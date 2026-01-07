Dấu hiệu lạ xoay quanh Táo Quân 2026?

Trong hơn hai thập kỷ qua, Táo Quân - Gặp nhau cuối năm không chỉ là một chương trình truyền hình, mà đã trở thành biểu tượng văn hóa đêm giao thừa của người Việt. Với nhiều gia đình, thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới dường như chưa trọn vẹn nếu thiếu tiếng cười, sự châm biếm thâm thúy và những lát cắt xã hội được phản ánh qua các Táo và Ngọc Hoàng.

Chính vì vậy, thông tin Táo Quân 2026 có khả năng không lên sóng đã nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn luận lớn trên mạng xã hội, từ khán giả đại chúng cho đến giới nghệ sĩ. Dù phía nhà đài chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng hàng loạt dấu hiệu từ hậu trường cho thấy một mùa Táo Quân vắng bóng là kịch bản rất dễ xảy ra.

Cả mạng xã hội xôn xao trước thông tin Táo Quân 2026 có thể không xảy ra. Ảnh: FBNV

Dấu hiệu "lạ" từ hậu trường

Thông thường, ngay từ khoảng đầu năm dương lịch, những thông tin về việc tuyển chọn diễn viên, lên kịch bản, tập luyện Táo Quân đã bắt đầu râm ran trong giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, bước sang đầu năm 2026, không có bất kỳ động thái quen thuộc nào, không lịch tập, không hình ảnh hậu trường, không xác nhận từ các gương mặt gạo cội.

Đáng chú ý, vào tối 6/1, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Vân Dung - gương mặt gạo cội tạo nên linh hồn cho vai diễn "Táo Y Tế" - chia sẻ cảm xúc buồn bã khi Táo Quân năm nay không thể diễn ra. Dù vậy, trong lời nhắn gửi của mình, Vân Dung vẫn dành sự tôn trọng và tình cảm cho khán giả khi tin rằng đêm giao thừa năm nay vẫn sẽ có nhiều chương trình ý nghĩa khác. Chia sẻ của nghệ sĩ Vân Dung làm dấy lên nghi vấn chương trình năm nay thật sự không được thực hiện.

Nguyên văn bài thơ của Vân Dung:

20 năm diễn Táo Quân

Chương trình như thể một phần trong em

Năm nay không được bon chen

Táo Quân không có nên em rất buồn

Thỉnh thoảng dòng lệ lại tuôn

Thỉnh thoảng lại ngắm chuồn chuồn đang bay

Giao thừa dịp Tết năm nay

Chắc vẫn nhiều chương trình hay tuyệt vời

Chúc khán giả luôn yêu đời Một năm hạnh phúc rạng ngời niềm vui

Bình thường vào đầu Tết dương lịch, không khí hậu trường của Táo Quân đã bắt đầu râm ran. Tuy nhiên qua chia sẻ của nghệ sĩ Vân Dung đã dấy lên nghi vấn chương trình có thể không diễn ra. Ảnh: FBNV

Vai trò "không thể thay thế" của Ngọc Hoàng Quốc Khánh

Một trong những lý do được nhắc đến nhiều nhất chính là sự vắng mặt của NSND Quốc Khánh - người đã gắn liền với hình tượng Ngọc Hoàng suốt hơn 20 năm.

Trong Táo Quân, Ngọc Hoàng không đơn thuần là một nhân vật dẫn dắt, mà là trục trung tâm để kết nối các tuyến nội dung, giữ nhịp chương trình và tạo nên "linh hồn" đặc trưng. Thực tế từng cho thấy, chỉ cần thiếu đi một vai Táo quen thuộc, khán giả đã phản ứng mạnh; huống hồ là Ngọc Hoàng - biểu tượng gần như không thể thay thế.

Theo nhiều nguồn tin trong ngành, NSND Quốc Khánh không thể tham gia Táo Quân 2026 vì lý do cá nhân và sức khỏe. Việc thay thế Ngọc Hoàng không chỉ là bài toán casting, mà còn là bài toán niềm tin của khán giả. Đặt một gương mặt mới vào vai diễn mang tính biểu tượng này có thể dẫn đến phản ứng trái chiều, thậm chí phản tác dụng.

Theo nguồn tin cho hay, vì lý do sức khoẻ và lịch trình riêng nên NSND Quốc Khánh không thể góp mặt trong Táo Quân 2026.

Khi Táo Quân không còn là "đặc quyền" giải trí

Tết Bính Ngọ 2026 rơi vào giữa tháng 2 dương lịch, muộn hơn so với nhiều năm trước. Điều này khiến chu kỳ sản xuất Táo Quân bị kéo giãn, trong khi các nghệ sĩ chủ chốt đều bận rộn với lịch cá nhân, sân khấu, phim ảnh và các dự án riêng.

Táo Quân vốn là chương trình có khối lượng tập luyện dày đặc, đòi hỏi sự ăn ý cao giữa các diễn viên và kịch bản phải liên tục chỉnh sửa để cập nhật vấn đề thời sự. Khi quỹ thời gian bị xé lẻ, chất lượng chương trình rất dễ bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh đó, việc tạm dừng để tránh "làm cho có" được xem là lựa chọn an toàn.

Một thực tế khác cũng được đặt ra, đó là vị thế độc tôn của Táo Quân trong đêm giao thừa không còn tuyệt đối như trước. Sự phát triển mạnh mẽ của nền tảng số, mạng xã hội và các chương trình giải trí đa dạng đã khiến thói quen thưởng thức của khán giả thay đổi.

Những năm gần đây, Táo Quân liên tục đối mặt với tranh luận về nội dung, từ việc châm biếm bị cho là "nhẹ đô", đến việc một số mảng miếng hài không còn bắt kịp tư duy của khán giả trẻ. Áp lực đổi mới ngày càng lớn, trong khi công thức cũ đã được khai thác suốt hơn 20 năm. Không ít ý kiến cho rằng, tạm dừng Táo Quân 2026 có thể là bước lùi cần thiết để chuẩn bị cho một sự trở lại tốt hơn, thay vì cố gắng duy trì trong trạng thái thiếu nhân sự chủ chốt và ý tưởng bứt phá.

Tiếc nuối nhưng dần chấp nhận

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự hụt hẫng khi nghĩ đến một đêm giao thừa không có Táo Quân. Với thế hệ 8x, 9x, chương trình đã trở thành một phần ký ức Tết, gắn với khoảnh khắc cả gia đình quây quần trước màn hình tivi.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng Táo Quân nên dừng lại đúng lúc, tránh rơi vào vòng lặp và áp lực so sánh với chính những mùa huy hoàng trong quá khứ. Việc vắng bóng một năm không đồng nghĩa với dấu chấm hết, mà có thể là dấu lặng cần thiết.

Ở thời điểm hiện tại, khi chưa có thông báo chính thức từ nhà đài, mọi thông tin vẫn dừng ở mức dự đoán có cơ sở. Tuy nhiên, hàng loạt dấu hiệu từ hậu trường cho thấy khả năng không có Táo Quân 2026 là rất cao.

Dù tiếc nuối, nhưng có lẽ khán giả cũng hiểu rằng: một chương trình đã sống hơn 20 năm cần được nghỉ ngơi để không tự bào mòn giá trị của chính mình. Nếu Táo Quân tạm dừng, đó không hẳn là sự kết thúc, mà có thể là khoảng lặng để chờ một ngày trở lại - với một diện mạo mới, cách kể mới và tinh thần thời đại hơn.