Người phụ nữ nhận được hơn 36 triệu đồng tiền chuyển khoản nhầm nhưng chỉ trả lại 6 triệu, bị tòa yêu cầu thanh toán cả lãi còn cãi: “Tôi không trộm cắp, sao phải trả thêm?

Tháng 5/2023, trong khi thanh toán tiền hàng cho một công ty trung gian, ông Lưu ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, đã vô tình chuyển nhầm hơn 10.000 NDT (hơn 36 triệu đồng) vào tài khoản của một người phụ nữ họ Diệp.

Phát hiện sai sót, ông Lưu lập tức liên hệ với bà Diệp qua WeChat, nhiều lần nhắn tin giải thích rõ sự việc và đề nghị được hoàn lại số tiền đã chuyển nhầm. Ban đầu, bà Diệp tỏ ra hợp tác và đồng ý hoàn trả. Tuy nhiên, sau khi gửi lại 1.800 NDT (hơn 6 triệu đồng), người phụ nữ này bất ngờ đổi ý, từ chối trả phần còn lại.

Không còn cách nào khác, ông Lưu đã khởi kiện ra Tòa án Nhân dân huyện An Viễn, yêu cầu bị đơn hoàn trả toàn bộ số tiền hơn 8.000 NDT (hơn 29 triệu đồng) còn thiếu, đồng thời bồi thường phần lãi phát sinh do việc chậm hoàn trả.

Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án Nhân dân huyện An Viễn xác định đây là trường hợp “nhận được tiền chuyển nhầm” và cần xử lý theo quy định của pháp luật dân sự Trung Quốc.

Tại phiên tòa, bị đơn Diệp không phủ nhận việc mình “nhận được khoản tiền không thuộc sở hữu của mình” và thừa nhận “số tiền dư ra phải trả lại”. Tuy nhiên, khi nguyên đơn yêu cầu tính thêm lãi suất, bà lập tức phản ứng gay gắt: “Tôi đâu có ăn cắp hay lừa đảo, tại sao lại bắt tôi trả lãi?”

Trước thái độ này, thẩm phán giải thích rõ: “Mặc dù số tiền này do chuyển nhầm mà có, nhưng nó không thuộc về bà. Việc bà giữ số tiền đó trong thời gian dài đồng nghĩa với việc ông Lưu bị mất quyền sử dụng tài sản của mình. Theo quy định của pháp luật Trung Quốc, người chiếm giữ tài sản của người khác dù vô tình hay cố ý đều phải hoàn trả, đồng thời bồi thường tổn thất phát sinh trong thời gian chiếm giữ.”

Ảnh minh hoạ: internet

Sau khi nghe giải thích, ông Lưu chủ động bày tỏ thiện chí, đề nghị giảm một phần lãi suất để vụ việc sớm được giải quyết ổn thỏa. Cuối cùng, dưới sự hòa giải của tòa, hai bên đạt được thỏa thuận: bà Diệp hoàn trả toàn bộ hơn 8.000 NDT còn lại cùng một phần tiền lãi tính trong thời gian chiếm dụng.

Ngay tại tòa, bà Diệp đã chuyển khoản trả lại toàn bộ số tiền. Ký vào biên bản hòa giải, bà thở dài nói: “Giá mà biết phải trả cả tiền lẫn lãi như vậy, tôi đã hoàn trả hết ngay từ đầu cho xong chuyện.”

Theo nhận định của tòa án Trung Quốc, những trường hợp nhận được chuyển khoản nhầm không hiếm trong xã hội hiện nay. Tuy nhiên, việc giữ lại tiền dù biết không thuộc về mình là hành vi trái pháp luật. Người nhận nếu cố tình không hoàn trả có thể bị kiện dân sự, thậm chí trong một số trường hợp nghiêm trọng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh “chiếm giữ tài sản của người khác”.

Để tránh những rắc rối tương tự, tòa án Trung Quốc khuyến cáo người dân khi nhận được khoản tiền chuyển đến không rõ nguồn gốc cần chủ động xác minh với người gửi. Nếu xác định là chuyển nhầm thì nhanh chóng phối hợp hoàn trả. Việc hoàn tiền nên thực hiện đúng quy trình, qua cùng hệ thống ngân hàng hoặc nền tảng thanh toán để có chứng từ rõ ràng.

Trong trường hợp không thể thương lượng, người chuyển nhầm nên sớm tìm đến cơ quan pháp luật để được bảo vệ quyền lợi, yêu cầu hoàn tiền và bồi thường phần lãi phát sinh.

(Theo The Paper)