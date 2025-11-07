Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quy định mới quan trọng về CMND, CCCD có hiệu lực trong tháng này, người dân lưu ý!

07-11-2025 - 09:40 AM | Sống

Quy định mới liên quan CMND, CCCD này có hiệu lực từ 18/11/2025.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 30/2025/TT-NHNN, sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, có hiệu lực từ ngày 18/11/2025.

Theo quy định mới, giấy tờ tùy thân được sử dụng khi thực hiện giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt có sự thay đổi so với khoản 10 Điều 3 Thông tư 15/2024/TT-NHNN, cụ thể như sau:

Quy định mới quan trọng về CMND, CCCD có hiệu lực trong tháng này, người dân lưu ý!- Ảnh 1.

Quy định mới đã loại bỏ Chứng minh nhân dân (CMND) và Giấy chứng nhận căn cước khỏi danh mục giấy tờ hợp lệ đối với công dân Việt Nam. (Ảnh minh hoạ)

- Đối với công dân Việt Nam, giấy tờ tùy thân hợp lệ gồm: Thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc căn cước định danh điện tử.

- Đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, sử dụng Giấy chứng nhận gốc Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, có thể sử dụng hộ chiếu hoặc giấy tờ xác minh nhân thân do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, hoặc các giấy tờ theo thị thực nhập cảnh, giấy tờ thay thế thị thực, giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh, hoặc danh tính điện tử thông qua tài khoản định danh điện tử mức độ 02 (nếu có).

Đáng chú ý, tất cả giấy tờ tùy thân phải còn hiệu lực và còn thời hạn sử dụng trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ thanh toán.

So với quy định trước đây tại Thông tư 15/2024/TT-NHNN, Thông tư 30/2025/TT-NHNN đã loại bỏ Chứng minh nhân dân (CMND) và Giấy chứng nhận căn cước khỏi danh mục giấy tờ hợp lệ đối với công dân Việt Nam. Đồng thời, quy định mới bổ sung Giấy chứng nhận gốc Việt Nam cho người gốc Việt chưa xác định được quốc tịch, đồng thời làm rõ yêu cầu về hiệu lực và thời hạn sử dụng của giấy tờ tùy thân khi tham gia dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

