Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Central Retail cung ứng hơn 3.000 giỏ quà Tết hàng đặc sản địa phương

08-01-2026 - 21:00 PM | Thị trường

Central Retail cung ứng hơn 3.000 giỏ quà Tết hàng đặc sản địa phương

Nhằm ủng hộ sản phẩm đặc sản vùng miền, giúp hàng Việt ngày càng khẳng định được chất lượng, uy tín thương hiệu tại hệ thống bán lẻ hiện đại, nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, hệ thống siêu thị GO! Tops Market, mini go! trên toàn quốc sẽ cung ứng hơn 3.000 giỏ quà Tết hàng nhãn riêng, trong đó đa số là đặc sản Việt Nam.

Cụ thể, hơn 3.000 giỏ quà Tết hàng nhãn riêng GO!, được giới thiệu đến người tiêu dùng (hiện đã có mặt trên quầy kệ siêu thị GO!, Tops Market, mini go!), bao gồm: các loại giỏ quà GO! giỏ quà Tết Lộc Tài có giá 350.000 đồng, GO! Hộp quà Xuân Đại Phúc với giá 450.000 và giỏ quà Tinh Hoa Tết Việt giá 550.000 đồng.

Đáng chú ý, Central Retail đem đến danh mục giỏ quà đa dạng, từ phân khúc bình dân đến cao cấp, trong đó nổi bật với giỏ quà "VIET GEMS" – đặc sản Việt Nam, mang bản sắc truyền thống và khác biệt so với thị trường.

Central Retail cung ứng hơn 3.000 giỏ quà Tết hàng đặc sản địa phương - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết: "Dịp Quốc khánh 2-9 vừa qua, chúng tôi đã tổ chức thành công Lễ hội "Tự hào đặc sản Việt" 2025, góp phần quảng bá và tôn vinh 160 sản phẩm đặc sản vùng miền, đem đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm mua sắm nhiều hàng hóa đặc sản, từ đó thêm tự hào về đất nước và con người Việt Nam. Phát huy kết quả của sự kiện này, chúng tôi đã hợp tác với các đối tác để cho ra mắt nhóm sản phẩm hàng nhãn riêng "VIET GEMS" - các sản phẩm đặc sản vùng miền, đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên. Và dịp Tết năm nay, Central Retail tiếp tục quảng bá mạnh mẽ cho hàng Việt thông qua các giỏ quà Tết đặc sản".

Central Retail cung ứng hơn 3.000 giỏ quà Tết hàng đặc sản địa phương - Ảnh 2.

Với giá khuyến mãi hấp dẫn, cộng với sự độc đáo của các dặc sản vùng miền được chọn lọc trong từng giỏ quà Tết; Central Retail kỳ vọng, sức mua sẽ đạt kết quả tích cực, khi giỏ quà Tết hàng nhãn riêng năm 2026 tập trung vào giá trị truyền thống, đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng trong nước, đồng thời phù hợp với khách quốc tế và người Việt xa xứ tìm kiếm quà Tết mang đậm dấu ấn Việt Nam.

Giỏ quà Tết hàng nhãn riêng GO! được áp dụng chính sách chiết khấu đặc biệt hấp dẫn:

Chiết khấu 8% cho đơn hàng giỏ quà tết từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Chiết khẩu 9% cho đơn hàng giỏ quà tết trên 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Chiết khấu 9.5% cho đơn hàng giỏ quà tết từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Chiết khấu 10% cho đơn hàng giỏ quà tết từ trên 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Chiết khấu 11% cho đơn hàng giỏ quà tết từ trên 200 triệu đồng đến 400 triệu đồng.

Chiết khấu 11.5% cho đơn hàng giỏ quà tết từ trên 400 triệu đồng đến 800 triệu đồng.

Chiết khấu 12% cho đơn hàng giỏ quà tết trên 800 triệu đồng trở lên.

Ánh Dương

Phụ nữ số

Từ Khóa:
thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
'Mở bát' 2026, các ông lớn VinFast, Toyota, Hyundai đã tung đòn kích cầu hạng nặng - thị trường ô tô năm nay sẽ thế nào?

'Mở bát' 2026, các ông lớn VinFast, Toyota, Hyundai đã tung đòn kích cầu hạng nặng - thị trường ô tô năm nay sẽ thế nào? Nổi bật

Vụ bê bối Công ty CP Đồ hộp Hạ Long: Phát hiện virus dịch tả lợn châu Phi cả ở thành phẩm

Vụ bê bối Công ty CP Đồ hộp Hạ Long: Phát hiện virus dịch tả lợn châu Phi cả ở thành phẩm Nổi bật

Phát minh chưa từng có của Ấn Độ làm rung chuyển ngành lương thực: Tạo ra giống lúa chỉnh sửa gen tăng 30% năng suất, sản lượng tăng thêm 4,5 triệu tấn lúa

Phát minh chưa từng có của Ấn Độ làm rung chuyển ngành lương thực: Tạo ra giống lúa chỉnh sửa gen tăng 30% năng suất, sản lượng tăng thêm 4,5 triệu tấn lúa

20:48 , 08/01/2026
Khai tử suốt bao năm, sao dân tình vẫn cứ "ngày đêm phát cuồng" với BlackBerry – Người Việt không ngoại lệ?

Khai tử suốt bao năm, sao dân tình vẫn cứ "ngày đêm phát cuồng" với BlackBerry – Người Việt không ngoại lệ?

20:22 , 08/01/2026
Một giống lúa Việt "cấy một vụ, ăn cả năm", năng suất "khủng"

Một giống lúa Việt "cấy một vụ, ăn cả năm", năng suất "khủng"

19:37 , 08/01/2026
"Hứng trọn" doanh thu mùa Tết với TikTok for Business

"Hứng trọn" doanh thu mùa Tết với TikTok for Business

19:30 , 08/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên