Nhận lương hai nơi, cẩn thận “vướng” thuế thu nhập cá nhân nếu không biết điều này

Trong thực tế, không ít người lao động hiện nay có thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn vừa làm việc tại cơ quan nhà nước, vừa nhận thêm thu nhập ngoài giờ ở doanh nghiệp tư nhân. Điều này dẫn đến nhiều thắc mắc liên quan đến việc kê khai, khấu trừ và tính thuế thu nhập cá nhân, đặc biệt là về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc tại hai nơi làm việc.

Với trường hợp cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại 2 nơi, cá nhân lựa chọn và đăng ký tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi trả thu nhập; đồng thời đăng ký, khai giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc.

Trường hợp cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị, còn thu nhập tại nơi thứ hai là không thường xuyên hoặc hợp đồng dưới 3 tháng, thì cá nhân đăng ký tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, người phụ thuộc tại nơi ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên với thu nhập lớn hơn 11 triệu đồng/tháng.

Ảnh minh hoạ

Cũng liên quan thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế cho biết, người phụ thuộc có thu nhập bình quân tháng không vượt quá 1 triệu đồng từ tất cả nguồn thu nhập sẽ được tính giảm trừ gia cảnh.

Ngày 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, điều chỉnh mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Mức giảm trừ gia cảnh mới sẽ được thực hiện khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026, tức là đến năm 2027 mới quyết toán thuế.

Hiện, cá nhân không có người phụ thuộc khi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Đối với các cá nhân có người phụ thuộc sẽ được giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, với mức giảm trừ gia cảnh mới này, cá nhân (nếu không có người phụ thuộc), thu nhập 17 triệu đồng/tháng chưa phải nộp thuế.

Trường hợp cá nhân có 1 người phụ thuộc với mức thu nhập 24 triệu đồng/tháng, cũng chưa phải nộp thuế. Trường hợp có 2 người phụ thuộc, thu nhập là 31 triệu đồng/tháng, người này vẫn chưa phải nộp thuế.