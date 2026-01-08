Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trung Quốc từ lâu đã nổi tiếng với những công trình kiến trúc đồ sộ, quy mô vượt xa trí tưởng tượng. Giữa lòng khu Phố Đông sầm uất của Thượng Hải, tháp Kim Mậu (Jin Mao Tower) vẫn luôn là cái tên khiến nhiều người phải ngoái nhìn, không chỉ vì chiều cao ấn tượng mà còn bởi thiết kế bên trong "đứng nhìn thôi cũng thấy rợn".

Tòa tháp cao 88 tầng sở hữu khoảng thông tầng hình vòm khổng lồ, đường kính khoảng 27m, kéo dài suốt hơn 115m từ trên xuống dưới. Khi đứng ở các tầng cao và nhìn thẳng xuống đáy, cảm giác sâu hun hút như không có điểm dừng khiến nhiều người không khỏi chột dạ, tim đập nhanh dù vẫn đang đứng trên nền nhà vững chắc.

Đứng từ tầng cao trong tháp Kim Mậu nhìn xuống bên dưới là trải nghiệm khiến nhiều người thấy "khó thở"

Cảnh tượng ở Trung Quốc khiến tỷ người thấy "khó thở" - Ảnh 1.
Cảnh tượng ở Trung Quốc khiến tỷ người thấy "khó thở" - Ảnh 2.


Tháp Kim Mậu - biểu tượng của sự phồn hoa giữa bầu trời Thượng Hải

Tháp Kim Mậu được khởi công xây dựng từ năm 1994 và hoàn thành vào năm 1999. Ở thời điểm ra mắt, công trình này từng giữ danh hiệu tòa nhà cao nhất Trung Quốc đại lục trong suốt gần một thập kỷ, từ năm 1999 đến 2007. Tòa tháp cao 88 tầng, đạt độ cao hơn 420m, nằm trên khuôn viên rộng khoảng 2,5 hecta tại khu Phố Đông.

Điểm đặc biệt của tháp Kim Mậu nằm ở cấu trúc xoay quanh con số 8 - con số mang ý nghĩa thịnh vượng, phát đạt trong văn hóa Trung Hoa. Các tầng được thiết kế thu nhỏ dần khi lên cao, tạo nên hình dáng tổng thể giống một chiếc đèn lồng hoặc búp măng vươn thẳng lên trời. Sự kết hợp hài hòa giữa đường nét kiến trúc truyền thống Trung Quốc và phong cách hiện đại đã biến Kim Mậu không chỉ là một tòa nhà chọc trời, mà còn là biểu tượng kiến trúc đặc trưng của Thượng Hải.

Cảnh tượng ở Trung Quốc khiến tỷ người thấy "khó thở" - Ảnh 3.

Tháp Kim Mậu được xây dựng theo mô hình đa chức năng, phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau. Các tầng bên dưới là khu trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và không gian giải trí sầm uất. Từ tầng 53 đến tầng 87 là khách sạn Grand Hyatt - một trong những khách sạn cao nhất thế giới, nổi tiếng với không gian sang trọng và tầm nhìn ấn tượng. Riêng tầng 88 được thiết kế làm đài quan sát, nơi du khách có thể phóng tầm mắt ngắm trọn toàn cảnh thành phố Thượng Hải hoa lệ. Nhờ hệ thống thang máy siêu tốc, chỉ mất khoảng 45 giây để di chuyển từ tầng hầm lên khu vực đài quan sát trên cao.

Cảnh tượng ở Trung Quốc khiến tỷ người thấy "khó thở" - Ảnh 4.
Cảnh tượng ở Trung Quốc khiến tỷ người thấy "khó thở" - Ảnh 5.

