hiện tài khoản ngân hàng của mình và chồng chị lần lượt có thông báo chuyển tiền đến tài khoản lạ với tổng số tiền hơn 524 triệu đồng. Chị N lập tức liên hệ đối tượng giả danh công an thì bị chặn.
Hiện vụ việc hiện đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ.
