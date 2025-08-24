Mỹ nam gần 1m9 gây sốt ở tổng hợp luyện A80, ngoài đời cực mê pickleball, cầm vợt lên sân là khí chất cỡ này!

Tại buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, giữa hàng nghìn VĐV, học viên, quần chúng tham gia, một gương mặt bất ngờ gây chú ý mạnh mẽ: Nam vương Hưng Nguyễn. Với chiều cao nổi bật gần 1m90 cùng phong thái điềm đạm, anh nhanh chóng trở thành tâm điểm trong khối Văn hoá - Thể thao cùng dàn VĐV, nghệ sĩ nổi tiếng, khiến dân tình liên tục "réo tên" trên mạng xã hội.

Nam thần gần 1m9 gây sốt tại buổi tổng hợp luyện A80 ngày 21/8 vừa qua (Ảnh: Thanh Xuân)

Hưng Nguyễn trong vòng tay người hâm mộ

Không chỉ ghi điểm bởi chiều cao vượt trội, hình thể cân đối, gương mặt điển trai và thần thái cuốn hút trong hàng ngũ diễu hành, ngoài đời Hưng Nguyễn còn khiến nhiều người trầm trồ khi bộc lộ niềm đam mê thể thao, đặc biệt là pickleball. Đây là môn thể thao mới mẻ, đang trở thành xu hướng ở giới trẻ và "làm mưa làm gió" trong giới nghệ sĩ showbiz Việt.

Trên trang cá nhân, Hưng Nguyễn đăng hình ảnh khỏe khoắn, năng động khi ra sân tập pickleball với lời dẫn đầy quyết tâm: "Thể dục thể thao nâng cao tinh thần sức khoẻ cho cuộc hành trình mới sắp tới". Trong ảnh, Hưng Nguyễn nổi bật với chiều cao 1m88, diện trang phục thể thao bó sát màu trắng gồm áo tank top ôm gọn cơ bắp săn chắc, quần short ngắn khoe đôi chân thon dài, kết hợp giày sneaker hiện đại cùng tất trắng in tạo điểm nhấn cá tính.

Nam vương Du lịch Thế giới 2025 gây chú ý với động tác cầm vợt pickleball đầy tự tin, ngồi trên giá bóng giữa nền sân rực rỡ dưới ánh nắng xanh trong. Từng đường nét cơ thể, nụ cười tươi và ánh mắt mạnh mẽ khiến bức ảnh trông chẳng khác gì bìa tạp chí thể thao - thời trang.

Hưng Nguyễn trên sân pickleball cuốn hút với vóc dáng cao lớn, cơ bắp săn chắc và visual đẹp không tì vết

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng xác nhận thường xuyên gặp Hưng Nguyễn ở các sân pickleball, "sân nào cũng thấy mặt ông em". Có người còn rủ anh chàng "lên kèo" thi đấu pickleball và giao lưu học hỏi lẫn nhau.

Có thể thấy, Hưng Nguyễn không chỉ ghi dấu ấn với danh hiệu Nam vương và sự xuất hiện tại những sự kiện trọng đại, mà còn xây dựng hình ảnh một quý ông trẻ trung, hiện đại, biết tận hưởng cuộc sống qua những môn thể thao mới mẻ. Cầm vợt lên sân, khí chất nam thần của anh như bùng nổ, khiến bất cứ ai cũng khó rời mắt.

Vinh dự được đứng trong hàng ngũ khối Văn hoá - Thể thao tham dự lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9 tới, Hưng Nguyễn không giấu được niềm tự hào và hạnh phúc. Anh chia sẻ: "Tinh thần của tôi và những đồng nghiệp trong khối văn hóa thể thao hiện tại đang rất là đoàn kết và hồ hởi. Đây là ngày Đại lễ lớn của nhân dân, thành ra khi đoàn đi đến đâu thì người dân đứng 2 bên vẫy chào cả đoàn, mọi người còn mang cả loa ra để bật nhạc về Bác Hồ, về Đảng. Đó là không khí quân và dân ta hòa làm một".