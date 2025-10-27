Bị "cảnh sát dởm" yêu cầu nộp vàng, cụ bà 70 tuổi liền bỏ 11 tỷ đồng để mua vàng đem giao: Cái kết có hậu hơn cả chuyện cổ tích!

Theo Mothership, đầu tháng 10, một cụ bà 70 tuổi (ở Bangkok, Thái Lan) nhận cuộc gọi từ kẻ tự xưng là cảnh sát. Qua điện thoại, bà được thông báo tài khoản ngân hàng của mình có liên quan đến một vụ rửa tiền quốc tế.

Quá hoảng sợ, cụ vội làm theo "hướng dẫn điều tra" của đối tượng, chuyển 410.000 baht (khoảng 333 triệu đồng) sang một tài khoản ở Hong Kong. Ngay sau đó, ngân hàng phát hiện dấu hiệu bất thường và phong tỏa tài khoản.

Tưởng đã thoát, ai ngờ "kịch bản lừa" vẫn còn tiếp diễn. Kẻ mạo danh tiếp tục gọi lại, yêu cầu cụ rút toàn bộ tiền tiết kiệm mua vàng rồi giao nộp để "kiểm tra nguồn gốc tài sản". Tin là thật, trong vài ngày, cụ bà đã chi 14 triệu baht (hơn 11 tỉ đồng) mua vàng.

Người phụ nữ 70 tuổi ở Bangkok mang số vàng mua theo lời khuyên của kẻ lừa đảo đến trình báo tại Đồn Cảnh sát Plabplachai 2, Bangkok, Thái Lan, hôm 17/10

Ngày 17/10, bà bắt đầu linh tính nghi ngờ sự việc có "mùi" lừa đảo nên đã đến Đồn Cảnh sát Plabplachai 2 trình báo. Cảnh sát quyết định lập kế hoạch gài bẫy.

Ngày hôm sau, kẻ lừa đảo yêu cầu bà giấu vàng trong hộp sữa bột và mang đến một bệnh viện ở khu Yaowarat. Khi một người đàn ông xuất hiện để nhận "hàng", cảnh sát mặc thường phục (giả dạng tài xế xe ôm, người giao hàng) lập tức ập đến bắt giữ.

Nghi phạm được xác định là Ming Yin Tang, công dân Hong Kong, nhập cảnh Thái Lan từ tháng 12/2024 và đã ở quá hạn thị thực từ tháng 1/2025.

Đáng chú ý, quyết định mua vàng, dù xuất phát từ việc "nhẹ dạ cả tin" nhưng lại vô tình mang về cho nạn nhân khoản lợi nhuận lớn.

Khi vụ án được làm rõ, số vàng mà cụ bà mua chỉ trong thời gian ngắn đã tăng giá mạnh. Thời điểm cụ "chốt lời", vàng vừa đạt gần mức đỉnh lịch sử. Sau khi bán ra, cụ bà thu về 16,7 triệu baht (hơn 13,5 tỉ đồng), tức lời khoảng 2,5 tỉ đồng).

Ngay sau thời điểm bán vàng, giá vàng quay đầu giảm hơn 6%. Cư dân mạng Thái Lan đùa rằng cụ "số đỏ" đến mức bị lừa cũng không lỗ, còn một số bình luận gọi đây là "pha đầu tư ngoài ý muốn hot nhất năm".