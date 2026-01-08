Tập đoàn tư vấn tuyển dụng hàng đầu châu Á tiết lộ kỹ năng quan trọng được các nhà tuyển dụng Việt Nam ưu tiên trong năm 2026

Trong bối cảnh thị trường lao động Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của số hóa, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo, một câu hỏi đang được rất nhiều người trẻ, sinh viên sắp tốt nghiệp và cả người đi làm quan tâm là Nhà tuyển dụng sẽ thực sự cần gì trong vài năm tới?

Mới đây, Reeracoen - tập đoàn tư vấn tuyển dụng hàng đầu châu Á có nguồn gốc từ Nhật Bản đã công bố những nhận định đáng chú ý về các kỹ năng mà doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ ưu tiên trong năm 2026. Với mạng lưới hoạt động rộng khắp khu vực và nhiều năm kết nối ứng với các doanh nghiệp Nhật Bản và quốc tế tại Việt Nam, các đánh giá của Reeracoen có thể xem là "kim chỉ nam" cho xu hướng tuyển dụng sắp tới.

Theo Reeracoen, một thông điệp đang trở nên ngày càng rõ ràng trên toàn thị trường lao động châu Á - Thái Bình Dương: kỹ năng hiện tại quan trọng hơn thâm niên công tác đơn thuần. Các khảo sát gần đây cho thấy hơn 70% nhà tuyển dụng trong khu vực ưu tiên những ứng viên có thể chứng minh rằng họ đã học hỏi, nâng cấp kỹ năng hoặc thích nghi với yêu cầu mới trong thời gian gần đây.

Tại Việt Nam, xu hướng này càng thể hiện rõ ở các vị trí chịu tác động trực tiếp của số hóa và tự động hóa. Không ít doanh nghiệp sẵn sàng bỏ qua ứng viên có "profile đẹp" nhưng kỹ năng đã lỗi thời, để lựa chọn những người trẻ hơn, ít năm kinh nghiệm hơn nhưng linh hoạt, cập nhật và sẵn sàng học nhanh.

Theo phân tích của Reeracoen, nhóm kỹ năng mà nhà tuyển dụng Việt Nam sẽ ưu tiên trong năm 2026 trải dài trên nhiều lĩnh vực, từ công nghệ đến quản trị và giao tiếp.

Trước hết là kiến thức về kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo. Điều này không đồng nghĩa ai cũng phải biết lập trình hay xây dựng mô hình AI, nhưng người lao động cần hiểu cách công nghệ đang được ứng dụng trong ngành nghề của mình, biết sử dụng các công cụ số để nâng cao hiệu suất và không bị "tụt hậu" trước sự thay đổi.

Song song với đó là kỹ năng xử lý và báo cáo dữ liệu. Trong môi trường làm việc hiện đại, dữ liệu không còn là "đặc quyền" của dân IT hay phân tích, mà đã trở thành nền tảng cho mọi quyết định kinh doanh. Khả năng đọc hiểu số liệu, rút ra insight và trình bày thông tin một cách rõ ràng đang được đánh giá rất cao.

Một kỹ năng khác được Reeracoen nhấn mạnh là nhận thức về cải tiến quy trình và tự động hóa. Các doanh nghiệp không chỉ tìm người làm theo quy trình có sẵn, mà cần những nhân sự biết đặt câu hỏi liệu cách làm này có thể tối ưu hơn không, có thể tự động hóa phần nào để tiết kiệm thời gian và chi phí không?

Bên cạnh đó, quản lý dự án và giao tiếp đa chức năng cũng là những năng lực ngày càng quan trọng. Khi mô hình làm việc liên phòng ban, liên quốc gia trở nên phổ biến, người lao động cần biết phối hợp với nhiều bộ phận khác nhau, quản lý tiến độ, nguồn lực và truyền đạt thông tin hiệu quả.

Đáng chú ý, khả năng song ngữ tiếp tục là lợi thế lớn. Với sự hiện diện ngày càng sâu rộng của các doanh nghiệp quốc tế tại Việt Nam, khả năng giao tiếp và làm việc trong môi trường đa văn hóa vẫn là "điểm cộng" khó thay thế.

Ngoài ra, theo Reeracoen, những ứng viên không thể chứng minh khả năng học hỏi hoặc thích nghi với thay đổi có nguy cơ bị loại sớm, ngay cả khi từng sở hữu kinh nghiệm làm việc rất tốt trong quá khứ. Điều này phản ánh một thực tế khắc nghiệt nhưng rõ ràng: thị trường lao động không còn ưu ái sự ổn định nếu nó đi kèm với trì trệ.

Với người trẻ, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội. Thay vì chạy theo bằng cấp hay số năm kinh nghiệm, việc chủ động cập nhật kỹ năng, học thêm các công cụ mới, tham gia dự án thực tế và xây dựng "bằng chứng năng lực" sẽ là chìa khóa giúp tăng sức cạnh tranh trong những năm tới.

Theo Reeracoen Vietnam