Theo quyết định điều hành của liên bộ, giá xăng E5 RON92 giảm 205 đồng/lít về còn 18.233 đồng/lít; giá xăng RON95-III giảm mạnh hơn với 357 đồng/lít, đưa giá về 18.560 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm giá. Dầu diesel 0.05S giảm 194 đồng/lít, còn 17.061 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 135 đồng/lít, xuống 17.559 đồng/lít. Riêng dầu mazut 180CST 3.5S tăng nhẹ 58 đồng/kg, lên mức 13.403 đồng/kg

Đáng chú ý, trong kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Giá xăng giảm lần thứ 5 liên tiếp từ 15h chiều 8/1.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu trong nước giảm do giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ nhất trí giữ ổn định sản lượng khai thác dầu Quý I/2026; Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela, dẫn tới khả năng Mỹ sớm chấm dứt lệnh cấm vận đối với dầu mỏ Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn và có dấu hiệu leo thang ngay trong những ngày đầu năm… Các yếu tố này khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 31/12/2025 và kỳ điều hành ngày 7/1/2026 là 70,8 USD/thùng xăng RON92 (giảm 1,095 USD/thùng); 72,1 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,8 USD/thùng).

Đây là lần thứ 5 liên tiếp giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm, góp phần hạ chi phí nhiên liệu cho sản xuất, vận tải và tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế bước vào giai đoạn cao điểm đầu năm.