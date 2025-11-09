Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhận cuộc gọi tư vấn cập nhật VNeID, tài khoản của cặp vợ chồng Huế "bay" luôn 524 triệu đồng

09-11-2025 - 09:03 AM | Sống

Cặp vợ chồng Huế bị mất hơn nửa tỷ đồng vì tin nhầm "công an mạo danh".

Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế cho biết, đơn vị đang phối hợp các lực lượng điều tra xác minh vụ cặp vợ chồng trú tại phường Dương Nỗ bị đối tượng mạo danh công an phường lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h22 ngày 1/11, chị N.T.N tiếp nhận cuộc gọi lạ xưng là cán bộ Công an phường Dương Nỗ. Người này thông báo chị N mang theo căn cước công dân của 2 vợ chồng và giấy khai sinh của con đến trụ sở Công an phường Dương Nỗ để làm thủ tục đăng ký thông tin và lấy mã số hồ sơ điện tử.

Tiếp đó, đối tượng yêu cầu chị N kết bạn Zalo và liên lạc bằng cuộc gọi video. Đối tượng xuất hiện trong bộ cảnh phục công an và nói năng rất tự tin để hướng dẫn vợ chồng chị N. Sau đó, đối tượng hướng dẫn chị N. tải ứng dụng VNeID qua đường link giả mạo có tên miền " http://chinhphu-vngoc.cc/app ". Tin tưởng là yêu cầu thật, chị N. nhập toàn bộ thông tin cá nhân của vợ chồng, con , thực hiện xác thực khuôn mặt.
Nhận cuộc gọi tư vấn cập nhật VNeID, tài khoản của cặp vợ chồng Huế "bay" luôn 524 triệu đồng- Ảnh 1.

Nạn nhân trình báo tại cơ quan công an

Ngoài ra, đối tượng còn gọi điện video yêu cầu cung cấp hình ảnh các loại giấy tờ để tích hợp bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe thông qua cuộc gọi. Vì vậy, chị N tin tưởng đối tượng là công an thật.

Đến 12h33 cùng ngày, chị N phát hiện tài khoản ngân hàng của mình và chồng chị lần lượt có thông báo chuyển tiền đến tài khoản lạ với tổng số tiền hơn 524 triệu đồng. Chị N lập tức liên hệ đối tượng giả danh công an thì bị chặn.

Sau khi xảy ra vụ việc, mọi nỗ lực liên lạc lại với “cán bộ công an phường” đều vô ích, tài khoản Zalo và số điện thoại trước đó lập tức bị chặn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã trình báo lên Công an phường Dương Nỗ. Tại đây, cơ quan chức năng xác định hoàn toàn không có cán bộ nào của phường liên hệ hay yêu cầu người dân thực hiện thủ tục định danh điện tử qua điện thoại.

Hiện vụ việc hiện đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ.

Theo Công an TP Huế

Từ nay đến hết năm 2025, người sinh vào 3 năm này sẽ được hưởng quyền lợi đặc biệt khi làm căn cước mới

Minh Ánh

