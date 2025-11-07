Loạt Tiktoker, KOL bị xử lý vì trốn thuế: Thuế Hà Nội khuyến cáo người dân

Theo cơ quan Thuế, trong thời gian qua vẫn tồn tại những trường hợp cố tình kê khai sai, gian lận, trốn thuế. Một số vụ việc đã được cơ quan thuế phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, xử lý như: Tiktoker Vũ Nam Phương (Cún Bông), Nguyễn Thị Thu Hường (Hycloset) hay gần đây nhất là hệ thống nhà hàng Tung Dining.

Các đối tượng đã thực hiện một số hành vi vi phạm như yêu cầu khách hàng thanh toán tiền mặt , không chuyển khoản qua ngân hàng, không xuất hóa đơn, sử dụng tài khoản của người quen để che giấu doanh thu, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán...vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Thuế Thành phố Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi người nộp thuế về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật trong kinh doanh.

Vì thế, cơ quan Thuế khuyến nghị người nộp thuế kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ doanh thu, chi phí, nghĩa vụ thuế theo đúng quy định pháp luật. Điều chỉnh, khắc phục kịp thời các sai sót nếu có trong quá trình kê khai.

Đặc biệt, không sử dụng tài khoản trung gian nhằm che giấu doanh thu. Sử dụng hóa đơn, chứng từ hợp pháp trong mọi giao dịch.

Các trường hợp cố tình che giấu doanh thu, kê khai không trung thực, đầy đủ sẽ bị xử lý, truy thu, ấn định thuế, xử phạt hành vi khai sai, trốn thuế, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 và 2025).

Cơ quan Thuế cam kết sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng quy định của pháp luật thuế, phối hợp rà soát, đối chiếu thông tin về nghĩa vụ thuế. Đồng thời khuyến khích các hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi, phát triển lên doanh nghiệp để được hưởng ưu đãi về đầu tư kinh doanh và thuế theo cơ chế, chính sách của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ.

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành công văn gửi các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026.

Công văn yêu cầu chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, tăng cường kiểm soát doanh thu, dòng tiền, chống thất thu thuế trong giai đoạn chuyển đổi.

Theo Bộ Tài chính, 9 tháng đầu năm, thu ngân sách Nhà nước từ khu vực hộ, cá nhân kinh doanh tăng 30% so với cùng kỳ, ước đạt 25.089 tỷ đồng. Cũng trong giai đoạn này, đã có 18.348 hộ khoán chuyển sang nộp thuế theo kê khai, gần 2.530 hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.