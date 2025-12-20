Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 thứ tôi ước mình làm sớm hơn thì giờ đã bớt nghèo

20-12-2025 - 10:18 AM | Lifestyle

Chăm chỉ làm việc nhưng lúc nào cũng thấy mình không có tiền…

Có một giai đoạn dài trong đời, tôi luôn tự hỏi vì sao mình làm việc không ít, cũng chẳng phải tiêu xài quá phung phí, vậy mà năm nào nhìn lại túi tiền cũng trống trơn. Thu nhập tăng rất chậm, còn cảm giác bất an thì ngày một rõ ràng hơn. Chỉ đến khi ngồi xuống nhìn thẳng vào cách mình đã sống và đã tiêu tiền suốt nhiều năm, tôi mới nhận ra: Không phải do tôi kém may mắn, mà vì tôi đã chậm trễ quá lâu trong việc sửa những sai lầm căn bản nhất.

Đúng là chỉ có thể trách mình, chẳng đổ lỗi cho thứ gì được cả.

1. Đợi có tiền để quản lý tiền

Sai lầm đầu tiên, và cũng là sai lầm kéo dài dai dẳng nhất của tôi, là nghĩ rằng quản lý tiền là việc của “người có nhiều tiền”.

Những năm đầu đi làm, tôi chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản: lương bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu, cuối tháng còn dư được chút nào thì tốt, hết sạch cũng không sao vì tháng sau lại có lương. Tôi không hề ghi chép, không hề phân loại chi tiêu, càng không có khái niệm dành tiền cho tương lai.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Mọi khoản thu - chi diễn ra rất bản năng, thích thì mua, cần thì chi, còn “có nên hay không” thì hiếm khi được cân nhắc nghiêm túc. Đến khi thu nhập nhích lên một chút, mức sống của tôi cũng tự động tăng theo, và kết quả là tài khoản ngân hàng vẫn luôn ở mức mong manh.

Nhìn lại, tôi mới hiểu rằng quản lý tiền không giúp bạn giàu lên ngay lập tức, nhưng nó giúp bạn không nghèo đi một cách âm thầm.

2. Không ưu tiên việc tiết kiệm

Sai lầm thứ hai của tôi là luôn tự an ủi bản thân rằng mình còn trẻ, còn nhiều thời gian, tích lũy lúc nào chẳng được. Mỗi lần nghe ai đó nói về tiết kiệm hay đầu tư, tôi đều nghĩ: “Đợi khi nào lương cao hơn đã”, “đợi ổn định hơn rồi tính”. Nhưng sự thật là không có thời điểm nào tự nhiên trở nên hoàn hảo để bắt đầu.

Năm này qua năm khác, tôi vẫn ở trong vòng lặp: thu nhập vừa đủ sống, không dư dả, nên lại tiếp tục trì hoãn. Điều trớ trêu là càng trì hoãn, tôi càng không có nền tảng để bứt lên. Chỉ cần một biến cố nhỏ cũng đủ khiến tôi lao đao, phải vay mượn hoặc cắt xén đủ thứ.

Tôi ước gì mình hiểu sớm hơn rằng tích lũy không phải là việc chỉ dành cho người dư tiền, mà là thói quen cần được hình thành ngay cả khi số tiền rất nhỏ. Bắt đầu sớm không làm bạn giàu nhanh, nhưng bắt đầu muộn gần như chắc chắn khiến bạn mãi ở phía sau.

3. Đánh đổi thời gian và sức lực để “chạy theo tiêu chuẩn của người khác”

Sai lầm thứ ba của tôi, tinh vi hơn và cũng khó nhận ra hơn, là liên tục chi tiền để mua cảm giác không thua kém người khác.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Tôi từng rất dễ bị cuốn vào những khoản chi “cho bằng bạn bằng bè”: một bữa ăn đắt tiền để không bị lạc lõng, một món đồ vượt khả năng để không thấy mình tụt lại, những cuộc vui kéo dài chỉ vì sợ bị cho là keo kiệt.

Mỗi lần chi xong, tôi đều tự nhủ rằng đó chỉ là một khoản nhỏ, nhưng cộng dồn lại, nó ngốn của tôi không chỉ tiền bạc mà còn cả cơ hội. Thời gian tôi dùng để kiếm thêm tiền hay học thêm kỹ năng đã bị đánh đổi lấy những cuộc vui ngắn hạn. Khi nhận ra thì tôi đã kiệt sức, tài chính vẫn bấp bênh, còn cảm giác tự do thì ngày một xa.

Giá như tôi hiểu sớm hơn rằng giàu có không nằm ở việc trông giống người khác, mà nằm ở việc kiểm soát được cuộc sống của chính mình, có lẽ tôi đã dám từ chối nhiều thứ hơn để giữ lại những điều quan trọng.

Bây giờ nhìn lại, tôi không còn trách bản thân quá nhiều nữa. Ai cũng phải trả học phí cho những bài học của mình. Nhưng nếu được quay lại, tôi chỉ mong mình bắt đầu sớm hơn một chút: sớm quản lý tiền, sớm tích lũy, sớm ngừng tiêu tiền để chứng minh điều gì đó với người khác. Khó khăn tài chính không đến trong một ngày, mà là kết quả của rất nhiều quyết định nhỏ kéo dài suốt nhiều năm. Và ngược lại, thoát nghèo cũng bắt đầu từ việc sửa từng thói quen tưởng chừng không đáng kể ấy.

Theo Ngọc Linh

Báo văn hoá

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Điểm check-in mới toanh mùa Giáng sinh ở nhà ga hiện đại nhất Việt Nam

Điểm check-in mới toanh mùa Giáng sinh ở nhà ga hiện đại nhất Việt Nam Nổi bật

Mai Tài Phến ngày càng táo bạo chuyện với Mỹ Tâm

Mai Tài Phến ngày càng táo bạo chuyện với Mỹ Tâm Nổi bật

Mỹ nhân "Bản tình ca mùa đông" mới ngày nào đã 50 tuổi: Tiết lộ thường uống 2 món nước "đóng băng" tuổi tác, toàn loại hợp người sống xanh

Mỹ nhân "Bản tình ca mùa đông" mới ngày nào đã 50 tuổi: Tiết lộ thường uống 2 món nước "đóng băng" tuổi tác, toàn loại hợp người sống xanh

09:56 , 20/12/2025
Chuyến tàu mới nhất của đường sắt Việt Nam: Khai trương được 5 ngày, giá vé chỉ hơn 100.000 đồng

Chuyến tàu mới nhất của đường sắt Việt Nam: Khai trương được 5 ngày, giá vé chỉ hơn 100.000 đồng

09:55 , 20/12/2025
Nhan sắc nữ nghệ sĩ là viện trưởng, cưới chồng học trò kém 11 tuổi, sở hữu nhà trăm tỷ ở TP.HCM

Nhan sắc nữ nghệ sĩ là viện trưởng, cưới chồng học trò kém 11 tuổi, sở hữu nhà trăm tỷ ở TP.HCM

09:26 , 20/12/2025
Căn bếp xanh bơ đậm chất cottagecore khiến các bà nội trợ phát 'cuồng'

Căn bếp xanh bơ đậm chất cottagecore khiến các bà nội trợ phát 'cuồng'

09:10 , 20/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên