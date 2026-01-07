Cảnh báo chiêu trò lừa đảo du lịch mới

Theo phản ánh trên mạng xã hội Reddit, các tin nhắn này thường thông báo rằng du khách cần cung cấp hoặc xác minh thêm thông tin thanh toán để giữ chỗ đặt đã thực hiện trước đó. Nội dung tin nhắn trấn an người nhận rằng “quy trình nhanh chóng, an toàn và không phát sinh khoản thanh toán nào”, đồng thời cảnh báo nếu không xác minh trong vòng 24 giờ, hệ thống có thể tự động hủy đặt chỗ.

Đáng chú ý, các tin nhắn lừa đảo còn chứa nhiều thông tin cá nhân cụ thể như mã xác nhận đặt phòng, ngày lưu trú và tên khách sạn, khiến nạn nhân dễ tin là thông báo thật. Người đầu tiên phát hiện và cảnh báo về chiêu trò này khuyến cáo du khách không phản hồi trực tiếp tin nhắn, mà cần liên hệ thẳng với khách sạn hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ qua các kênh chính thức để kiểm chứng thông tin.

Một hình thức lừa đảo du lịch mới đang khiến nhiều du khách rơi vào tình trạng hoang mang khi nhận được các tin nhắn văn bản giả mạo.

Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) cũng đưa ra cảnh báo, khuyên người dân không nhấp vào các đường link trong tin nhắn đáng ngờ. FTC nhấn mạnh, nếu nghi ngờ tin nhắn là thật, người nhận cần chủ động liên hệ doanh nghiệp qua số điện thoại hoặc website chính thức, thay vì làm theo hướng dẫn trong tin nhắn. Các công ty uy tín sẽ không yêu cầu xác minh thông tin tài khoản qua tin nhắn văn bản.

Thực tế, lừa đảo du lịch đang có xu hướng gia tăng mạnh. Báo cáo của Mastercard cho thấy, các vụ gian lận liên quan đến việc lên kế hoạch du lịch sớm đã tăng hơn 12% trong năm 2024 so với năm trước. Các chiêu trò phổ biến bao gồm hình ảnh điểm đến bị chỉnh sửa, đường link xác nhận giả mạo và những ưu đãi “quá hấp dẫn” nhưng không có thật. Tại các điểm du lịch nổi tiếng trong mùa cao điểm, tỷ lệ gian lận thậm chí có thể tăng tới 28%.

Không dừng lại ở đó, gần đây còn xuất hiện tình trạng kẻ gian đánh cắp thẻ hành lý của hành khách để lấy thông tin cá nhân, sau đó nộp đơn yêu cầu bồi thường gian lận cho hành lý bị thất lạc. Trước nguy cơ này, nhiều du khách khuyến cáo nên tháo bỏ và tiêu hủy thẻ hành lý ngay khi về nhà.

Các chuyên gia khuyến nghị, để giảm thiểu rủi ro, du khách cần nâng cao cảnh giác trước mọi thông báo bất thường, không vội cung cấp thông tin cá nhân, đồng thời cân nhắc mua bảo hiểm du lịch hoặc sử dụng thẻ tín dụng có chế độ bảo vệ gian lận mạnh khi đặt dịch vụ. Trong bối cảnh các chiêu lừa đảo ngày càng tinh vi, sự cẩn trọng vẫn là “lá chắn” quan trọng nhất đối với người đi du lịch.