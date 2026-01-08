1 thành phố đang được tìm kiếm nhiều nhất mùa Tết năm nay: Sắp có lễ hội mai anh đào kéo dài tới 10 ngày

Điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Theo dữ liệu tổng hợp từ lượng tìm kiếm trong hai tháng 10 và 11-2025, áp dụng cho các ngày lưu trú dự kiến từ 14 đến 22-2-2026, Agoda ghi nhận nhu cầu du lịch trong dịp Tết năm nay tăng lên rõ rệt so với cùng kỳ năm trước, ở cả hai phân khúc du lịch nội địa và quốc tế.

Trong đó, thị trường du lịch trong nước đóng vai trò động lực chính cho tăng trưởng mùa Tết 2026, với mức quan tâm tăng gần 22%. Ngược lại, nhu cầu tìm kiếm các chuyến đi nước ngoài chỉ ghi nhận mức tăng khiêm tốn, khoảng 7%, cho thấy xu hướng ưu tiên các điểm đến trong nước của du khách Việt.

Ảnh: Internet

Đại diện Agoda cho biết kết quả này phù hợp với Báo cáo Xu hướng du lịch 2026 do nền tảng công bố trước đó, trong đó có tới 50% người Việt tham gia khảo sát cho biết dự định lựa chọn du lịch nội địa trong năm nay. Kỳ nghỉ Tết kéo dài liên tục 9 ngày, cùng thói quen linh hoạt sử dụng ngày phép để kéo dài thời gian nghỉ, được xem là yếu tố thuận lợi để các gia đình dành thời gian nghỉ ngơi, gắn kết và khám phá những điểm đến quen thuộc trong nước, thay vì phải lo lắng về thủ tục khi xuất ngoại.

Về mức độ quan tâm theo điểm đến, Đà Lạt tiếp tục dẫn đầu danh sách các điểm du lịch nội địa được tìm kiếm nhiều nhất trong dịp Tết Nguyên đán 2026, với mức tăng 44%. Phú Quốc vươn lên vị trí thứ hai, vượt qua Nha Trang, với lượng tìm kiếm tăng 41%. Các điểm đến khác như Nha Trang, Đà Nẵng, Vũng Tàu và TP.HCM cũng ghi nhận mức độ quan tâm cao từ du khách.

Khí hậu đặc trưng quanh năm

Nhờ nằm ở độ cao đặc trưng của vùng Tây Nguyên, Đà Lạt sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm, tạo nên sức hút riêng biệt so với nhiều điểm đến khác. Từ tháng 1 đến tháng 4, thành phố bước vào mùa xuân, khi không gian phố núi bừng sáng bởi sắc hoa mai anh đào, ban trắng, phượng tím… tạo nên khung cảnh lãng mạn, đầy sức sống.

Ảnh: Internet

Giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 9 là mùa hè, cũng là cao điểm du lịch khi nhiều du khách tìm đến Đà Lạt để tránh nắng nóng. Tuy nhiên, đây đồng thời là mùa mưa, những cơn mưa bất chợt khiến việc di chuyển cần chuẩn bị sẵn áo mưa hoặc ô dù. Dù vậy, mưa cũng mang lại cho Đà Lạt vẻ đẹp trầm lắng, xanh mướt rất riêng.

Từ tháng 10 đến tháng 12, Đà Lạt chuyển sang mùa khô, thời tiết se lạnh, thích hợp cho các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng. Du khách đến dịp này có cơ hội chiêm ngưỡng hoa dã quỳ nhuộm vàng sườn đồi, những đồi cỏ hồng lung linh trong sương sớm hay biển mây bồng bềnh ở vùng ven đô.

Sở hữu nhiều điểm tham quan du lịch nổi tiếng

Từ đầu thập niên 1910, Đà Lạt đã được xây dựng thành một đô thị nghỉ dưỡng kiểu châu Âu, với hệ thống biệt thự, công sở, trường học và khách sạn. Nhiều công trình đến nay vẫn được bảo tồn và trở thành điểm tham quan nổi tiếng như ga Đà Lạt, Viện Sinh học Tây Nguyên, Bảo tàng Trà Cầu Đất, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Nhà thờ chính tòa hay Nhà thờ Domaine de Marie.

Bên cạnh đó, hệ thống dinh thự thời vua Bảo Đại, các biệt điện và công trình kiến trúc độc đáo như Biệt thự Hằng Nga, chùa Linh Phước, Linh Quy Pháp Ấn hay Vườn ánh sáng Lumiere cũng thu hút đông đảo du khách. Với những người yêu thiên nhiên, Đà Lạt còn sở hữu nhiều điểm đến lý tưởng như Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, hồ Tuyền Lâm, các thác nước nổi tiếng và những đồi săn mây, cắm trại hấp dẫn quanh thành phố.

Ảnh: Internet

Thu hút sự chú ý của đông đảo du khách là Lễ hội hoa mai anh đào Đà Lạt – Xuân 2026 với chủ đề “Mai anh đào Đà Lạt – Hội tụ sắc xuân” dự kiến chính thức khai mạc vào ngày 16.1 tại TP Đà Lạt, kéo dài 10 ngày. Đây được xem là sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa – du lịch đặc sắc trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Lễ hội do UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo, UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt trực tiếp tổ chức, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mừng Đảng – mừng Xuân và tạo đà cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Thông qua lễ hội, địa phương kỳ vọng quảng bá sâu rộng hình ảnh con người Đà Lạt hiền hòa, văn hóa đặc trưng và vẻ đẹp thiên nhiên gắn với hoa mai anh đào – loài hoa được ví như “sứ giả mùa xuân” của Cao nguyên Lâm Viên. Sự kiện đặt mục tiêu thu hút lượng khách du lịch trong và ngoài nước tăng khoảng 30%, đồng thời góp phần thúc đẩy doanh thu dịch vụ lưu trú, ẩm thực và lữ hành trong dịp Tết so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh: Internet

Không gian lễ hội được bố trí quanh hồ Xuân Hương và một số tuyến đường trung tâm, thuận tiện cho du khách tham gia, trải nghiệm. Bên cạnh chương trình khai mạc nghệ thuật bán thực cảnh kết hợp âm nhạc, thời trang và công nghệ sân khấu hiện đại, lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động như trồng cây “Rực rỡ mùa xuân Đà Lạt cùng hoa mai anh đào”, ra mắt bản đồ điểm ngắm hoa, các chương trình sáng tạo nghệ thuật và trải nghiệm dành cho du khách từ ngày 16 đến 25.1.2026.



(Tổng hợp)