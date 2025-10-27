Điều tra cặp vợ chồng làm việc cho 300 công ty trong 2 năm, nhận lương hơn 2,2 tỷ đồng/tháng, cảnh sát phanh phui đường dây lừa đảo hơn 184 tỷ đồng phía sau

Ứng viên "hoàn hảo

Theo Sohu, vào năm 2023, khi mở rộng đầu tư vào một dự án mới, ông Shen - chủ một công ty tài chính tại quận Phố Đông, Thượng Hải, cần tuyển đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp. Trong buổi phỏng vấn, ông đặc biệt ấn tượng với một ứng viên cùng quê họ Hong.

Người này có hồ sơ xin việc xuất sắc, khả năng giao tiếp khéo léo và mạng lưới quan hệ rộng lớn. Không những vậy, anh ta còn khoe quen biết nhiều CEO các tập đoàn lớn, đồng thời tạo ấn tượng mạnh nhờ vẻ ngoài sang trọng: đeo đồng hồ Rolex, xách túi Louis Vuitton và cầm chìa khóa xe Mercedes-Benz.

Tin tưởng vào “đẳng cấp” của ứng viên, ông Shen lập tức tuyển Hong với mức lương cơ bản 30.000 NDT/tháng (hơn 110 triệu đồng) cùng 20% hoa hồng. Gia nhập công ty cùng Hong còn có 8 nhân viên bán hàng khác. Tuy nhiên, sau khi được nhận, nhóm này hiếm khi xuất hiện tại công ty, ngoài việc tham dự các cuộc họp định kỳ.

Theo đó, nhật ký công việc vẫn cho thấy họ thường xuyên gặp gỡ khách hàng, nhưng suốt hai tháng liền không có hợp đồng nào được ký kết. Điều này khiến ông Shen bắt đầu nghi ngờ.

Lộ diện đường dây lừa đảo chuyên nghiệp

Nghi vấn chỉ được làm sáng tỏ khi ông Shen tình cờ nhận được một đơn xin nghỉ việc gửi nhầm của một nhân viên trong nhóm. Lần theo thông tin, ông phát hiện người này cùng lúc làm việc cho 2 công ty và hưởng lương ở cả 2 nơi. Khi kiểm tra sâu hơn, ông Shen phát hiện toàn bộ nhóm, bao gồm cả nhân viên họ Hong đều có hành vi tương tự. Biết mình bị lừa, ông Shen lập tức báo cảnh sát.

Qua điều tra, cảnh sát quận Phố Đông xác định Hong cùng 8 “nhân viên bán hàng” là một đường dây lừa đảo chuyên nghiệp, chuyên làm giả hồ sơ cá nhân để xin việc tại nhiều công ty, nhận lương rồi bỏ trốn. Trái với hình ảnh ưu tú mà Hong xây dựng, anh ta thực tế chỉ học hết cấp 2 và từng làm môi giới bảo hiểm.

Kết quả điều tra cho thấy, trong 2 năm gần nhất, mỗi tháng có tới 10 công ty khác nhau trả lương cho Hong. Mục tiêu của nhóm này thường là các doanh nghiệp tài chính vừa và nhỏ, có khâu tuyển dụng thiếu chặt chẽ. Các công ty chỉ phát hiện bị lừa khi những “nhân viên” này bất ngờ xin nghỉ việc.

Sau nhiều tháng thu thập chứng cứ, ngày 8/3/2023, cảnh sát quận Phố Đông phối hợp Đội điều tra kinh tế triệt phá đường dây, bắt giữ 53 nghi phạm. Người có số công ty bị lừa nhiều nhất là chị Xu – vợ của Hong. Trong vòng 2 năm, hai vợ chồng này đã gia nhập hơn 300 công ty, với tổng số tiền lương nhận được trong những tháng cao điểm vượt 600.000 NDT (hơn 2,2 tỷ đồng).

Theo lời khai, cuộc sống của họ gần như xoay quanh các buổi phỏng vấn. Mỗi ngày, chị Xu thức dậy từ 6 giờ sáng để trang điểm, rời nhà lúc 7 giờ, rồi lần lượt đến check-in tại các công ty khác nhau. Cô tham gia phỏng vấn, họp định kỳ, làm thủ tục nghỉ việc liên tục trong ngày, thậm chí đi dự tiệc buổi tối để tìm thêm “con mồi” mới. Có thời điểm, chị Xu gia nhập tới 28 công ty chỉ trong một tháng.

Không chỉ nhận lương, vợ chồng Hong còn hưởng hoa hồng khi giới thiệu người khác gia nhập đường dây, khiến quy mô nhóm lừa đảo ngày càng mở rộng. Theo cảnh sát, tổng số tiền liên quan đến vụ việc vượt 50 triệu NDT (hơn 184 tỷ đồng).

Cảnh sát Trung Quốc nhận định vụ việc là lời cảnh báo cho các doanh nghiệp, đặc biệt là những công ty vừa và nhỏ. Theo đó, những đơn vị này cần cần siết chặt quy trình tuyển dụng và xác minh nhân sự, tránh trở thành “con mồi” của những đường dây lừa đảo tinh vi tương tự.

(Theo Sohu)