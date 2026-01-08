Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cát xê của dàn nghệ sĩ Táo quân

08-01-2026 - 07:21 AM | Lifestyle

Vào đêm Giao thừa năm nay, Táo quân sẽ không lên sóng mà thay vào đó là một chương tình mới.

Thông tin được đông đảo cư dân mạng bàn luận rôm rả trên mạng xã hội hiện nay chính là chương trình Táo quân. Việc chương trình không lên sóng dịp Tết năm nay đã khiến khán giả buồn bã và hụt hẫng. Trong đêm Giao thừa, một chương trình mới sẽ được thay thế.

Là chương trình quy mô lớn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ gạo cội, mức thù lao dành cho dàn diễn viên Táo quân luôn khiến khán giả tò mò. Tuy nhiên cát xê tại chương trình này được cho là không cao so với mặt bằng chung. Gắn bó nhiều năm với Táo quân, nghệ sĩ Xuân Bắc từng thẳng thắn chia sẻ rằng tham gia không vì thù lao, bởi nếu chi trả đúng theo cát xê thị trường, các chương trình như Táo quân sẽ rất khó để tiếp tục được sản xuất.

Cát xê của dàn nghệ sĩ Táo quân- Ảnh 1.

Vào đêm Giao thừa năm nay, Táo quân sẽ không lên sóng mà thay vào đó là một chương tình mới. Ảnh: Tổng hợp

Cát xê của dàn nghệ sĩ Táo quân- Ảnh 2.

Cát xê của dàn nghệ sĩ Táo quân- Ảnh 3.

Cát xê của dàn nghệ sĩ Táo quân- Ảnh 4.

NS Xuân Bắc từng thẳng thắn chia sẻ rằng tham gia chương trình không vì thù lao. Ảnh: Tổng hợp

Năm 2014, nghệ sĩ Vân Dung từng lên tiếng làm rõ những đồn đoán xoay quanh cát xê của diễn viên tham gia Táo quân. Theo nghệ sĩ, mức thù lao thực tế không cao như nhiều người vẫn tưởng. Cụ thể, nếu chương trình ghi hình trong một ngày, cát xê vào khoảng 5 triệu đồng; trường hợp ghi hình kéo dài hai ngày, thù lao có thể tăng lên gấp rưỡi hoặc gấp đôi.

Trung bình, mỗi mùa Táo Quân, diễn viên chỉ nhận khoảng 7 - 10 triệu đồng cho một đợt ghi hình. Trong khi đó, cát xê đóng phim hoặc diễn hài Tết thường cao hơn nhiều lần, dao động từ 50 - 80 triệu đồng. Về vấn đề cát xê, NS Quang Thắng từng chia sẻ phải tập luyện trong suốt 1 tháng, gần như gác lại toàn bộ công việc cá nhân.

Là gương mặt gắn bó nhiều năm với Táo quân, NS Quang Thắng từng chia sẻ rằng dù áp lực lớn và thù lao không đáng kể, anh chưa từng có ý định rút lui khỏi chương trình. Điều giữ chân NS Quang Thắng chính là tình yêu nghề và giá trị nghệ thuật mà chương trình mang lại.

Cát xê của dàn nghệ sĩ Táo quân- Ảnh 5.

Năm 2014, nghệ sĩ Vân Dung cũng khẳng định cát-xê diễn Táo quân không cao như mọi người vẫn nghĩ. Ảnh: Tổng hợp

Táo quân – Gặp nhau cuối năm là chương trình hài kịch truyền hình quen thuộc với khán giả Việt, lần đầu ra mắt năm 2003 và phát sóng vào đêm Tất niên âm lịch hằng năm. Lấy cảm hứng từ tích Táo quân chầu trời, chương trình tái hiện hành trình các Táo báo cáo với Ngọc Hoàng những sự kiện nổi bật trong năm, qua đó phản ánh và châm biếm nhiều vấn đề nóng của đời sống xã hội như kinh tế, văn hóa, giáo dục. Táo Quân không bán vé thương mại, nguồn thu chủ yếu đến từ quảng cáo trên sóng truyền hình.

Cát xê của dàn nghệ sĩ Táo quân- Ảnh 6.

Táo Quân - Gặp nhau cuối năm là chương trình hài kịch chính luận phát sóng đêm giao thừa, ra đời từ năm 2003. Ảnh: Tổng hợp

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ số

