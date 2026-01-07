Người dân Hà Nội đón tin vui vào cuối tuần này

Vào cuối tuần này (9-11/1), người dân Thủ đô sẽ có cơ hội tham gia Liên hoan Nghệ thuật Lưu động vòng quanh Đông Nam Á “Giữa miền Di - Dịch”. Đây là kết quả đồng sáng tạo giữa Goethe-Institut Việt Nam, Indonesia, Philippines với 15 nghệ sĩ từ Đông Nam Á và các cộng đồng người gốc Việt hiện đang sinh sống và làm việc tại Đông Nam Á và Đức.

BTC giới thiệu về Liên hoan Nghệ thuật Lưu động vòng quanh Đông Nam Á “Giữa miền Di - Dịch” trong khuôn khổ buổi họp báo chiều ngày 6/1.

Theo đó Liên hoan Nghệ thuật lấy chủ đề tha hương, một căn tính thành hình từ di dân và ly tán, qua các tác phẩm nghệ nổi bật từ nhiều lĩnh vực khác nhau như nghệ thuật thị giác, trình diễn, múa, thơ, và các chương trình cộng đồng đa dạng từ Đông Nam Á và Đức.

Là một tổ chức văn hoá hoạt động trên toàn cầu của Cộng hoà Liên bang Đức, Goethe-Institut nỗ lực duy trì sự hiện diện mạnh mẽ tại Đông Nam Á nhằm thúc đẩy mạng lưới kết nối toàn khu vực và những đối thoại đa văn hoá.

Xuất phát từ tầm nhìn đó, vào năm 2023, bốn Goethe-Institut tại Đông Nam Á đồng khởi xướng dự án “Giữa miền di-dịch” đi qua nhiều chặng đường, từ những buổi thảo luận nhóm (2023 & 2024), giao lưu kết nối tại Đức và Indonesia (2024), cho đến ba kỳ lưu trú của nghệ sĩ tại Indonesia, Philippines và Việt Nam năm 2025.

Các nghệ sĩ tham gia được tuyển chọn bởi các Goethe-Institut và một hội đồng giám khảo độc lập bao gồm nghệ sĩ trình diễn/giảng viên nghệ thuật danh tiếng quốc tế Melati Suryodarmo, nghệ sĩ đa ngành/giám tuyển uy tín Lizza May David và nghệ sĩ/nhà sản xuất nghệ thuật độc lập Nguyễn Hải Yến (Red) – người đồng thời là giám tuyển của liên hoan.

Các nghệ sĩ sẽ góp mặt trong Liên hoan Nghệ thuật lần này

Theo BTC, trong tháng một này, Liên hoan Nghệ thuật sẽ ghé qua 4 thành phố của Đông Nam Á. Chặng đầu tiên được khởi động tại Hà Nội (09-11/01/2026), trước khi ghé qua TP. Hồ Chí Minh (16-18/01/2026), Denpasar/Bali, Indonesia (22-25/04/2026) và Manila, Philippines (30/01-01/02/2026).

Mỗi điểm dừng sự kiện sẽ quy tụ từ 12 đến 15 nghệ sĩ, với tổng cộng 14 tác phẩm bao gồm trình diễn, workshop, sắp đặt, cùng khoảng 4 chương trình công chúng như chiếu phim, các thử nghiệm nấu ăn tập thể và những bữa ăn chung là phản hồi riêng với từng bối cảnh địa phương. Từ đó, liên hoan nảy nở thành những đối thoại xuyên văn hóa giữa nghệ sĩ với nghệ sĩ, và giữa nghệ sĩ với các cộng đồng bản địa - nơi các câu chuyện, ký ức và cảm quan quyện hòa vào nhau tạo thành một “ngôi nhà” chung.

Tại Hà Nội, chương đầu tiên của “Giữa miền Di-Dịch” sẽ diễn ra trong không gian của COMPLEX 01. Sau đó, tại TP Hồ Chí Minh, liên hoan sẽ diễn ra tại 257 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Hòa, dưới sự bảo trợ của của Tổng lãnh sự quán Cộng hoà liên bang Đức tại TP. Hồ Chí Minh.