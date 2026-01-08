"Hứng trọn" doanh thu mùa Tết với TikTok for Business

Nghịch lý thị trường tiêu dùng Tết 2026: "Thời điểm vàng" đầy thách thức

Thị trường tiêu dùng Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2026 với những tín hiệu trái chiều đầy thách thức.

Theo số liệu từ NIQ, Tết vẫn giữ vững vị thế là "thời điểm vàng" kích cầu lớn nhất năm, đặc biệt ở nhóm ngành thiết yếu khi mức tăng trưởng đạt hơn 72% so với các tháng khác. Đáng chú ý, các ngành hàng chủ lực như Thực phẩm Ngọt ghi nhận mức tăng gấp đôi, trong khi Bia và Nước giải khát tăng trưởng gấp ba lần. Những con số này vẽ nên một viễn cảnh hứa hẹn về sức mua bùng nổ mà các doanh nghiệp đều muốn nắm bắt.

Tuy nhiên, bức tranh thực tế lại phức tạp hơn nhiều khi đặt trong bối cảnh vĩ mô của năm 2026. Mặc dù GDP nửa đầu năm 2025 tăng tốc ấn tượng ở mức 7.52%, nhưng tăng trưởng bán lẻ (Retail) chỉ đạt 9.3%, thấp hơn so với mục tiêu đề ra. Sự chênh lệch này phản ánh rõ nét tâm lý thận trọng của người tiêu dùng. Dưới áp lực giá cả leo thang và tâm lý phòng vệ tài chính, người tiêu dùng đang có xu hướng "nhìn giá trước khi nhìn hàng".

Từ đó, cộng đồng SMB lâm vào thế khó của nhu cầu thị trường lớn nhưng tâm lý mua hàng khó lường, trong khi ngân sách vận hành và quảng cáo ngày càng eo hẹp. Nếu tiếp tục duy trì các phương thức tiếp cận truyền thống, SMB dễ rơi vào bẫy "đốt tiền" mà không ra đơn. Chính tại điểm nghẽn này, công nghệ AI không còn là một lựa chọn xa xỉ, mà trở thành chìa khóa sống còn để định hình lại mô hình tăng trưởng bền vững.

Giải mã sức mạnh AI - "Đòn bẩy" thay đổi cuộc chơi cho SMB

Tại sự kiện "AI-mazing Tết: Tự Động Hóa, Tăng Phi Mã", TikTok for Business đã giới thiệu các giải pháp ứng dụng AI nhằm giúp SMB giải quyết các bài toán về tối ưu hóa nguồn lực và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng ở quy mô lớn.

Cụ thể, thay vì tốn kém nhân sự và thời gian cho việc sản xuất nội dung thủ công, các công cụ AI hiện đại cho phép tự động hóa quy trình sáng tạo (Creative Automation), từ việc lên kịch bản, dựng video đến tối ưu hóa hình ảnh sản phẩm chỉ trong tích tắc. Quan trọng hơn, sức mạnh của máy học (Machine Learning) giúp phân tích dữ liệu hành vi người dùng theo thời gian thực, từ đó phân phối quảng cáo chính xác đến từng đối tượng tiềm năng với chi phí thấp nhất.

Điển hình là trường hợp của Cavailles, một thương hiệu trong ngành làm đẹp, lĩnh vực có mức độ cạnh tranh gay gắt. Trước áp lực phải tối ưu hóa livestream và chi phí quảng cáo trong các đợt Mega Sale, Cavailles đã quyết định ứng dụng bộ giải pháp AI toàn diện của TikTok. Bằng cách sử dụng tính năng Promo Days để tăng hiển thị vào ngày cao điểm, kết hợp Auto Remix để tự động biến các khoảnh khắc livestream thành video quảng cáo, thương hiệu này đã đạt được những chỉ số mơ ước. Kết quả ghi nhận mức tăng trưởng ROI (tỷ suất hoàn vốn) lên tới 7.2 lần, tỷ lệ nhấp chuột (CTR) đạt 2.6% và đặc biệt chỉ số MGS multiplier đạt 1.7 lần.

Ở một góc độ khác, câu chuyện của Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT) và Trung tâm Y khoa DIAG lại mang đến một góc nhìn thực tiễn đầy thuyết phục về khả năng "săn tìm" khách hàng tiềm năng (Lead Generation) thông qua bộ đôi Messaging Ads 2.0 và Smart+. Cụ thể, khi ứng dụng Smart+ và giải pháp Quảng cáo tin nhắn trực tiếp, Trung tâm Y khoa DIAG đã ghi nhận mức giảm kỷ lục 67% chi phí cho mỗi cuộc hội thoại, trong khi số lượng cuộc trò chuyện tăng gấp đôi và tỷ lệ chuyển đổi ra tin nhắn tăng vọt tới 4.8 lần. Tương tự, Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT) đã tận dụng Messaging Ads để cá nhân hóa hành trình tuyển sinh, điều hướng dòng quan tâm từ TikTok về Zalo một cách mượt mà. Chiến lược này giúp EAUT tăng gấp đôi tỷ lệ chuyển đổi từ nhấp chuột, nhân ba lượng cuộc hội thoại tư vấn, đồng thời tiết kiệm được 29% chi phí trên mỗi cuộc trò chuyện.

Chia sẻ tại sự kiện "AI-mazing Tết" của TikTok for Business, ông Hưng Huỳnh - Giám đốc Quốc gia phụ trách TikTok for Business SMB Việt Nam cho biết: "Nếu ví kinh doanh mùa Tết là một bữa tiệc, AI nay không còn là gia vị nêm nếm mà đã trở thành công thức quyết định thành bại. Sai lầm của nhiều SMB là ứng dụng công nghệ rời rạc. Chìa khóa cho năm 2026 nằm ở tư duy tích hợp, kết nối chặt chẽ giữa Sáng tạo, Vận hành và Chuyển đổi. Chỉ khi tạo ra hệ sinh thái liền mạch, doanh nghiệp mới có thể dọn ra 'món ăn Tết' tròn vị nhất - vừa tối ưu chi phí, vừa bứt phá doanh thu."

Đông đảo doanh nghiệp và người tham dự tham gia trải nghiệm tại gian hàng các đối tác

Với sự đồng hành của hệ sinh thái đối tác bao gồm các nhãn hàng Trung Nguyên Legend, Klook, Tuborg, SUNHOUSE; hệ thống đối tác giải pháp Haravan, Sapo, Viettel Telecom, Huawei Việt Nam, Visa Global, Capcut, PayPal cùng những đối tác đồng hành AutoVid, GMV LIVE Official, TN Holding, Pancake, Sawa Việt Nam và ELLY, sự kiện "AI-mazing Tết" của TikTok for Business đã minh chứng cho hiện thực AI không còn là trào lưu nhất thời, mà là cơ hội phải nắm bắt nếu doanh nghiệp muốn bứt phá doanh thu và làm chủ mùa Tết 2026.