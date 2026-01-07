Tin vui cho du khách đang tìm kiếm trải nghiệm lưu trú cao cấp, khác biệt tại TP.HCM, Hà Nội và loạt điểm đến nổi tiếng

Hướng đến nhóm khách hàng cao cấp đang tìm kiếm những trải nghiệm mới và khác biệt, SAVVY tái định nghĩa khái niệm nghỉ ngơi giữa đô thị như một chuyến lưu trú “phi truyền thống”. Tại đây, du khách sẽ đắm mình trong không gian được thiết kế để nâng niu cảm xúc, cảm nhận nguồn năng lượng vỗ về giác quan được thể hiện qua những gam màu nổi bật, âm nhạc, ánh sáng, mùi hương, và tận hưởng sự chiều chuộng của dịch vụ được cá nhân hóa trong từng tương tác, tạo nên trải nghiệm đậm chất “Savvy” – vừa sang trọng, vừa đầy bất ngờ và sáng tạo.

Savvy by M Village là khách sạn thuộc phân khúc cao cấp theo đuổi phong cách “phi truyền thống”.

Cơ sở đầu tiên của SAVVY tọa lạc tại 27–33 Hai Bà Trưng, Phường Sài Gòn, một trong những tuyến đường sôi động bậc nhất trung tâm TP.HCM, nằm giữa các điểm đến biểu tượng của thành phố như Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, Vincom Đồng Khởi và Diamond Plaza. SAVVY Hai Bà Trưng được kỳ vọng trở thành điểm dừng chân mới cho du khách quốc tế, du khách trẻ địa phương và giới sáng tạo mong muốn khám phá thành phố qua một lăng kính hiện đại, giàu cảm hứng.

Một góc giải trí thuộc không gian chung tại SAVVY.

SAVVY Hai Bà Trưng sở hữu 42 phòng với đa dạng hạng phòng, bao gồm Superior City View, Deluxe City View, Deluxe + Banquette, Junior Suite + Banquette và Junior Suite City View. Các hạng phòng hướng nhìn ra bờ sông thành phố được kỳ vọng sẽ trở thành “tọa độ mới” cho những du khách yêu mến vẻ đẹp trẻ trung và giàu năng lượng của TP.HCM.

Mỗi căn phòng SAVVY được trang bị hệ tiện ích quốc tế, từ loa Harman Kardon, bộ sản phẩm chăm sóc cá nhân cao cấp Rituals, minibar, két sắt, TV, lựa chọn gối theo sở thích,... cùng phong cách thiết kế nội thất trẻ trung và dịch vụ phòng linh hoạt, nhằm nâng cao chất lượng nghỉ ngơi và đáp ứng nhịp sống riêng của từng vị khách.

Bên cạnh không gian phòng ở, các khu vực chung tại SAVVY Hai Bà Trưng được biến hoá như một tổ hợp sáng tạo thu nhỏ, khuyến khích sự kết nối và giao lưu giữa các du khách đô thị. Khách sạn tích hợp khu vực làm việc chung, lounge thư giãn, bàn bi-da, khu trò chơi giải trí, hệ thống máy bán hàng tự động, đi kèm tiện ích hỗ trợ lưu trú dài ngày như khu giặt sấy tự phục vụ 24/7 và bãi đậu xe thuận tiện. Ngay trong khuôn viên khách sạn, nhà hàng Sushi Shinkon sẽ mang đến trải nghiệm ẩm thực Nhật Bản và Omakase tinh tế và đặc sắc.

Không gian bên trong căn phòng hướng thành phố của SAVVY.

SAVVY là câu trả lời mà thương hiệu M Village dành cho những khách hàng cao cấp đang tìm kiếm những điểm đến mới lạ, nơi sự sang trọng không còn bị giới hạn trong khuôn mẫu truyền thống mà hiện diện qua trải nghiệm sống độc đáo, thông minh và tinh tế.

Sự ra mắt của dòng khách sạn SAVVY còn là bước tiến sáng tạo nhất trong chiến lược phát triển hệ sinh thái lưu trú đa thương hiệu của M Village - doanh nghiệp nội địa luôn bước tiên phong trong việc kiến tạo những phong cách sống đa dạng và dẫn dắt xu hướng lưu trú mới tại Việt Nam.

Trong năm 2026, M Village dự kiến mở rộng SAVVY tại các đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội và Nha Trang, đồng thời đặt nền móng cho phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp tại những điểm đến giàu bản sắc như Hội An, Đà Lạt, cùng các khu vực tiềm năng khác.