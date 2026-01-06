Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ồ ạt mua Starbucks giá 0 đồng, tưởng sale "khủng" ai ngờ là… lỗi

06-01-2026 - 13:34 PM | Thị trường

Sáng nay, mạng xã hội rần rần trước thông tin hàng loạt đồ uống Starbucks bất ngờ hiển thị giá 0 đồng trên ứng dụng giao hàng.

Sáng nay, nhiều người dùng các ứng dụng giao đồ ăn không khỏi bất ngờ khi truy cập vào gian hàng Starbucks và phát hiện hàng loạt món đồ uống được niêm yết với mức giá 0 đồng. Đáng nói, rất nhiều người đã thử đặt và thật sự đã có được những ly nước với giá 0 đồng, bởi vậy đã tạo nên một phen xôn xao trên mạng xã hội.

Theo ghi nhận, tình trạng này không chỉ xuất hiện ở một vài cửa hàng lẻ mà được cho là diễn ra trên diện rộng, từ Hà Nội tới TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác. Điều này càng khiến dân tình tin rằng đây là một chương trình ưu đãi "khủng" được Starbucks triển khai đồng loạt trên toàn quốc.

Ồ ạt mua Starbucks giá 0 đồng, tưởng sale "khủng" ai ngờ là… lỗi - Ảnh 1.

Trên các ứng dụng giao hàng hiển thị nhiều món của Starbucks có giá chỉ 0 đồng khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng (Ảnh chụp màn hình)

Dân tình khắp nơi lập tức "bán tín bán nghi", không hiểu Starbucks có "deal hời" gì mà giá lại sốc đến vậy. Nhưng nhiều người cũng mạnh dạn đặt thử bởi đây quả thật là cơ hội hiếm có. Có người đặt liền 5-7 ly cho gia đình, có người chia sẻ rằng cả công ty cùng tranh thủ mỗi người một cốc...

Ồ ạt mua Starbucks giá 0 đồng, tưởng sale "khủng" ai ngờ là… lỗi - Ảnh 2.
Ồ ạt mua Starbucks giá 0 đồng, tưởng sale "khủng" ai ngờ là… lỗi - Ảnh 3.
Ồ ạt mua Starbucks giá 0 đồng, tưởng sale "khủng" ai ngờ là… lỗi - Ảnh 4.

Rất nhiều người chia sẻ rần rần về việc đặt được Starbucks 0 đồng số lượng lớn (Ảnh chụp màn hình)

Việc khách ồ ạt đặt như vậy khiến lượng đơn tăng đột biến, kéo theo đó là cảnh shipper tập trung đông nghịt trước các cửa hàng Starbucks, chờ nhận và giao đồ uống.

Đáng chú ý, có những khách hàng sau khi thấy cảnh tài xế phải xếp hàng chờ đợi quá lâu đã chủ động huỷ đơn. Trong đó, có người bày tỏ sự ái ngại khi nghĩ đến việc các shipper phải ôm đơn từ sáng tới chiều mới có thể giao xong, nên quyết định dừng lại dù rất tiếc "deal hời".

Ồ ạt mua Starbucks giá 0 đồng, tưởng sale "khủng" ai ngờ là… lỗi - Ảnh 5.

Một vị khách quyết định huỷ đơn vì thương shipper phải chờ quá lâu (Ảnh chụp màn hình, nguồn: @lani.n13)

Theo nguồn tin từ Starbucks, nguyên nhân của sự việc là do lỗi kỹ thuật trong quá trình đồng bộ thông tin lên các ứng dụng giao hàng, khiến cho các món đồ uống theo mùa bị hiển thị nhầm giá 0 đồng. Sau đó, Starbucks đã nhanh chóng phối hợp với các nền tảng liên quan để nhanh chóng khắc phục sự cố và ổn định lại hệ thống.

Ồ ạt mua Starbucks giá 0 đồng, tưởng sale "khủng" ai ngờ là… lỗi - Ảnh 6.

(Ảnh: Starbucks)


Theo Châu Anh

Phụ nữ số

