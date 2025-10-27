Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bị "cảnh sát dởm" yêu cầu nộp vàng, cụ bà 70 tuổi liền bỏ 11 tỷ đồng để mua vàng đem giao: Cái kết có hậu hơn cả chuyện cổ tích!

27-10-2025 - 11:13 AM | Sống

Câu chuyện lừa đảo tưởng sẽ khép lại bằng nước mắt, nào ngờ lại có "plot twist" khiến cộng đồng mạng gọi nạn nhân là cụ bà số đỏ nhất năm.

Theo Mothership, đầu tháng 10, một cụ bà 70 tuổi (ở Bangkok, Thái Lan) nhận cuộc gọi từ kẻ tự xưng là cảnh sát. Qua điện thoại, bà được thông báo tài khoản ngân hàng của mình có liên quan đến một vụ rửa tiền quốc tế.

Quá hoảng sợ, cụ vội làm theo "hướng dẫn điều tra" của đối tượng, chuyển 410.000 baht (khoảng 333 triệu đồng) sang một tài khoản ở Hong Kong. Ngay sau đó, ngân hàng phát hiện dấu hiệu bất thường và phong tỏa tài khoản.

Tưởng đã thoát, ai ngờ "kịch bản lừa" vẫn còn tiếp diễn. Kẻ mạo danh tiếp tục gọi lại, yêu cầu cụ rút toàn bộ tiền tiết kiệm mua vàng rồi giao nộp để "kiểm tra nguồn gốc tài sản". Tin là thật, trong vài ngày, cụ bà đã chi 14 triệu baht (hơn 11 tỉ đồng) mua vàng.

Bị "cảnh sát dởm" yêu cầu nộp vàng, cụ bà 70 tuổi liền bỏ 11 tỷ đồng để mua vàng đem giao: Cái kết có hậu hơn cả chuyện cổ tích!- Ảnh 1.

Người phụ nữ 70 tuổi ở Bangkok mang số vàng mua theo lời khuyên của kẻ lừa đảo đến trình báo tại Đồn Cảnh sát Plabplachai 2, Bangkok, Thái Lan, hôm 17/10

Ngày 17/10, bà bắt đầu linh tính nghi ngờ sự việc có "mùi" lừa đảo nên đã đến Đồn Cảnh sát Plabplachai 2 trình báo. Cảnh sát quyết định lập kế hoạch gài bẫy.

Ngày hôm sau, kẻ lừa đảo yêu cầu bà giấu vàng trong hộp sữa bột và mang đến một bệnh viện ở khu Yaowarat. Khi một người đàn ông xuất hiện để nhận "hàng", cảnh sát mặc thường phục (giả dạng tài xế xe ôm, người giao hàng) lập tức ập đến bắt giữ.

Nghi phạm được xác định là Ming Yin Tang, công dân Hong Kong, nhập cảnh Thái Lan từ tháng 12/2024 và đã ở quá hạn thị thực từ tháng 1/2025.

Đáng chú ý, quyết định mua vàng, dù xuất phát từ việc "nhẹ dạ cả tin" nhưng lại vô tình mang về cho nạn nhân khoản lợi nhuận lớn.

Khi vụ án được làm rõ, số vàng mà cụ bà mua chỉ trong thời gian ngắn đã tăng giá mạnh. Thời điểm cụ "chốt lời", vàng vừa đạt gần mức đỉnh lịch sử. Sau khi bán ra, cụ bà thu về 16,7 triệu baht (hơn 13,5 tỉ đồng), tức lời khoảng 2,5 tỉ đồng).

Ngay sau thời điểm bán vàng, giá vàng quay đầu giảm hơn 6%. Cư dân mạng Thái Lan đùa rằng cụ "số đỏ" đến mức bị lừa cũng không lỗ, còn một số bình luận gọi đây là "pha đầu tư ngoài ý muốn hot nhất năm".

Rà soát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện tài khoản “ngủ đông” suốt 3 năm bỗng giao dịch hơn 369 tỷ đồng: Cảnh sát lập tức vào cuộc phanh phui nguồn gốc số tiền phạm pháp

Theo Nguyễn Phượng

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
cảnh sát dởm

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phụ huynh ơi! Không phải công viên đâu, đây là 1 trường tiểu học CÔNG LẬP siêu đẹp, cây xanh phủ kín ở quận Cầu Giấy cũ!

Phụ huynh ơi! Không phải công viên đâu, đây là 1 trường tiểu học CÔNG LẬP siêu đẹp, cây xanh phủ kín ở quận Cầu Giấy cũ! Nổi bật

Không thể chê được Nhựt Lam - thí sinh miền Tây đáng yêu nhất CK Olympia 2025!

Không thể chê được Nhựt Lam - thí sinh miền Tây đáng yêu nhất CK Olympia 2025! Nổi bật

Phố cổ Hội An mênh mông nước, dân bơi thuyền đi lại

Phố cổ Hội An mênh mông nước, dân bơi thuyền đi lại

11:02 , 27/10/2025
Một bộ đồ bơi mua gấp mà Đoan Trang cũng "tận dụng" để dạy con tinh tế thế này! 10 điểm không có "nhưng"

Một bộ đồ bơi mua gấp mà Đoan Trang cũng "tận dụng" để dạy con tinh tế thế này! 10 điểm không có "nhưng"

10:46 , 27/10/2025
Ngày càng nhiều người bị đột quỵ? Bác sĩ khuyên: Chớ dại đụng nhiều 3 món này

Ngày càng nhiều người bị đột quỵ? Bác sĩ khuyên: Chớ dại đụng nhiều 3 món này

10:34 , 27/10/2025
Xôn xao clip bảo vệ lớn tuổi bị 2 thanh niên hành hung trên tàu Metro số 1 TPHCM: Hé lộ nguyên nhân gây phẫn nộ!

Xôn xao clip bảo vệ lớn tuổi bị 2 thanh niên hành hung trên tàu Metro số 1 TPHCM: Hé lộ nguyên nhân gây phẫn nộ!

10:20 , 27/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên